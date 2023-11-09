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Столичная компания начала выпускать стеклокомпозиционную ленту - РИА Новости, 09.11.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:12 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/proizvodstvo-1908339797.html
Столичная компания начала выпускать стеклокомпозиционную ленту
Столичная компания начала выпускать стеклокомпозиционную ленту - РИА Новости, 09.11.2023
Столичная компания начала выпускать стеклокомпозиционную ленту
Производитель из Москвы начал выпускать термопластичную стеклокомпозиционную ленту, используемую для создания армирующего слоя новой линейки импортозамещающих... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:12
2023-11-09T12:12
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Производитель из Москвы начал выпускать термопластичную стеклокомпозиционную ленту, используемую для создания армирующего слоя новой линейки импортозамещающих гибких полимерных армированных труб (ГПАТ), сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.Он уточнил, что этим производством занимаются специалисты компании ПОЛИПЛАСТИК. Эта группа сейчас занимается наращиванием производственной базы, чтобы выпускать армированные трубы. Продукция является импортозамещаемой. Кроме того, по словам Овчинского, такие трубы используют в нефтегазовом секторе."Так, на московском "Заводе АНД Газтрубпласт" после модернизации и создания дополнительного производственного участка был налажен выпуск термопластичной стеклокомпозиционной ленты. Она используется для создания армирующего слоя новой линейки труб", - цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Он добавил, что в проект было вложено примерно 150 млн руб. инвестиций.Производство этой продукции на предприятии уже началось. Для этого там оборудовали высокотехнологичную линию. Теперь на заводе можно выпускать до трех тысяч километров ленты в год. Подчеркивается, что этого хватит для изготовления до 1,5 тыс. км гибких полимерных армированных труб. Такой объем может полностью покрыть потребности компании для ее производства.По словам директора департамента промышленных проектов Группы Максима Колесова, создание нового производства термопластичной стеклокомпозиционной ленты является частью программы компании по освоению производства гибких полимерных армированных труб. Вскоре запустят производство на заводах организации в Тюмени и Иркутске."Использование полимерных труб при строительстве нефтепромысловых трубопроводов обеспечит ощутимый положительный эффект в экономии затрат, повышении надежности и увеличении их срока службы", – подчеркнул Колесов.Сейчас на территории Москвы свою деятельность ведут свыше четырех тысяч промышленных площадок, где работают более 720 тыс. специалистов. Каждый год в мегаполисе начинают работать до 50 средних и крупных предприятий, еще запускаются примерно100 малых. Эти компании производят различные товары, начиная с косметики и заканчивая мебелью.Развитие собственных площадок на территории столицы помогает компаниям наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта.Для компаний, работающих на московском рынке, существуют различные преференции – свыше 20 мер поддержки. А еще для организаций власти Москвы разработали ряд антикризисных инструментов.
https://ria.ru/20231107/kabel-1907760254.html
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

Столичная компания начала выпускать стеклокомпозиционную ленту

© Фото : пресс-служба ДИППСтоличная компания начала выпускать стеклокомпозиционную ленту
Столичная компания начала выпускать стеклокомпозиционную ленту - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Столичная компания начала выпускать стеклокомпозиционную ленту
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Производитель из Москвы начал выпускать термопластичную стеклокомпозиционную ленту, используемую для создания армирующего слоя новой линейки импортозамещающих гибких полимерных армированных труб (ГПАТ), сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.
Он уточнил, что этим производством занимаются специалисты компании ПОЛИПЛАСТИК. Эта группа сейчас занимается наращиванием производственной базы, чтобы выпускать армированные трубы. Продукция является импортозамещаемой. Кроме того, по словам Овчинского, такие трубы используют в нефтегазовом секторе.
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"Так, на московском "Заводе АНД Газтрубпласт" после модернизации и создания дополнительного производственного участка был налажен выпуск термопластичной стеклокомпозиционной ленты. Она используется для создания армирующего слоя новой линейки труб", - цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.
Он добавил, что в проект было вложено примерно 150 млн руб. инвестиций.
Производство этой продукции на предприятии уже началось. Для этого там оборудовали высокотехнологичную линию. Теперь на заводе можно выпускать до трех тысяч километров ленты в год. Подчеркивается, что этого хватит для изготовления до 1,5 тыс. км гибких полимерных армированных труб. Такой объем может полностью покрыть потребности компании для ее производства.
По словам директора департамента промышленных проектов Группы Максима Колесова, создание нового производства термопластичной стеклокомпозиционной ленты является частью программы компании по освоению производства гибких полимерных армированных труб. Вскоре запустят производство на заводах организации в Тюмени и Иркутске.
"Использование полимерных труб при строительстве нефтепромысловых трубопроводов обеспечит ощутимый положительный эффект в экономии затрат, повышении надежности и увеличении их срока службы", – подчеркнул Колесов.
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Сейчас на территории Москвы свою деятельность ведут свыше четырех тысяч промышленных площадок, где работают более 720 тыс. специалистов. Каждый год в мегаполисе начинают работать до 50 средних и крупных предприятий, еще запускаются примерно100 малых. Эти компании производят различные товары, начиная с косметики и заканчивая мебелью.
Развитие собственных площадок на территории столицы помогает компаниям наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта.
Для компаний, работающих на московском рынке, существуют различные преференции – свыше 20 мер поддержки. А еще для организаций власти Москвы разработали ряд антикризисных инструментов.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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