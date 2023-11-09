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В Таиланде двое мужчин напали на россиянку - РИА Новости, 09.11.2023
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Туризм
 
16:14 09.11.2023 (обновлено: 16:48 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/napadenie-1908445426.html
В Таиланде двое мужчин напали на россиянку
В Таиланде двое мужчин напали на россиянку - РИА Новости, 09.11.2023
В Таиланде двое мужчин напали на россиянку
Двое тайцев напали на гражданку России и отобрали телефон на юге курортного города Паттайя таиландской провинции Чонбури, пострадавшая доставлена в больницу,... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:14
2023-11-09T16:48
туризм
паттайя
таиланд
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новости - туризм
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Двое тайцев напали на гражданку России и отобрали телефон на юге курортного города Паттайя таиландской провинции Чонбури, пострадавшая доставлена в больницу, сообщает новостной портал Pattaya News. Инцидент произошел в южном районе Джомтьен города Паттайя в ночь на четверг, когда 23-летняя россиянка возвращалась из магазина в апартаменты. По предварительным данным, два гражданина Таиланда подъехали к девушке на мотоцикле. Один из них ударил туристку по голове и отобрал телефон, после чего преступники скрылись с места происшествия. Как уточняет издание, на помощь пострадавшей пришел охранник апартаментов и вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов собрали записи с камер видеонаблюдения. После дачи показаний российскую туристку отправили в больницу. На прошлой неделе власти Таиланда сообщили, что за десять месяцев с начала 2023 года страну посетили 22 миллиона иностранных туристов. Россия с более чем миллионом туристических заездов заняла пятое место после Малайзии, Китая, Южной Кореи и Индии. Ожидается дальнейшее увеличение турпотока на фоне начала холодного сезона и введения безвизового режима более чем с 60 странами.Таиланд с 1 ноября временно расширил режим безвизового въезда для россиян с 30 до 90 дней. Режим будет действовать до 30 апреля 2024 года.
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паттайя, таиланд, россия, новости - туризм
Туризм, Паттайя, Таиланд, Россия, Новости - Туризм
В Таиланде двое мужчин напали на россиянку

На юге города Паттайя двое тайцев ударили россиянку по голове и отобрали телефон

© Fotolia / tiveryluckyПолиция Таиланда
Полиция Таиланда - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Fotolia / tiverylucky
Полиция Таиланда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Двое тайцев напали на гражданку России и отобрали телефон на юге курортного города Паттайя таиландской провинции Чонбури, пострадавшая доставлена в больницу, сообщает новостной портал Pattaya News.
Инцидент произошел в южном районе Джомтьен города Паттайя в ночь на четверг, когда 23-летняя россиянка возвращалась из магазина в апартаменты. По предварительным данным, два гражданина Таиланда подъехали к девушке на мотоцикле. Один из них ударил туристку по голове и отобрал телефон, после чего преступники скрылись с места происшествия.
Как уточняет издание, на помощь пострадавшей пришел охранник апартаментов и вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов собрали записи с камер видеонаблюдения. После дачи показаний российскую туристку отправили в больницу.
На прошлой неделе власти Таиланда сообщили, что за десять месяцев с начала 2023 года страну посетили 22 миллиона иностранных туристов. Россия с более чем миллионом туристических заездов заняла пятое место после Малайзии, Китая, Южной Кореи и Индии. Ожидается дальнейшее увеличение турпотока на фоне начала холодного сезона и введения безвизового режима более чем с 60 странами.
Таиланд с 1 ноября временно расширил режим безвизового въезда для россиян с 30 до 90 дней. Режим будет действовать до 30 апреля 2024 года.
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