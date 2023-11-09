https://ria.ru/20231109/zaderzhanie-1908411641.html
В Стамбуле задержали иранских псевдополицейских-грабителей
В Стамбуле задержали иранских псевдополицейских-грабителей - РИА Новости, 09.11.2023
В Стамбуле задержали иранских псевдополицейских-грабителей
Полиция арестовала в Стамбуле троих граждан Ирана, грабивших иностранных туристов, представляясь сотрудниками полиции, сообщает Hürriyet. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:46
2023-11-09T14:46
2023-11-09T14:46
стамбул
иран
турция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619230_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_57ead2b96da6c19d029f6f9b81e82a8d.jpg
СТАМБУЛ, 9 ноя - РИА Новости. Полиция арестовала в Стамбуле троих граждан Ирана, грабивших иностранных туристов, представляясь сотрудниками полиции, сообщает Hürriyet.По данным газеты, в полицию района Фатих обратился турист с жалобой, что его обокрали люди, представившиеся полицейскими. Вскоре полицейские получили видеозапись того, как злоумышленники, представляясь полицейскими, проводят досмотр туристов, в то же время один из команды аферистов незаметно ворует бумажник. В результате расследования были задержаны трое граждан Ирана, ранее судимые. Подтвердились как минимум три случая грабежа, задержанные были арестованы.
https://ria.ru/20231003/turtsiya-1900112022.html
стамбул
иран
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619230_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_f90d4c4a9a9241b21d1043beb1e2f4b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, иран, турция, в мире
Стамбул, Иран, Турция, В мире
В Стамбуле задержали иранских псевдополицейских-грабителей
В Стамбуле задержали троих псевдополицейских, граждан Ирана, грабивших туристов