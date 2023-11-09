Массовые еврейские погромы ("Хрустальная ночь") в Германии (1938)
"Хрустальная ночь" – массовая нацистская акция в Германии, направленная против евреев, еврейской собственности и культовых сооружений.
После прихода к власти Гитлера, который в январе 1933 года стал рейхсканцлером, а в 1934 году фюрером Германии, началось систематическое преследование евреев – постепенно был принят ряд законов, поражавших их в правах. Первый важный закон против евреев был принят в 1933 году – "Закон о восстановлении профессиональной гражданской службы". Согласно этому закону евреям, а также другим неарийцам было запрещено принимать участие в различных организациях и занимать должности на государственной службе. Чуть позже, в том же 1933 году, были приняты законы, касающиеся учащихся школ и студентов вузов. Евреям запретили заниматься медицинской и юридической практикой. В период с 1933 по 1935 год было издано большое количество законов национального и местного уровня, притесняющих евреев. Не желая в первой половине 1930-х годов негативной реакции мирового сообщества, нацисты стремились не репрессировать евреев, а заставить их бежать из Германии.
С 1935 году нацисты стали проводить более жесткую антиеврейскую политику. 15 сентября 1935 года на съезде НСДАП в Нюрнберге были провозглашены расовые законы – "О гражданстве рейха" и "Об охране германской крови и германской чести", единогласно принятые сессией рейхстага, специально созванной в Нюрнберге по случаю съезда нацистской партии. Из четырех вариантов предложенных Нюрнбергских законов Гитлер выбрал наиболее мягкий вариант. Умеренность фюрера объяснялась заботой об имидже Германии: он не хотел вызвать чрезмерное негодование международной общественности.
Согласно закону "О гражданстве рейха", гражданином мог быть лишь тот, кто обладает "германской или родственной ей кровью и своим поведением доказывает желание и способность преданно служить германскому народу и рейху". Такая формулировка фактически означала лишение евреев немецкого гражданства. Закон "Об охране германской крови и германской чести" запрещал "осквернение расы" – брак и внебрачное сожительство между евреями и "гражданами германской или родственной ей крови", наем евреями домашней прислуги из женщин "германской или родственной ей крови" моложе 45 лет, а также вывешивание евреями национального или имперского флага и использование тканей сходной расцветки.
Результатом принятия Нюрнбергских законов явилась маргинализация еврейской общины: был закрыт доступ евреям почти ко всем должностям и профессиям, ограничена свобода их передвижения.
Несмотря на то, что в 1933-1938 годах Германию покинули примерно 150 тысяч евреев (около 30% еврейского населения страны), еврейская община по-прежнему оставалась достаточно многочисленной, что не устраивало ни народ, ни высшее руководство Третьего рейха. Чтобы перейти к насильственному решению еврейского вопроса, в этот исторический момент времени нацистам еще был нужен благовидный повод. Им стало убийство 7 ноября 1938 года в Париже секретаря немецкого посольства Эрнста фом Рата еврейским беженцем Гершелем Гриншпаном. Известие о смерти фом Рата пришло 9 ноября, когда НСДАП отмечала очередную годовщину подавления Пивного путча. В ходе мероприятий Йозеф Геббельс заявил, что Национал-социалистская рабочая партия Германии не будет унижать себя организацией каких-то акций возмездия против евреев, но если народ решит предпринять определенные действия, то ни армия, ни полиция вмешиваться в ситуацию и защищать евреев не будет.
Слова главного пропагандиста Третьего рейха послужили сигналом для нацистского актива. Переодетые в гражданскую одежду члены штурмовых отрядов и гитлерюгенда приступили к еврейским погромам.
В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года нацистами был организован еврейский погром, который прошел по территории всей Германии. Он получил название "Хрустальная ночь" из-за осколков стекол, устилавших улицы городов Германии. Поздно вечером 9 ноября по всей стране начались нападения агрессивно настроенных молодых людей и мужчин на синагоги, магазины и кафе, принадлежавшие евреям, и на квартиры евреев. В эту ночь были разгромлены 7,5 тысячи еврейских универмагов, магазинов и лавок. Надругательству подверглись еврейские кладбища, 267 синагог были сожжены и разграблены. По меньшей мере 91 человек был убит, сотни покончили жизнь самоубийством или умерли позже от увечий, около 30 тысяч евреев арестованы. После "Хрустальной ночи" еврейское население должно было выплатить "искупительный штраф" в размере 1 миллиарда рейхсмарок, а все разгромленное восстановить за свой счет. Поток еврейской эмиграции из Германии многократно усилился.
"Хрустальная ночь" стала поворотным моментом в политике Третьего рейха по отношению к евреям. Если до этих событий политические ущемления еврейской общины сохраняли видимость конституционности, то после государство перешло к примитивной форме физического насилия и преследований, кульминацией которого стал Холокост со всеми его ужасами в военные годы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников