Россия прекратила сотрудничество с Японией в ликвидации ядерного оружия
Москва вышла из соглашения с Токио о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия
Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Правительство распорядилось прекратить действие соглашения с Японией о сотрудничестве в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
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"В соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" прекратить действие соглашения между правительством России и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия и создании комитета по сотрудничеству в этих целях", — говорится в распоряжении.
В документе указано, что речь идет о договоре, подписанном в Токио 13 октября 1993 года.
МИД России поручили уведомить японскую сторону о принятом решении.
Как неоднократно подчеркивали на Смоленской площади, после начала спецоперации Токио проводит откровенно враждебный курс в отношении России. Дипломаты указывали на введение санкций против Москвы, передачу оружия Киеву, разжигание русофобских настроений в японском обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО рядом с дальневосточными рубежами России.
В МИД отметили, что в таких условиях российская сторона не видит возможности продолжать с Токио ранее имевший место диалог о подготовке мирного договора, цель которого заключалась в заложении фундамента для долгосрочных добрососедских отношений. Москва предупредила, что продолжит жестко реагировать на новые конфронтационные выпады Японии.