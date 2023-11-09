https://ria.ru/20231109/zaderzhanie-1908411641.html

В Стамбуле задержали иранских псевдополицейских-грабителей

В Стамбуле задержали иранских псевдополицейских-грабителей - РИА Новости, 09.11.2023

В Стамбуле задержали иранских псевдополицейских-грабителей

Полиция арестовала в Стамбуле троих граждан Ирана, грабивших иностранных туристов, представляясь сотрудниками полиции, сообщает Hürriyet. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:46

2023-11-09T14:46

2023-11-09T14:46

стамбул

иран

турция

в мире

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СТАМБУЛ, 9 ноя - РИА Новости. Полиция арестовала в Стамбуле троих граждан Ирана, грабивших иностранных туристов, представляясь сотрудниками полиции, сообщает Hürriyet.По данным газеты, в полицию района Фатих обратился турист с жалобой, что его обокрали люди, представившиеся полицейскими. Вскоре полицейские получили видеозапись того, как злоумышленники, представляясь полицейскими, проводят досмотр туристов, в то же время один из команды аферистов незаметно ворует бумажник. В результате расследования были задержаны трое граждан Ирана, ранее судимые. Подтвердились как минимум три случая грабежа, задержанные были арестованы.

https://ria.ru/20231003/turtsiya-1900112022.html

стамбул

иран

турция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

стамбул, иран, турция, в мире