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Подмосковье представит семь ведущих изделий на ярмарке форума "Россия" - РИА Новости, 09.11.2023
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Новости Подмосковья
 
15:43 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/podmoskove-1908433412.html
Подмосковье представит семь ведущих изделий на ярмарке форума "Россия"
Подмосковье представит семь ведущих изделий на ярмарке форума "Россия" - РИА Новости, 09.11.2023
Подмосковье представит семь ведущих изделий на ярмарке форума "Россия"
Подмосковье презентует от региона семь товаров народно художественного промысла на вновь открывшейся ярмарке форума "Россия", среди изделий представлены... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:43
2023-11-09T15:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
москва
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Подмосковье презентует от региона семь товаров народно художественного промысла на вновь открывшейся ярмарке форума "Россия", среди изделий представлены павловопосадские платки, продукция Гжельского фарфорового завода, коломенская пастила и другие, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Московская область является лидером в стране по производству изделий народных художественных промыслов. Гости ярмарки смогут не только увидеть предметы народно художественного промысла (НХП), которыми славится регион, но и приобрести их. В универмаге, как еще называют ярмарку на ВДНХ, представлены павловопосадские платки, которые не раз становились призерами международных выставок НХП в Париже и Брюсселе", - отметили в пресс-службе. Там же добавили, что также на ярмарке можно приобрести продукцию Гжельского фарфорового завода: чайные сервизы, тарелки, фигурки в фирменных бело-голубых цветах. Еще один фарфоровый завод, чья продукция представлена на ярмарке - Фабрика в Вербилках, являющаяся старейшим фарфоровым предприятием в России. Также гости смогут оценить красочные жостовские подносы, богородские деревянные игрушки, уникальную лаковую миниатюру Федоскино и купить на пробу одну из самых популярных подмосковных сладостей - коломенскую пастилу. "Народные художественные промыслы – это культурный код нашей страны. Когда мы говорим Россия, то представляем себе и павловопосадский платок, и гжельский фарфор, федоскинскую шкатулку или жостовский поднос. В регионе расположено 60% всех видов производств НХП, которые развиваются в стране. И почти 50% изделий в этой сфере создаются на территории Московской области", - рассказала председатель художественно-экспертного совета Московской области по НХП Елена Куценко, слова которой приводятся в сообщении. Новое пространство "Универмаг" открылось в четверг, 9 ноября, в павильоне № 75 Международной выставки-форума "Россия". Его посетители могут познакомиться с новыми отечественными брендами, товарами и изделиями народных художественных промыслов всех регионов страны.
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московская область (подмосковье), москва, выставка-форум "россия"
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Москва, Выставка-форум "Россия"

Подмосковье представит семь ведущих изделий на ярмарке форума "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости/Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСветовая инсталляция главной арки на ВДНХ перед открытием Международной выставки-форума "Россия"
Световая инсталляция главной арки на ВДНХ перед открытием Международной выставки-форума Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости/Кирилл Зыков
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Подмосковье презентует от региона семь товаров народно художественного промысла на вновь открывшейся ярмарке форума "Россия", среди изделий представлены павловопосадские платки, продукция Гжельского фарфорового завода, коломенская пастила и другие, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Московская область является лидером в стране по производству изделий народных художественных промыслов. Гости ярмарки смогут не только увидеть предметы народно художественного промысла (НХП), которыми славится регион, но и приобрести их. В универмаге, как еще называют ярмарку на ВДНХ, представлены павловопосадские платки, которые не раз становились призерами международных выставок НХП в Париже и Брюсселе", - отметили в пресс-службе.
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Там же добавили, что также на ярмарке можно приобрести продукцию Гжельского фарфорового завода: чайные сервизы, тарелки, фигурки в фирменных бело-голубых цветах. Еще один фарфоровый завод, чья продукция представлена на ярмарке - Фабрика в Вербилках, являющаяся старейшим фарфоровым предприятием в России. Также гости смогут оценить красочные жостовские подносы, богородские деревянные игрушки, уникальную лаковую миниатюру Федоскино и купить на пробу одну из самых популярных подмосковных сладостей - коломенскую пастилу.
"Народные художественные промыслы – это культурный код нашей страны. Когда мы говорим Россия, то представляем себе и павловопосадский платок, и гжельский фарфор, федоскинскую шкатулку или жостовский поднос. В регионе расположено 60% всех видов производств НХП, которые развиваются в стране. И почти 50% изделий в этой сфере создаются на территории Московской области", - рассказала председатель художественно-экспертного совета Московской области по НХП Елена Куценко, слова которой приводятся в сообщении.
Новое пространство "Универмаг" открылось в четверг, 9 ноября, в павильоне № 75 Международной выставки-форума "Россия". Его посетители могут познакомиться с новыми отечественными брендами, товарами и изделиями народных художественных промыслов всех регионов страны.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МоскваВыставка-форум "Россия"
 
 
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