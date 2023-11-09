https://ria.ru/20231109/tsvetnaya_revolyutsiya-1908256698.html

Столетие цветной революции в Мюнхене: ФРГ грозит повторение пивного путча

Столетие цветной революции в Мюнхене: ФРГ грозит повторение пивного путча - РИА Новости, 09.11.2023

Столетие цветной революции в Мюнхене: ФРГ грозит повторение пивного путча

Случись пивной путч не сто лет назад, 8-9 ноября 1923 года, а сегодня, по новой терминологии он был бы назван цветной революцией или революцией достоинства... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T08:00

2023-11-09T08:00

2023-11-09T08:10

аналитика

германия

мюнхен

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Случись пивной путч не сто лет назад, 8-9 ноября 1923 года, а сегодня, по новой терминологии он был бы назван цветной революцией или революцией достоинства. Или, во всяком случае, попыткой такой революции.В период после Первой мировой войны Европа была беременна революциями, причем не только левыми и Коминтерновскими, но и иного направления.За год до пивного путча (28-30 октября 1922-го) состоялся поход чернорубашечников на Рим. В результате похода Бенито Муссолини был назначен премьером с чрезвычайными полномочиями, он занимал пост дуче до 25 июля 1943 года. Этот период теперь называется ventennio fascista — "фашистское двадцатилетие".Италия была формальной победительницей в мировой войне, но только формальной. И хозяйственное положение было плачевным, и политический вес оставлял желать лучшего. Что и обеспечило успех фашистского предприятия. Тогда многие народы жаждали справедливости.Но если в Италии послевоенное положение было не мед, то стократ это относится к побежденной Германии. Поборы, неподъемные репарации и, как их итог, разразившаяся в 1922-1923 годы гиперинфляция. Как раз к осени 1923-го рейхсбанк выпускал в обращение банкноты номиналом в миллиард, а затем и в триллион марок. На пике инфляции каравай хлеба стоил 400 миллиардов марок.В России, пережившей в 90-е хоть и не гипер- (до банкнот в миллиард рублей не доходило), но все же высокую инфляцию, та эпоха памятна своей нестабильностью. Один "черный сентябрь" 1993 года чего стоил. В Германии, понятное дело, все было еще хуже.И осенью 1923-го сперва состоялась попытка социалистической революции (в Саксонии и Гамбурге), а в ноябре — конкретно в Мюнхене — попытка националистической революции. В известном смысле это можно назвать революцией вдогонку. Спустя неделю после подавления пивного путча закончилась инфляция. Пятнадцатого ноября была введена в обращение рентная марка, приравненная к одному триллиону прежних рейхсмарок. Революционизирующий фактор инфляции был убран из немецкого быта на очень долгое время.Пивной путч был канонизирован и мифологизирован в Третьем рейхе, отчего и отнюдь не нацисты задним числом приняли концепцию о национал-социалистическом характере тогдашней "революции гiдности". Что вряд ли верно.События вековой давности были мятежом недовольных, а недовольными в Германии 1923 года были почти все. И особо глубоким это недовольство было в Баварии, где традиционно были сильны сепаратистские настроения.Само начало путча произошло в пивном зале "Бюргербройкеллер", где перед баварскими нотаблями должен был выступить местный триумвират: комиссар-диктатор Баварии фон Кар, командующий силами рейхсвера в Баварии генерал фон Лоссов и начальник баварской полиции фон Зайсер. Триумвиры были намерены проводить самобытную политику, при которой Берлину не должно быть дела до происходящего в Мюнхене и в Свободном государстве Бавария. Суверенитет Германии хотя и сохранялся, но весьма условный.С учетом слабости берлинской власти подобная политика даже имела шансы на успех, когда бы не Гитлер. Во время речи фон Кара он ворвался в пивной зал, выстрелил в воздух из пистолета, осушил кружку пива и объявил о начале национальной революции. Которая предполагала победный марш на Берлин — по аналогии с годичной давности маршем фашистов на Рим.Но далее все пошло не по плану. Глава баварского триумвирата фон Кар, будучи крайне правым националистом, был в то же время ответственным политиком. Он понимал, что начало "национальной революции" может быть весьма эффектным, но через несколько дней Берлин ее раздавит. А вместе с ней и баварские вольности. Этого допустить было нельзя, и триумвират принял решение давить мятеж. Несмотря на большую близость воззрений триумвиров и мятежников. Поскольку: "Не подходит это дело к моменту".На следующий день, 9 ноября, марш революционеров по Резиденцштрассе был расстрелян полицией. Погибли 16 путчистов и четверо полицейских.Погибшие путчисты были людьми случайными: инженер, шляпный мастер, студент, кельнер. При такого рода делах обычно так и бывает. Впрочем, как и в 2014-м в Киеве, они были объявлены чем-то вроде "небесной сотни" и стали объектом культового поклонения.Гитлер же при бегстве вывихнул ногу (спасая маленькую девочку из-под огня, как гласила нацистская версия). Был приговорен к пяти годам тюрьмы, за примерное поведение вышел на свободу через девять месяцев.Возможно, отдай Янукович приказ открыть огонь по Евромайдану, финал был бы примерно тот же.Однако события вековой давности и нынешняя ситуация в Германии имеют некоторые сходства. Сегодняшнее берлинское правительство пользуется репутацией наименее популярного с момента образования ФРГ. Что неудивительно, поскольку в деле разрушения немецкой экономики и худший неприятель не мог бы добиться таких результатов. В смысле социально-политических последствий хоть пока и не инфляция 1923 года, а все на этой линии.Как и тогда, на глазах растет популярность левых (партия Сары Вагенкнехт) и правых ("Альтернатива для Германии"). Для довершения сходства премьер-министр Баварии — что твой фон Кар — уже открыто говорит берлинскому кабинету, что пора бы и честь знать. Причем рейхсканцлер в 1923-м Штреземан был сильным мужчиной — в сегодняшней Германии улицы и площади названы его именем. Появление Шольцштрассе в немецких городах менее вероятно. Про Бербокштрассе и говорить нечего.До путча, Бог даст, дело не дойдет, но в этом не будет вины правительства ФРГ. Оно-то делает все возможное и невозможное для повторения событий вековой давности.

https://ria.ru/20231104/germaniya-1907305225.html

https://ria.ru/20230606/gonkong-1876320646.html

https://ria.ru/20231103/zakat-1907052069.html

https://ria.ru/20231024/germaniya-1904788521.html

германия

мюнхен

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аналитика, германия, мюнхен