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В Израиле заявили о готовности действовать по обе стороны ливанской границы - РИА Новости, 09.11.2023
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18:58 09.11.2023 (обновлено: 19:16 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/izrail-1908487571.html
В Израиле заявили о готовности действовать по обе стороны ливанской границы
В Израиле заявили о готовности действовать по обе стороны ливанской границы - РИА Новости, 09.11.2023
В Израиле заявили о готовности действовать по обе стороны ливанской границы
РТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя - РИА Новости. Армия Израиля готова действовать по обе стороны границы с Ливаном в случае необходимости, заявил бывший министр обороны Израиля РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T18:58
2023-11-09T19:16
в мире
израиль
ливан
бени ганц
хасан насрулла
наджиб микати
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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РТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя - РИА Новости. Армия Израиля готова действовать по обе стороны границы с Ливаном в случае необходимости, заявил бывший министр обороны Израиля и действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц."Мы полны решимости защищать нашу северную границу по обе ее стороны, если потребуется. Ни сейчас ни в будущем мы не позволим "Хезболлах" угрожать нашим поселениям, и если (лидер "Хезболлах" Хасан) Насрулла совершит ошибку, то последствия последуют как для "Хезболлах" так и для государства Ливан. Мы позаботимся о том, чтобы жители севера вернулись в свои дома и чувствовали себя в большей безопасности", - заявил заявил Ганц во время поездки на север страны.В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.На прошлой неделе лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Израилем реальна. Генсек движения объявил всеобщую готовность к любым изменениям на ливанском фронте с Израилем, отметив, что "все сценарии возможны".
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в мире, израиль, ливан, бени ганц, хасан насрулла, наджиб микати, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Бени Ганц, Хасан Насрулла, Наджиб Микати, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле заявили о готовности действовать по обе стороны ливанской границы

В Израиле заявили, что армия готова действовать по обе стороны ливанской границы

© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля | Перейти в медиабанкСухопутные войска Вооруженных сил Израиля
Сухопутные войска Вооруженных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля
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Сухопутные войска Вооруженных сил Израиля. Архивное фото
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РТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя - РИА Новости. Армия Израиля готова действовать по обе стороны границы с Ливаном в случае необходимости, заявил бывший министр обороны Израиля и действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц.
«
"Мы полны решимости защищать нашу северную границу по обе ее стороны, если потребуется. Ни сейчас ни в будущем мы не позволим "Хезболлах" угрожать нашим поселениям, и если (лидер "Хезболлах" Хасан) Насрулла совершит ошибку, то последствия последуют как для "Хезболлах" так и для государства Ливан. Мы позаботимся о том, чтобы жители севера вернулись в свои дома и чувствовали себя в большей безопасности", - заявил заявил Ганц во время поездки на север страны.
В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.
На прошлой неделе лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Израилем реальна. Генсек движения объявил всеобщую готовность к любым изменениям на ливанском фронте с Израилем, отметив, что "все сценарии возможны".
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В миреИзраильЛиванБени ГанцХасан НасруллаНаджиб МикатиХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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