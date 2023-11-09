https://ria.ru/20231109/skadovsk-1908372263.html
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Скадовска
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Скадовска - РИА Новости, 09.11.2023
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Скадовска
Состояние пострадавших после украинского обстрела Скадовска оценивается как средней степени тяжести, сообщили в Минздраве Херсонской области. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:48
2023-11-09T12:48
2023-11-09T13:08
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Состояние пострадавших после украинского обстрела Скадовска оценивается как средней степени тяжести, сообщили в Минздраве Херсонской области. Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что в четверг около 10.00 ВСУ нанесли ракетный удар по Скадовску: одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения. По последним данным, госпитализированы 11 человек. "Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. При необходимости специализированного лечения мы направим пациентов в медицинские учреждения других регионов России. Ситуация находится под моим личным контролем", - приводятся в сообщении министерства в Telegram-канале слова главы ведомства Артыша Сата.
https://ria.ru/20231109/rossiya-1908359444.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Скадовска
Состояние пострадавших при обстреле Скадовска оценивают как средне тяжелое