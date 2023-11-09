https://ria.ru/20231109/sotrudnichestvo-1908472177.html

Глава Самарской области рассказал о сотрудничестве региона с Казахстаном

Глава Самарской области рассказал о сотрудничестве региона с Казахстаном - РИА Новости, 09.11.2023

Глава Самарской области рассказал о сотрудничестве региона с Казахстаном

Сотрудничество Самарской области с Казахстаном развивается динамично, заявил в четверг губернатор области Дмитрий Азаров на пленарном заседании XIX Форума... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T17:48

2023-11-09T17:48

2023-11-09T17:48

самарская область

дмитрий азаров

казахстан

экономика

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сотрудничество Самарской области с Казахстаном развивается динамично, заявил в четверг губернатор области Дмитрий Азаров на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает пресс-служба облправительства. Форум проходит в городе Костанай и традиционно собирает на своей площадке представителей регионов и предпринимателей двух стран. Его темой в текущем году стало "Сельское хозяйство - основа сильной экономики". В работе форума участвует свыше 500 человек. Азаров представил на форуме успешный опыт сотрудничества с Республикой Казахстан и обозначил перспективы развития взаимовыгодных отношений. "Республика Казахстан традиционно является одним из ведущих торговых партнеров региона среди стран СНГ. По итогам 6 месяцев 2023 года Республика Казахстан вновь занимает второе место по объему экспорта из региона. В том числе, и продукции сельского хозяйства: экспорт представлен продукцией растениеводства и ее переработки. В прошлом году мы получили в Самарской области рекордную урожайность", - привели в пресс-службе слова Азарова. Глава региона также обозначил те сферы сотрудничества региона с Казахстаном, о которых в своих выступлениях говорили президенты обеих стран. Одним из ключевых направлений, отметил он, является кооперация в области поставок удобрений. Самарская область является лидером в России по производству аммиака и минудобрений. Объем производства аммиака в 2022 году в регионе составил 1,2 миллиона тонн, минеральных удобрений – 2,5 миллиона тонн. Есть экспорт удобрений и в Казахстан. "До конца 2023 года по заключенным контрактам планируется поставить еще более 6 тысяч тонн. И с учетом выступления президента Казахстана мы готовы увеличивать поставки", - подчеркнул губернатор Самарской области. Он также обратил внимание партнеров из Казахстана на перспективы развития сотрудничества по направлению селекции и семеноводства. Сельхозтоваропроизводителями Самарской области созданы современные сорта картофеля, сои, выведен новый зимостойкий сорт озимой твердой пшеницы. До конца 2024 года будет создано 28 новых сортов, гибридов и линий сельскохозяйственных культур. "В Самарской области выстроено продуктивное взаимодействие научного сообщества и сельскохозяйственных товаропроизводителей. Мы уверены, что наши разработки будут интересны здесь нашим казахстанским партнерам, и мы приглашаем к сотрудничеству", - отметил Азаров. Кроме того, Азаров сообщил, что по поручению президента России в Самарской области создан кластер по разработке и производству беспилотных авиационных систем (БАС), включающий в себя все стадии жизненного цикла продукта. В кластер вошли ведущие вузы, высокотехнологичные компании, резиденты технопарка "Жигулевская долина", предприятия аэрокосмического сектора. "Уже в конце текущего года на площадке особой экономической зоны "Тольятти" запускаем серийное производство БАС, в том числе агродронов, которые предназначены для мониторинга сельскохозяйственных угодий и выполнения агрохимических работ. Новая агротехнология с применением агродронов позволяет получать повышенный эффект", - отметил он. Губернатор отдельно остановился на вопросе устранения инфраструктурных ограничений в международной торговле. Он напомнил, что по территории региона проходит почти 300 километров трассы международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", что связывает губернию с западной частью Казахстана, а в 2024 году будет запущен мост через Волгу и трасса "Обход Тольятти". "В составе данного международного транспортного маршрута благодаря региональной инициативе и поручению президента страны Владимира Владимировича Путина активно реализуется проект строительства мостового перехода через реку Волгу и новой современной скоростной трассы с возможностью ускоренной доставки грузов в сторону Москвы, Санкт-Петербурга и, наоборот, других городов. В 2024 году новая трасса и мост будут введены в эксплуатацию. Уверен, этот крупный инфраструктурный проект даст новый мощный импульс развития нашего сотрудничества", - подчеркнул Азаров. Он также сообщил, что благодаря высокому транспортно-логистическому потенциалу региона на федеральном уровне была поддержана инициатива создания в Самарской области федерального портово-логистического хаба в рамках коридора "Север-Юг". "Таким образом, Самарская область может быть привлекательной для Казахстана не только как торговый партнер, но и как транспортно-логистический хаб, открывающий широкие возможности для торговли с другими регионами России и мира", - резюмировал Азаров.

https://ria.ru/20231107/sotrudnichestvo-1907944197.html

https://ria.ru/20231018/azarov-1903710379.html

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самарская область, дмитрий азаров, казахстан, экономика