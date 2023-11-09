https://ria.ru/20231109/konets-1908293108.html

"Начало конца". В США заявили о скорых переменах на Украине

"Начало конца". В США заявили о скорых переменах на Украине - РИА Новости, 09.11.2023

"Начало конца". В США заявили о скорых переменах на Украине

Президента Украины Владимира Зеленского вынудят пойти на мирные переговоры в скором времени, считает обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T01:50

2023-11-09T01:50

2023-11-09T01:50

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского вынудят пойти на мирные переговоры в скором времени, считает обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер.По его словам, Зеленский столкнулся с давлением как внутри Украины, так и извне. Растущий напор в стране исходит от политического и военного руководства, а внешнее воздействие оказывают ключевые партнеры Киева, отметил журналист."Остается всего пара месяцев. <…> Усиливающееся внутреннее и внешнее давление на Зеленского направлено на то, чтобы заставить его перейти к дипломатическому фронту и встретить начало конца конфликта", — заявил Снайдер.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231109/strakh-1908290122.html

https://ria.ru/20231109/plan-1908288407.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, владимир зеленский