Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле задержали иранских псевдополицейских-грабителей - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/zaderzhanie-1908411641.html
В Стамбуле задержали иранских псевдополицейских-грабителей
В Стамбуле задержали иранских псевдополицейских-грабителей - РИА Новости, 09.11.2023
В Стамбуле задержали иранских псевдополицейских-грабителей
Полиция арестовала в Стамбуле троих граждан Ирана, грабивших иностранных туристов, представляясь сотрудниками полиции, сообщает Hürriyet. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:46
2023-11-09T14:46
стамбул
иран
турция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619230_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_57ead2b96da6c19d029f6f9b81e82a8d.jpg
СТАМБУЛ, 9 ноя - РИА Новости. Полиция арестовала в Стамбуле троих граждан Ирана, грабивших иностранных туристов, представляясь сотрудниками полиции, сообщает Hürriyet.По данным газеты, в полицию района Фатих обратился турист с жалобой, что его обокрали люди, представившиеся полицейскими. Вскоре полицейские получили видеозапись того, как злоумышленники, представляясь полицейскими, проводят досмотр туристов, в то же время один из команды аферистов незаметно ворует бумажник. В результате расследования были задержаны трое граждан Ирана, ранее судимые. Подтвердились как минимум три случая грабежа, задержанные были арестованы.
https://ria.ru/20231003/turtsiya-1900112022.html
стамбул
иран
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619230_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_f90d4c4a9a9241b21d1043beb1e2f4b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стамбул, иран, турция, в мире
Стамбул, Иран, Турция, В мире
В Стамбуле задержали иранских псевдополицейских-грабителей

В Стамбуле задержали троих псевдополицейских, граждан Ирана, грабивших туристов

© AP Photo / Burhan OzbiliciТурецкие полицейские
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Турецкие полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 9 ноя - РИА Новости. Полиция арестовала в Стамбуле троих граждан Ирана, грабивших иностранных туристов, представляясь сотрудниками полиции, сообщает Hürriyet.
По данным газеты, в полицию района Фатих обратился турист с жалобой, что его обокрали люди, представившиеся полицейскими.
Вскоре полицейские получили видеозапись того, как злоумышленники, представляясь полицейскими, проводят досмотр туристов, в то же время один из команды аферистов незаметно ворует бумажник.
В результате расследования были задержаны трое граждан Ирана, ранее судимые. Подтвердились как минимум три случая грабежа, задержанные были арестованы.
Спецназ турецкой полиции на территории возле Министерства внутренних дел Турции в Анкаре. 1 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
В Турции провели свыше 450 контртеррористических операций
3 октября, 10:40
 
СтамбулИранТурцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала