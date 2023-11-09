https://ria.ru/20231109/shor-1908379054.html

Шор подаст иск о клевете против Bloomberg

Шор подаст иск о клевете против Bloomberg - РИА Новости, 09.11.2023

Шор подаст иск о клевете против Bloomberg

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор сообщил в Telegram-канале, что его юристы готовят иск о клевете против агентства Bloomberg, в статье которого на него... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:13

2023-11-09T13:13

2023-11-09T13:13

израиль

в мире

илан шор

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_af5820f73044d46efce2795e1a5e7975.jpg

КИШИНЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор сообщил в Telegram-канале, что его юристы готовят иск о клевете против агентства Bloomberg, в статье которого на него возложили вину за нападение на Израиль со стороны ХАМАС. "На этой неделе агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой сказано, что из-за моих связей с Россией я несу вину за нападение на Израиль со стороны террористической организации ХАМАС. Я поручил своей команде международных юристов направить в Bloomberg уведомление о подготовке судебного иска о клевете в связи с их возмутительными заявлениями", - написал Шор. Он отметил, что обычно не публикует заявления СМИ, поскольку в них часто публикуют ложную информацию, но "заявления Bloomberg перешли черту". "За последние месяцы я сделал все, что в моих силах, чтобы поддержать народ Израиля и тех, кто в настоящее время защищает нас. Невероятно оскорбительно предполагать, что еврей, живущий в Израиле, каким-то образом несет вину за нападение. Это тот же тип риторики, что исходит из Ирана и других стран, которые предполагают, что Израиль это якобы предвидел", - написал Шор. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231109/khamas-1908316828.html

https://ria.ru/20231021/khamas-1904252728.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, в мире, илан шор, хамас, оон