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В окрестностях базы США в Ираке произошел взрыв, передают СМИ
В окрестностях базы США в Ираке произошел взрыв, передают СМИ - РИА Новости, 09.11.2023
В окрестностях базы США в Ираке произошел взрыв, передают СМИ
Вблизи военной базы США "Харир" в провинции Эрбиль в Иракском Курдистане прогремел взрыв, передает Shafaq News со ссылкой на источник. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T00:39
2023-11-09T00:39
2023-11-09T02:05
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ДОХА, 9 ноя — РИА Новости. Вблизи военной базы США "Харир" в провинции Эрбиль в Иракском Курдистане прогремел взрыв, передает Shafaq News со ссылкой на источник."Звук взрыва был отчетливо слышен в окрестностях базы, предполагается, что это была атака беспилотника", — отметил собеседник агентства.Как и другие американские базы в этой стране, а также Сирии, "Харир" за последнее время неоднократно подвергалась нападениям. Ответственность за атаки взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.Ранее премьер-министр арабского государства Мухаммед ас-Судани распорядился найти тех, кто устраивает нападения на военные базы США, и наказать их.
https://ria.ru/20231109/siriya-1908287079.html
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в мире, сша, иракский курдистан, ирак, эрбиль
В мире, США, Иракский Курдистан, Ирак, Эрбиль
В окрестностях базы США в Ираке произошел взрыв, передают СМИ
Shafaq News: в окрестностях базы США в Иракском Курдистане произошел взрыв