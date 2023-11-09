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Шор подаст иск о клевете против Bloomberg - РИА Новости, 09.11.2023
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13:13 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/shor-1908379054.html
Шор подаст иск о клевете против Bloomberg
Шор подаст иск о клевете против Bloomberg - РИА Новости, 09.11.2023
Шор подаст иск о клевете против Bloomberg
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор сообщил в Telegram-канале, что его юристы готовят иск о клевете против агентства Bloomberg, в статье которого на него... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:13
2023-11-09T13:13
израиль
в мире
илан шор
хамас
оон
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КИШИНЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор сообщил в Telegram-канале, что его юристы готовят иск о клевете против агентства Bloomberg, в статье которого на него возложили вину за нападение на Израиль со стороны ХАМАС. "На этой неделе агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой сказано, что из-за моих связей с Россией я несу вину за нападение на Израиль со стороны террористической организации ХАМАС. Я поручил своей команде международных юристов направить в Bloomberg уведомление о подготовке судебного иска о клевете в связи с их возмутительными заявлениями", - написал Шор. Он отметил, что обычно не публикует заявления СМИ, поскольку в них часто публикуют ложную информацию, но "заявления Bloomberg перешли черту". "За последние месяцы я сделал все, что в моих силах, чтобы поддержать народ Израиля и тех, кто в настоящее время защищает нас. Невероятно оскорбительно предполагать, что еврей, живущий в Израиле, каким-то образом несет вину за нападение. Это тот же тип риторики, что исходит из Ирана и других стран, которые предполагают, что Израиль это якобы предвидел", - написал Шор. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231109/khamas-1908316828.html
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израиль, в мире, илан шор, хамас, оон
Израиль, В мире, Илан Шор, ХАМАС, ООН
Шор подаст иск о клевете против Bloomberg

Шор подаст иск против Bloomberg из-за статьи о вине в нападении ХАМАС на Израиль

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор сообщил в Telegram-канале, что его юристы готовят иск о клевете против агентства Bloomberg, в статье которого на него возложили вину за нападение на Израиль со стороны ХАМАС.
"На этой неделе агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой сказано, что из-за моих связей с Россией я несу вину за нападение на Израиль со стороны террористической организации ХАМАС. Я поручил своей команде международных юристов направить в Bloomberg уведомление о подготовке судебного иска о клевете в связи с их возмутительными заявлениями", - написал Шор.
Он отметил, что обычно не публикует заявления СМИ, поскольку в них часто публикуют ложную информацию, но "заявления Bloomberg перешли черту".
"За последние месяцы я сделал все, что в моих силах, чтобы поддержать народ Израиля и тех, кто в настоящее время защищает нас. Невероятно оскорбительно предполагать, что еврей, живущий в Израиле, каким-то образом несет вину за нападение. Это тот же тип риторики, что исходит из Ирана и других стран, которые предполагают, что Израиль это якобы предвидел", - написал Шор.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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