Рейтинг@Mail.ru
В окрестностях базы США в Ираке произошел взрыв, передают СМИ - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:39 09.11.2023 (обновлено: 02:05 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/irak-1908288781.html
В окрестностях базы США в Ираке произошел взрыв, передают СМИ
В окрестностях базы США в Ираке произошел взрыв, передают СМИ - РИА Новости, 09.11.2023
В окрестностях базы США в Ираке произошел взрыв, передают СМИ
Вблизи военной базы США "Харир" в провинции Эрбиль в Иракском Курдистане прогремел взрыв, передает Shafaq News со ссылкой на источник. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T00:39
2023-11-09T02:05
в мире
сша
иракский курдистан
ирак
эрбиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906346536_0:82:3347:1965_1920x0_80_0_0_53464afe540967b11166695a4d66ca34.jpg
ДОХА, 9 ноя — РИА Новости. Вблизи военной базы США "Харир" в провинции Эрбиль в Иракском Курдистане прогремел взрыв, передает Shafaq News со ссылкой на источник.&quot;Звук взрыва был отчетливо слышен в окрестностях базы, предполагается, что это была атака беспилотника&quot;, — отметил собеседник агентства.Как и другие американские базы в этой стране, а также Сирии, "Харир" за последнее время неоднократно подвергалась нападениям. Ответственность за атаки взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.Ранее премьер-министр арабского государства Мухаммед ас-Судани распорядился найти тех, кто устраивает нападения на военные базы США, и наказать их.
https://ria.ru/20231109/siriya-1908287079.html
сша
иракский курдистан
ирак
эрбиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906346536_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ec0c80789e1172eba714750b24620165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иракский курдистан, ирак, эрбиль
В мире, США, Иракский Курдистан, Ирак, Эрбиль
В окрестностях базы США в Ираке произошел взрыв, передают СМИ

Shafaq News: в окрестностях базы США в Иракском Курдистане произошел взрыв

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson GramleyАмериканские военные в Ираке
Американские военные в Ираке - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson Gramley
Американские военные в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 9 ноя — РИА Новости. Вблизи военной базы США "Харир" в провинции Эрбиль в Иракском Курдистане прогремел взрыв, передает Shafaq News со ссылкой на источник.
«

"Звук взрыва был отчетливо слышен в окрестностях базы, предполагается, что это была атака беспилотника", — отметил собеседник агентства.

Как и другие американские базы в этой стране, а также Сирии, "Харир" за последнее время неоднократно подвергалась нападениям. Ответственность за атаки взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Ранее премьер-министр арабского государства Мухаммед ас-Судани распорядился найти тех, кто устраивает нападения на военные базы США, и наказать их.
Израильский истребитель F-15 - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Израиль нанес авиаудары по некоторым военным позициям на юге Сирии
00:10
 
В миреСШАИракский КурдистанИракЭрбиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала