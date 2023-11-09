В Израиле заявили о готовности действовать по обе стороны ливанской границы
В Израиле заявили, что армия готова действовать по обе стороны ливанской границы
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля | Перейти в медиабанкСухопутные войска Вооруженных сил Израиля
Сухопутные войска Вооруженных сил Израиля. Архивное фото
РТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя - РИА Новости. Армия Израиля готова действовать по обе стороны границы с Ливаном в случае необходимости, заявил бывший министр обороны Израиля и действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц.
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"Мы полны решимости защищать нашу северную границу по обе ее стороны, если потребуется. Ни сейчас ни в будущем мы не позволим "Хезболлах" угрожать нашим поселениям, и если (лидер "Хезболлах" Хасан) Насрулла совершит ошибку, то последствия последуют как для "Хезболлах" так и для государства Ливан. Мы позаботимся о том, чтобы жители севера вернулись в свои дома и чувствовали себя в большей безопасности", - заявил заявил Ганц во время поездки на север страны.
В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.
На прошлой неделе лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Израилем реальна. Генсек движения объявил всеобщую готовность к любым изменениям на ливанском фронте с Израилем, отметив, что "все сценарии возможны".