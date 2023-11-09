https://ria.ru/20231109/napadenie-1908445426.html

В Таиланде двое мужчин напали на россиянку

В Таиланде двое мужчин напали на россиянку - РИА Новости, 09.11.2023

В Таиланде двое мужчин напали на россиянку

Двое тайцев напали на гражданку России и отобрали телефон на юге курортного города Паттайя таиландской провинции Чонбури, пострадавшая доставлена в больницу,... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:14

2023-11-09T16:14

2023-11-09T16:48

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Двое тайцев напали на гражданку России и отобрали телефон на юге курортного города Паттайя таиландской провинции Чонбури, пострадавшая доставлена в больницу, сообщает новостной портал Pattaya News. Инцидент произошел в южном районе Джомтьен города Паттайя в ночь на четверг, когда 23-летняя россиянка возвращалась из магазина в апартаменты. По предварительным данным, два гражданина Таиланда подъехали к девушке на мотоцикле. Один из них ударил туристку по голове и отобрал телефон, после чего преступники скрылись с места происшествия. Как уточняет издание, на помощь пострадавшей пришел охранник апартаментов и вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов собрали записи с камер видеонаблюдения. После дачи показаний российскую туристку отправили в больницу. На прошлой неделе власти Таиланда сообщили, что за десять месяцев с начала 2023 года страну посетили 22 миллиона иностранных туристов. Россия с более чем миллионом туристических заездов заняла пятое место после Малайзии, Китая, Южной Кореи и Индии. Ожидается дальнейшее увеличение турпотока на фоне начала холодного сезона и введения безвизового режима более чем с 60 странами.Таиланд с 1 ноября временно расширил режим безвизового въезда для россиян с 30 до 90 дней. Режим будет действовать до 30 апреля 2024 года.

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паттайя, таиланд, россия, новости - туризм