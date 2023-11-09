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Посольство России обвинило США в ложных обвинениях о дезинформации - РИА Новости, 09.11.2023
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06:47 09.11.2023 (обновлено: 06:48 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/obvineniya-1908304763.html
Посольство России обвинило США в ложных обвинениях о дезинформации
Посольство России обвинило США в ложных обвинениях о дезинформации - РИА Новости, 09.11.2023
Посольство России обвинило США в ложных обвинениях о дезинформации
Российская дипмиссия в Мексике назвала беспочвенными обвинения госдепа США, который заявил об идущей кампании Кремля по дезинформации стран Латиноамериканского... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T06:47
2023-11-09T06:48
в мире
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МЕХИКО, 9 ноя - РИА Новости. Российская дипмиссия в Мексике назвала беспочвенными обвинения госдепа США, который заявил об идущей кампании Кремля по дезинформации стран Латиноамериканского региона - по словам дипломатов, манипулирование общественным мнением и вмешательство во внутренние дела других стран являются визитной карточкой самого Вашингтона. "В своем сообщении США в очередной раз пытаются беспочвенно обвинить Россию во всех смертных грехах. Как всегда делаются выводы без каких-либо доказательств. Стоит отметить, что как раз такие методы, как дезинформация, манипулирование общественным мнением, шантаж, политические игры, вмешательство во внутренние дела других стран - давно являются визитной карточкой внешней политики США. Испокон веков США практиковала эти методы в Латинской Америке", - говорится в сообщении, которое распространило посольство РФ в Мексике. Госдепартамент США во вторник распространил заявление, в котором со ссылкой на данные своей разведки заявил об идущей масштабной кампании по дезинформации, в которую вовлечены российские коммуникационные агентства. По мнению Вашингтона, Россия использует свои связи в СМИ Аргентины, Боливии, Чили, Колумбии, Кубы, Мексики, Венесуэлы, Бразилии, Эквадора, Панамы, Парагвая, Перу и Уругвая, чтобы ослабить поддержку Украины и разжигать мнения, противоположные позиции США и НАТО. "В настоящее время США пытаются реанимировать свою давно провозглашенную "Доктрину Монро", мечтая превратить весь мир "в свой задний двор". Однако этого не произойдет. Многие выступают против этой колониальной практики Соединенных Штатов и защищают свои национальные интересы. Наши друзья в Латинской Америке знают наш подход. Мы не ставим их перед выбором: с кем быть. Мы выступаем за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество на прагматичной и деидеологизированной основе. Мы строим мосты, а не строим стены", - подчеркнули в российской дипломатической миссии. По словам дипломатов, США, распространяя подобную информацию, сами в очередной раз пытаются манипулировать общественным мнением и отвлекают общества от реальных проблем. В посольстве выразили уверенность, что мексиканцы, как и другие народы Латинской Америки, сумеют разобраться, что является правдой, а что - ложными информационными вбросами.
https://ria.ru/20231107/ukraina-1907999208.html
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в мире, сша, мексика, россия, государственный департамент сша, нато
В мире, США, Мексика, Россия, Государственный департамент США, НАТО
Посольство России обвинило США в ложных обвинениях о дезинформации

Посольство: США выдвигают ложные обвинения о дезинформации со стороны России

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МЕХИКО, 9 ноя - РИА Новости. Российская дипмиссия в Мексике назвала беспочвенными обвинения госдепа США, который заявил об идущей кампании Кремля по дезинформации стран Латиноамериканского региона - по словам дипломатов, манипулирование общественным мнением и вмешательство во внутренние дела других стран являются визитной карточкой самого Вашингтона.
«
"В своем сообщении США в очередной раз пытаются беспочвенно обвинить Россию во всех смертных грехах. Как всегда делаются выводы без каких-либо доказательств. Стоит отметить, что как раз такие методы, как дезинформация, манипулирование общественным мнением, шантаж, политические игры, вмешательство во внутренние дела других стран - давно являются визитной карточкой внешней политики США. Испокон веков США практиковала эти методы в Латинской Америке", - говорится в сообщении, которое распространило посольство РФ в Мексике.
Госдепартамент США во вторник распространил заявление, в котором со ссылкой на данные своей разведки заявил об идущей масштабной кампании по дезинформации, в которую вовлечены российские коммуникационные агентства. По мнению Вашингтона, Россия использует свои связи в СМИ Аргентины, Боливии, Чили, Колумбии, Кубы, Мексики, Венесуэлы, Бразилии, Эквадора, Панамы, Парагвая, Перу и Уругвая, чтобы ослабить поддержку Украины и разжигать мнения, противоположные позиции США и НАТО.
"В настоящее время США пытаются реанимировать свою давно провозглашенную "Доктрину Монро", мечтая превратить весь мир "в свой задний двор". Однако этого не произойдет. Многие выступают против этой колониальной практики Соединенных Штатов и защищают свои национальные интересы. Наши друзья в Латинской Америке знают наш подход. Мы не ставим их перед выбором: с кем быть. Мы выступаем за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество на прагматичной и деидеологизированной основе. Мы строим мосты, а не строим стены", - подчеркнули в российской дипломатической миссии.
По словам дипломатов, США, распространяя подобную информацию, сами в очередной раз пытаются манипулировать общественным мнением и отвлекают общества от реальных проблем. В посольстве выразили уверенность, что мексиканцы, как и другие народы Латинской Америки, сумеют разобраться, что является правдой, а что - ложными информационными вбросами.
ВС России - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
США лгут о действиях России на Украине, заявило посольство в Вашингтоне
7 ноября, 19:00
 
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