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"Начало конца". В США заявили о скорых переменах на Украине - РИА Новости, 09.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:50 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/konets-1908293108.html
"Начало конца". В США заявили о скорых переменах на Украине
"Начало конца". В США заявили о скорых переменах на Украине - РИА Новости, 09.11.2023
"Начало конца". В США заявили о скорых переменах на Украине
Президента Украины Владимира Зеленского вынудят пойти на мирные переговоры в скором времени, считает обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T01:50
2023-11-09T01:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского вынудят пойти на мирные переговоры в скором времени, считает обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер.По его словам, Зеленский столкнулся с давлением как внутри Украины, так и извне. Растущий напор в стране исходит от политического и военного руководства, а внешнее воздействие оказывают ключевые партнеры Киева, отметил журналист."Остается всего пара месяцев. &lt;…&gt; Усиливающееся внутреннее и внешнее давление на Зеленского направлено на то, чтобы заставить его перейти к дипломатическому фронту и встретить начало конца конфликта", — заявил Снайдер.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231109/strakh-1908290122.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский
"Начало конца". В США заявили о скорых переменах на Украине

RS: внутреннее и внешнее давление на Зеленского заставит его пойти на переговоры

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского вынудят пойти на мирные переговоры в скором времени, считает обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер.
По его словам, Зеленский столкнулся с давлением как внутри Украины, так и извне. Растущий напор в стране исходит от политического и военного руководства, а внешнее воздействие оказывают ключевые партнеры Киева, отметил журналист.
«
"Остается всего пара месяцев. <…> Усиливающееся внутреннее и внешнее давление на Зеленского направлено на то, чтобы заставить его перейти к дипломатическому фронту и встретить начало конца конфликта", — заявил Снайдер.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир Зеленский
 
 
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