https://ria.ru/20231109/italiya-1908298230.html

В Риме студенты заняли здание факультета в поддержку Палестины, пишут СМИ

В Риме студенты заняли здание факультета в поддержку Палестины, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2023

В Риме студенты заняли здание факультета в поддержку Палестины, пишут СМИ

Группа студентов в среду заняла здание факультета политологии римского университета la Sapienza в знак поддержки Палестины, сообщила столичная газета il... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T03:46

2023-11-09T03:46

2023-11-09T03:46

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рим

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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РИМ, 9 ноя – РИА Новости. Группа студентов в среду заняла здание факультета политологии римского университета la Sapienza в знак поддержки Палестины, сообщила столичная газета il Messaggero. Молодые люди прорвались в здание через кордон полиции с криком "Свободу Палестине", вывесив на фасаде палестинские флаги и баннеры, отмечающие факт "оккупации" факультета и поддержку палестинского народа. Учащиеся требуют отзыва заявления в поддержку Израиля, которое приняло руководство известного вуза. Оставшиеся на улице студенты устроили сидячую акцию протеста, угрожая не сдвинуться с места. В понедельник аналогичную акцию провели студенты неаполитанского университета Orientale. Они заняли главное здание этого вуза и вывесили над его входом транспарант в поддержку палестинского народа, Костяк протестующих в Риме студентов составляют представители движения Cambiare Rotta ("Изменить курс"), которые уже устраивали несколько аналогичных мероприятий. 10 октября у ректората состоялоcь шествие и манифестация в поддержку Палестины в день открытия нового академического года. Несколькими днями позднее студенты вступили в столкновения с полицией в районе la Sapienza, пытаясь прорваться к месту проведения массовой демонстрации в поддержку Палестины в нескольких кварталах неподалеку.

https://ria.ru/20231109/gaza-1908296306.html

https://ria.ru/20231109/ravvin-1908296942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия, палестина, сектор газа, израиль, рим, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году