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Россия прекратила сотрудничество с Японией в ликвидации ядерного оружия - РИА Новости, 10.11.2023
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20:04 09.11.2023 (обновлено: 07:22 10.11.2023)
https://ria.ru/20231109/soglashenie-1908504853.html
Россия прекратила сотрудничество с Японией в ликвидации ядерного оружия
Россия прекратила сотрудничество с Японией в ликвидации ядерного оружия - РИА Новости, 10.11.2023
Россия прекратила сотрудничество с Японией в ликвидации ядерного оружия
Правительство распорядилось прекратить действие соглашения с Японией о сотрудничестве в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-09T20:04
2023-11-10T07:22
россия
япония
михаил мишустин
правительство рф
политика
токио
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Правительство распорядилось прекратить действие соглашения с Японией о сотрудничестве в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.&quot;В соответствии со статьей 37 Федерального закона &quot;О международных договорах Российской Федерации&quot; прекратить действие соглашения между правительством России и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия и создании комитета по сотрудничеству в этих целях&quot;, — говорится в распоряжении.В документе указано, что речь идет о договоре, подписанном в Токио 13 октября 1993 года.МИД России поручили уведомить японскую сторону о принятом решении.Как неоднократно подчеркивали на Смоленской площади, после начала спецоперации Токио проводит откровенно враждебный курс в отношении России. Дипломаты указывали на введение санкций против Москвы, передачу оружия Киеву, разжигание русофобских настроений в японском обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО рядом с дальневосточными рубежами России.В МИД отметили, что в таких условиях российская сторона не видит возможности продолжать с Токио ранее имевший место диалог о подготовке мирного договора, цель которого заключалась в заложении фундамента для долгосрочных добрососедских отношений. Москва предупредила, что продолжит жестко реагировать на новые конфронтационные выпады Японии.
https://ria.ru/20231105/smi-1907573086.html
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россия, япония, михаил мишустин, правительство рф, политика, токио, нато
Россия, Япония, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Политика, Токио, НАТО
Россия прекратила сотрудничество с Японией в ликвидации ядерного оружия

Москва вышла из соглашения с Токио о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Правительство распорядилось прекратить действие соглашения с Японией о сотрудничестве в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
«

"В соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" прекратить действие соглашения между правительством России и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия и создании комитета по сотрудничеству в этих целях", — говорится в распоряжении.

В документе указано, что речь идет о договоре, подписанном в Токио 13 октября 1993 года.
МИД России поручили уведомить японскую сторону о принятом решении.
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Как неоднократно подчеркивали на Смоленской площади, после начала спецоперации Токио проводит откровенно враждебный курс в отношении России. Дипломаты указывали на введение санкций против Москвы, передачу оружия Киеву, разжигание русофобских настроений в японском обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО рядом с дальневосточными рубежами России.
В МИД отметили, что в таких условиях российская сторона не видит возможности продолжать с Токио ранее имевший место диалог о подготовке мирного договора, цель которого заключалась в заложении фундамента для долгосрочных добрососедских отношений. Москва предупредила, что продолжит жестко реагировать на новые конфронтационные выпады Японии.
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