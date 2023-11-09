https://ria.ru/20231109/obvineniya-1908304763.html

Посольство России обвинило США в ложных обвинениях о дезинформации

Посольство России обвинило США в ложных обвинениях о дезинформации - РИА Новости, 09.11.2023

Посольство России обвинило США в ложных обвинениях о дезинформации

Российская дипмиссия в Мексике назвала беспочвенными обвинения госдепа США, который заявил об идущей кампании Кремля по дезинформации стран Латиноамериканского... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T06:47

2023-11-09T06:47

2023-11-09T06:48

в мире

сша

мексика

россия

государственный департамент сша

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg

МЕХИКО, 9 ноя - РИА Новости. Российская дипмиссия в Мексике назвала беспочвенными обвинения госдепа США, который заявил об идущей кампании Кремля по дезинформации стран Латиноамериканского региона - по словам дипломатов, манипулирование общественным мнением и вмешательство во внутренние дела других стран являются визитной карточкой самого Вашингтона. "В своем сообщении США в очередной раз пытаются беспочвенно обвинить Россию во всех смертных грехах. Как всегда делаются выводы без каких-либо доказательств. Стоит отметить, что как раз такие методы, как дезинформация, манипулирование общественным мнением, шантаж, политические игры, вмешательство во внутренние дела других стран - давно являются визитной карточкой внешней политики США. Испокон веков США практиковала эти методы в Латинской Америке", - говорится в сообщении, которое распространило посольство РФ в Мексике. Госдепартамент США во вторник распространил заявление, в котором со ссылкой на данные своей разведки заявил об идущей масштабной кампании по дезинформации, в которую вовлечены российские коммуникационные агентства. По мнению Вашингтона, Россия использует свои связи в СМИ Аргентины, Боливии, Чили, Колумбии, Кубы, Мексики, Венесуэлы, Бразилии, Эквадора, Панамы, Парагвая, Перу и Уругвая, чтобы ослабить поддержку Украины и разжигать мнения, противоположные позиции США и НАТО. "В настоящее время США пытаются реанимировать свою давно провозглашенную "Доктрину Монро", мечтая превратить весь мир "в свой задний двор". Однако этого не произойдет. Многие выступают против этой колониальной практики Соединенных Штатов и защищают свои национальные интересы. Наши друзья в Латинской Америке знают наш подход. Мы не ставим их перед выбором: с кем быть. Мы выступаем за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество на прагматичной и деидеологизированной основе. Мы строим мосты, а не строим стены", - подчеркнули в российской дипломатической миссии. По словам дипломатов, США, распространяя подобную информацию, сами в очередной раз пытаются манипулировать общественным мнением и отвлекают общества от реальных проблем. В посольстве выразили уверенность, что мексиканцы, как и другие народы Латинской Америки, сумеют разобраться, что является правдой, а что - ложными информационными вбросами.

https://ria.ru/20231107/ukraina-1907999208.html

сша

мексика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, мексика, россия, государственный департамент сша, нато