Рейтинг@Mail.ru
Нижегородский НОЦ поддержит грантами 12 инновационных проектов - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
 
17:14 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/granty-1908461110.html
Нижегородский НОЦ поддержит грантами 12 инновационных проектов
Нижегородский НОЦ поддержит грантами 12 инновационных проектов - РИА Новости, 09.11.2023
Нижегородский НОЦ поддержит грантами 12 инновационных проектов
Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) поддержит грантами 12 инновационных научно-технологических проектов, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T17:14
2023-11-09T17:14
нижегородская область
нижегородская область
россия
владимир путин
глеб никитин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152152/53/1521525304_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_25b45caf5a545f56bbbbdc3ee743440d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) поддержит грантами 12 инновационных научно-технологических проектов, сообщает пресс-служба правительства региона. На грантовый конкурс инновационных научных проектов было представлено 45 заявок по таким направлениям, как инновационные производства, компоненты и материалы, интеллектуальные транспортные системы, высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение, передовые цифровые технологии, а также экология и развитие агропромышленного комплекса. "Нижегородский научно-образовательный центр подвел итоги грантового конкурса научно-технологических проектов. Поддержку получат авторы 12 проектов на сумму более 71 миллиона рублей. При конкурсном отборе оценивались инновационность проектов, их актуальность, опыт команды. Важным критерием стала степень влияния проектов на социально-экономическое развитие региона", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди победителей есть проекты, в которых активно участвовали университетские команды. Таким образом формируется вектор развития отрасли инноваций в Нижегородской области в рамках Десятилетия науки и технологий. Также в число победителей вошли проекты, представленные бизнесом. "Нижегородский НОЦ проводит конкурс уже в третий раз, и на него поступает много качественных и серьезных заявок, что говорит о востребованности этой меры поддержки и высоком потенциале инновационных разработок и технологий нижегородских организаций. Наш центр стал одним из первых, созданных в рамках национального проекта "Наука и университеты", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. Сегодня НОЦ продолжает свое развитие, дает возможности для взаимодействия науки, образования и бизнеса", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Ежегодно Нижегородский НОЦ проводит конкурс на финансирование научных проектов своих участников. Так, в 2022 году Нижегородский НОЦ профинансировал проекты победителей конкурса на сумму более 65 миллионов рублей. В общей сложности за время работы НОЦ поддержал научные проекты на сумму более 280 миллионов рублей.
https://ria.ru/20231109/spiker-1908406806.html
https://ria.ru/20231030/uroki-1906163072.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152152/53/1521525304_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5acbf5448c723644952d03d96c7fe512.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, россия, владимир путин, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Владимир Путин, Глеб Никитин

Нижегородский НОЦ поддержит грантами 12 инновационных проектов

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГорода России. Нижний Новгород
Города России. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Города России. Нижний Новгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) поддержит грантами 12 инновационных научно-технологических проектов, сообщает пресс-служба правительства региона.
На грантовый конкурс инновационных научных проектов было представлено 45 заявок по таким направлениям, как инновационные производства, компоненты и материалы, интеллектуальные транспортные системы, высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение, передовые цифровые технологии, а также экология и развитие агропромышленного комплекса.
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Спикер нижегородского парламента рассказал гимназистам о подвигах земляков
Вчера, 14:29
"Нижегородский научно-образовательный центр подвел итоги грантового конкурса научно-технологических проектов. Поддержку получат авторы 12 проектов на сумму более 71 миллиона рублей. При конкурсном отборе оценивались инновационность проектов, их актуальность, опыт команды. Важным критерием стала степень влияния проектов на социально-экономическое развитие региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди победителей есть проекты, в которых активно участвовали университетские команды. Таким образом формируется вектор развития отрасли инноваций в Нижегородской области в рамках Десятилетия науки и технологий. Также в число победителей вошли проекты, представленные бизнесом.
"Нижегородский НОЦ проводит конкурс уже в третий раз, и на него поступает много качественных и серьезных заявок, что говорит о востребованности этой меры поддержки и высоком потенциале инновационных разработок и технологий нижегородских организаций. Наш центр стал одним из первых, созданных в рамках национального проекта "Наука и университеты", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. Сегодня НОЦ продолжает свое развитие, дает возможности для взаимодействия науки, образования и бизнеса", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Ежегодно Нижегородский НОЦ проводит конкурс на финансирование научных проектов своих участников. Так, в 2022 году Нижегородский НОЦ профинансировал проекты победителей конкурса на сумму более 65 миллионов рублей. В общей сложности за время работы НОЦ поддержал научные проекты на сумму более 280 миллионов рублей.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Уроки истории с выездом организуют для школ Нижнего Новгорода и Волгограда
30 октября, 14:13
 
Нижегородская областьНижегородская областьРоссияВладимир ПутинГлеб Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала