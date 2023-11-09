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В Риме студенты заняли здание факультета в поддержку Палестины, пишут СМИ
В Риме студенты заняли здание факультета в поддержку Палестины, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2023
В Риме студенты заняли здание факультета в поддержку Палестины, пишут СМИ
Группа студентов в среду заняла здание факультета политологии римского университета la Sapienza в знак поддержки Палестины, сообщила столичная газета il... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T03:46
2023-11-09T03:46
2023-11-09T03:46
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РИМ, 9 ноя – РИА Новости. Группа студентов в среду заняла здание факультета политологии римского университета la Sapienza в знак поддержки Палестины, сообщила столичная газета il Messaggero. Молодые люди прорвались в здание через кордон полиции с криком "Свободу Палестине", вывесив на фасаде палестинские флаги и баннеры, отмечающие факт "оккупации" факультета и поддержку палестинского народа. Учащиеся требуют отзыва заявления в поддержку Израиля, которое приняло руководство известного вуза. Оставшиеся на улице студенты устроили сидячую акцию протеста, угрожая не сдвинуться с места. В понедельник аналогичную акцию провели студенты неаполитанского университета Orientale. Они заняли главное здание этого вуза и вывесили над его входом транспарант в поддержку палестинского народа, Костяк протестующих в Риме студентов составляют представители движения Cambiare Rotta ("Изменить курс"), которые уже устраивали несколько аналогичных мероприятий. 10 октября у ректората состоялоcь шествие и манифестация в поддержку Палестины в день открытия нового академического года. Несколькими днями позднее студенты вступили в столкновения с полицией в районе la Sapienza, пытаясь прорваться к месту проведения массовой демонстрации в поддержку Палестины в нескольких кварталах неподалеку.
https://ria.ru/20231109/gaza-1908296306.html
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в мире, италия, палестина, сектор газа, израиль, рим, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Италия, Палестина, Сектор Газа, Израиль, Рим, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Риме студенты заняли здание факультета в поддержку Палестины, пишут СМИ
Il Messaggero: в Риме студенты заняли здание факультета в поддержку Палестины