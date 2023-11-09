https://ria.ru/20231109/izrail-1908487571.html

В Израиле заявили о готовности действовать по обе стороны ливанской границы

В Израиле заявили о готовности действовать по обе стороны ливанской границы - РИА Новости, 09.11.2023

В Израиле заявили о готовности действовать по обе стороны ливанской границы

РТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя - РИА Новости. Армия Израиля готова действовать по обе стороны границы с Ливаном в случае необходимости, заявил бывший министр обороны Израиля РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T18:58

2023-11-09T18:58

2023-11-09T19:16

в мире

израиль

ливан

бени ганц

хасан насрулла

наджиб микати

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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РТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя - РИА Новости. Армия Израиля готова действовать по обе стороны границы с Ливаном в случае необходимости, заявил бывший министр обороны Израиля и действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц."Мы полны решимости защищать нашу северную границу по обе ее стороны, если потребуется. Ни сейчас ни в будущем мы не позволим "Хезболлах" угрожать нашим поселениям, и если (лидер "Хезболлах" Хасан) Насрулла совершит ошибку, то последствия последуют как для "Хезболлах" так и для государства Ливан. Мы позаботимся о том, чтобы жители севера вернулись в свои дома и чувствовали себя в большей безопасности", - заявил заявил Ганц во время поездки на север страны.В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.На прошлой неделе лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Израилем реальна. Генсек движения объявил всеобщую готовность к любым изменениям на ливанском фронте с Израилем, отметив, что "все сценарии возможны".

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, ливан, бени ганц, хасан насрулла, наджиб микати, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году