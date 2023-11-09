https://ria.ru/20231109/soglashenie-1908504853.html

Россия прекратила сотрудничество с Японией в ликвидации ядерного оружия

Россия прекратила сотрудничество с Японией в ликвидации ядерного оружия - РИА Новости, 10.11.2023

Россия прекратила сотрудничество с Японией в ликвидации ядерного оружия

Правительство распорядилось прекратить действие соглашения с Японией о сотрудничестве в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия,... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-09T20:04

2023-11-09T20:04

2023-11-10T07:22

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Правительство распорядилось прекратить действие соглашения с Японией о сотрудничестве в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" прекратить действие соглашения между правительством России и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия и создании комитета по сотрудничеству в этих целях", — говорится в распоряжении.В документе указано, что речь идет о договоре, подписанном в Токио 13 октября 1993 года.МИД России поручили уведомить японскую сторону о принятом решении.Как неоднократно подчеркивали на Смоленской площади, после начала спецоперации Токио проводит откровенно враждебный курс в отношении России. Дипломаты указывали на введение санкций против Москвы, передачу оружия Киеву, разжигание русофобских настроений в японском обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО рядом с дальневосточными рубежами России.В МИД отметили, что в таких условиях российская сторона не видит возможности продолжать с Токио ранее имевший место диалог о подготовке мирного договора, цель которого заключалась в заложении фундамента для долгосрочных добрососедских отношений. Москва предупредила, что продолжит жестко реагировать на новые конфронтационные выпады Японии.

https://ria.ru/20231105/smi-1907573086.html

https://ria.ru/20231102/uzhas-1906890555.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, япония, михаил мишустин, правительство рф, политика, токио, нато