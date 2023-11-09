"Начало конца". В США заявили о скорых переменах на Украине
RS: внутреннее и внешнее давление на Зеленского заставит его пойти на переговоры
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского вынудят пойти на мирные переговоры в скором времени, считает обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер.
По его словам, Зеленский столкнулся с давлением как внутри Украины, так и извне. Растущий напор в стране исходит от политического и военного руководства, а внешнее воздействие оказывают ключевые партнеры Киева, отметил журналист.
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"Остается всего пара месяцев. <…> Усиливающееся внутреннее и внешнее давление на Зеленского направлено на то, чтобы заставить его перейти к дипломатическому фронту и встретить начало конца конфликта", — заявил Снайдер.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.