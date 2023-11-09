https://ria.ru/20231109/khrustalnaya_noch-1907873627.html

Массовые еврейские погромы ("Хрустальная ночь") в Германии (1938)

Массовые еврейские погромы ("Хрустальная ночь") в Германии (1938) - РИА Новости, 09.11.2023

Массовые еврейские погромы ("Хрустальная ночь") в Германии (1938)

"Хрустальная ночь" – массовая нацистская акция в Германии, направленная против евреев, еврейской собственности и культовых сооружений. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T01:20

2023-11-09T01:20

2023-11-09T01:20

справки

евреи

антисемитизм

хрустальная ночь

годовщина "хрустальной ночи"

холокост

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907866811_0:188:1488:1025_1920x0_80_0_0_66da4e0789f9987d48655365e20285f9.jpg

"Хрустальная ночь" – массовая нацистская акция в Германии, направленная против евреев, еврейской собственности и культовых сооружений.Важной частью политической программы Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) была антисемитская составляющая, предполагавшая изгнание евреев из немецкого общества.После прихода к власти Гитлера, который в январе 1933 года стал рейхсканцлером, а в 1934 году фюрером Германии, началось систематическое преследование евреев – постепенно был принят ряд законов, поражавших их в правах. Первый важный закон против евреев был принят в 1933 году – "Закон о восстановлении профессиональной гражданской службы". Согласно этому закону евреям, а также другим неарийцам было запрещено принимать участие в различных организациях и занимать должности на государственной службе. Чуть позже, в том же 1933 году, были приняты законы, касающиеся учащихся школ и студентов вузов. Евреям запретили заниматься медицинской и юридической практикой. В период с 1933 по 1935 год было издано большое количество законов национального и местного уровня, притесняющих евреев. Не желая в первой половине 1930-х годов негативной реакции мирового сообщества, нацисты стремились не репрессировать евреев, а заставить их бежать из Германии.С 1935 году нацисты стали проводить более жесткую антиеврейскую политику. 15 сентября 1935 года на съезде НСДАП в Нюрнберге были провозглашены расовые законы – "О гражданстве рейха" и "Об охране германской крови и германской чести", единогласно принятые сессией рейхстага, специально созванной в Нюрнберге по случаю съезда нацистской партии. Из четырех вариантов предложенных Нюрнбергских законов Гитлер выбрал наиболее мягкий вариант. Умеренность фюрера объяснялась заботой об имидже Германии: он не хотел вызвать чрезмерное негодование международной общественности.Согласно закону "О гражданстве рейха", гражданином мог быть лишь тот, кто обладает "германской или родственной ей кровью и своим поведением доказывает желание и способность преданно служить германскому народу и рейху". Такая формулировка фактически означала лишение евреев немецкого гражданства. Закон "Об охране германской крови и германской чести" запрещал "осквернение расы" – брак и внебрачное сожительство между евреями и "гражданами германской или родственной ей крови", наем евреями домашней прислуги из женщин "германской или родственной ей крови" моложе 45 лет, а также вывешивание евреями национального или имперского флага и использование тканей сходной расцветки.Результатом принятия Нюрнбергских законов явилась маргинализация еврейской общины: был закрыт доступ евреям почти ко всем должностям и профессиям, ограничена свобода их передвижения.Несмотря на то, что в 1933-1938 годах Германию покинули примерно 150 тысяч евреев (около 30% еврейского населения страны), еврейская община по-прежнему оставалась достаточно многочисленной, что не устраивало ни народ, ни высшее руководство Третьего рейха. Чтобы перейти к насильственному решению еврейского вопроса, в этот исторический момент времени нацистам еще был нужен благовидный повод. Им стало убийство 7 ноября 1938 года в Париже секретаря немецкого посольства Эрнста фом Рата еврейским беженцем Гершелем Гриншпаном. Известие о смерти фом Рата пришло 9 ноября, когда НСДАП отмечала очередную годовщину подавления Пивного путча. В ходе мероприятий Йозеф Геббельс заявил, что Национал-социалистская рабочая партия Германии не будет унижать себя организацией каких-то акций возмездия против евреев, но если народ решит предпринять определенные действия, то ни армия, ни полиция вмешиваться в ситуацию и защищать евреев не будет.Слова главного пропагандиста Третьего рейха послужили сигналом для нацистского актива. Переодетые в гражданскую одежду члены штурмовых отрядов и гитлерюгенда приступили к еврейским погромам.В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года нацистами был организован еврейский погром, который прошел по территории всей Германии. Он получил название "Хрустальная ночь" из-за осколков стекол, устилавших улицы городов Германии. Поздно вечером 9 ноября по всей стране начались нападения агрессивно настроенных молодых людей и мужчин на синагоги, магазины и кафе, принадлежавшие евреям, и на квартиры евреев. В эту ночь были разгромлены 7,5 тысячи еврейских универмагов, магазинов и лавок. Надругательству подверглись еврейские кладбища, 267 синагог были сожжены и разграблены. По меньшей мере 91 человек был убит, сотни покончили жизнь самоубийством или умерли позже от увечий, около 30 тысяч евреев арестованы. После "Хрустальной ночи" еврейское население должно было выплатить "искупительный штраф" в размере 1 миллиарда рейхсмарок, а все разгромленное восстановить за свой счет. Поток еврейской эмиграции из Германии многократно усилился."Хрустальная ночь" стала поворотным моментом в политике Третьего рейха по отношению к евреям. Если до этих событий политические ущемления еврейской общины сохраняли видимость конституционности, то после государство перешло к примитивной форме физического насилия и преследований, кульминацией которого стал Холокост со всеми его ужасами в военные годы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://radiosputnik.ria.ru/20230528/polsha-germaniya-kholokost-1874619980.html

https://ria.ru/20230127/kholokost-1847940734.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, евреи, антисемитизм, хрустальная ночь , годовщина "хрустальной ночи", холокост