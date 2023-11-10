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Группа "Аэрофлот" в 2024 году увеличит присутствие в сибирском хабе - РИА Новости, 10.11.2023
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Группа "Аэрофлот" в 2024 году увеличит присутствие в сибирском хабе
Группа "Аэрофлот" в 2024 году увеличит присутствие в сибирском хабе - РИА Новости, 10.11.2023
Группа "Аэрофлот" в 2024 году увеличит присутствие в сибирском хабе
Группа "Аэрофлот" в 2024 году увеличит присутствие в своем сибирском хабе — Международном аэропорту Красноярска им. Д.А. Хворостовского. Компания планирует... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:40
2023-11-10T10:40
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МОСКВА, 10 ноя - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Группа "Аэрофлот" в 2024 году увеличит присутствие в своем сибирском хабе — Международном аэропорту Красноярска им. Д.А. Хворостовского. Компания планирует базировать в Красноярске до 11 воздушных судов в зимнем расписании и до 12 — в летнем. Это лайнеры авиакомпании "Россия": Superjet 100, Boeing 737-800 и впервые — Airbus A319. Географию полетов в/из Красноярска в 2024 году планируется расширить до 33 направлений с учетом рейсов в Москву и Санкт-Петербург. 24 маршрута будут внутренними. Ожидается, что объемы пассажирских перевозок увеличатся более чем на 40% — до 1,9 миллиона пассажиров в год. Из них 1,2 миллиона пассажиров будут перевезены — без учета рейсов в/из Москвы и Санкт-Петербурга. В зимнем расписании этого года "Аэрофлот" предлагает пассажирам рейсы из Красноярска по 24 внутренним и международным направлениям. "Аэрофлот" выполняет собственные прямые рейсы в Москву, Бангкок и на Пхукет, а авиакомпания "Россия" — в Благовещенск, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Минеральные Воды, Новокузнецк, Новый Уренгой, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень, Улан-Удэ, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Челябинск, Читу, Южно-Сахалинск, Якутск, Алматы, Астану, Бишкек, Ош, Ташкент и Харбин. "Аэрофлот" открыл хаб в Международном аэропорту Красноярска им. Д.А. Хворостовского в мае 2021 года. Авиаперевозчик активно развивает внутреннюю маршрутную сеть, уделяя особое внимание региональным перевозкам, которые позволяют жителям крупных российских городов путешествовать прямыми рейсами без пересадок в Москве. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Группа "Аэрофлот" в 2024 году увеличит присутствие в сибирском хабе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Группа "Аэрофлот" в 2024 году увеличит присутствие в своем сибирском хабе — Международном аэропорту Красноярска им. Д.А. Хворостовского. Компания планирует базировать в Красноярске до 11 воздушных судов в зимнем расписании и до 12 — в летнем. Это лайнеры авиакомпании "Россия": Superjet 100, Boeing 737-800 и впервые — Airbus A319.
Географию полетов в/из Красноярска в 2024 году планируется расширить до 33 направлений с учетом рейсов в Москву и Санкт-Петербург. 24 маршрута будут внутренними. Ожидается, что объемы пассажирских перевозок увеличатся более чем на 40% — до 1,9 миллиона пассажиров в год. Из них 1,2 миллиона пассажиров будут перевезены — без учета рейсов в/из Москвы и Санкт-Петербурга.
В зимнем расписании этого года "Аэрофлот" предлагает пассажирам рейсы из Красноярска по 24 внутренним и международным направлениям. "Аэрофлот" выполняет собственные прямые рейсы в Москву, Бангкок и на Пхукет, а авиакомпания "Россия" — в Благовещенск, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Минеральные Воды, Новокузнецк, Новый Уренгой, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень, Улан-Удэ, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Челябинск, Читу, Южно-Сахалинск, Якутск, Алматы, Астану, Бишкек, Ош, Ташкент и Харбин.
"Аэрофлот" открыл хаб в Международном аэропорту Красноярска им. Д.А. Хворостовского в мае 2021 года. Авиаперевозчик активно развивает внутреннюю маршрутную сеть, уделяя особое внимание региональным перевозкам, которые позволяют жителям крупных российских городов путешествовать прямыми рейсами без пересадок в Москве.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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