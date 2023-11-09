Посольство России обвинило США в ложных обвинениях о дезинформации
Посольство: США выдвигают ложные обвинения о дезинформации со стороны России
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МЕХИКО, 9 ноя - РИА Новости. Российская дипмиссия в Мексике назвала беспочвенными обвинения госдепа США, который заявил об идущей кампании Кремля по дезинформации стран Латиноамериканского региона - по словам дипломатов, манипулирование общественным мнением и вмешательство во внутренние дела других стран являются визитной карточкой самого Вашингтона.
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"В своем сообщении США в очередной раз пытаются беспочвенно обвинить Россию во всех смертных грехах. Как всегда делаются выводы без каких-либо доказательств. Стоит отметить, что как раз такие методы, как дезинформация, манипулирование общественным мнением, шантаж, политические игры, вмешательство во внутренние дела других стран - давно являются визитной карточкой внешней политики США. Испокон веков США практиковала эти методы в Латинской Америке", - говорится в сообщении, которое распространило посольство РФ в Мексике.
Госдепартамент США во вторник распространил заявление, в котором со ссылкой на данные своей разведки заявил об идущей масштабной кампании по дезинформации, в которую вовлечены российские коммуникационные агентства. По мнению Вашингтона, Россия использует свои связи в СМИ Аргентины, Боливии, Чили, Колумбии, Кубы, Мексики, Венесуэлы, Бразилии, Эквадора, Панамы, Парагвая, Перу и Уругвая, чтобы ослабить поддержку Украины и разжигать мнения, противоположные позиции США и НАТО.
"В настоящее время США пытаются реанимировать свою давно провозглашенную "Доктрину Монро", мечтая превратить весь мир "в свой задний двор". Однако этого не произойдет. Многие выступают против этой колониальной практики Соединенных Штатов и защищают свои национальные интересы. Наши друзья в Латинской Америке знают наш подход. Мы не ставим их перед выбором: с кем быть. Мы выступаем за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество на прагматичной и деидеологизированной основе. Мы строим мосты, а не строим стены", - подчеркнули в российской дипломатической миссии.
По словам дипломатов, США, распространяя подобную информацию, сами в очередной раз пытаются манипулировать общественным мнением и отвлекают общества от реальных проблем. В посольстве выразили уверенность, что мексиканцы, как и другие народы Латинской Америки, сумеют разобраться, что является правдой, а что - ложными информационными вбросами.