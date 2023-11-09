https://ria.ru/20231109/granty-1908461110.html

Нижегородский НОЦ поддержит грантами 12 инновационных проектов

Нижегородский НОЦ поддержит грантами 12 инновационных проектов - РИА Новости, 09.11.2023

Нижегородский НОЦ поддержит грантами 12 инновационных проектов

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) поддержит грантами 12 инновационных научно-технологических проектов, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T17:14

2023-11-09T17:14

2023-11-09T17:14

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) поддержит грантами 12 инновационных научно-технологических проектов, сообщает пресс-служба правительства региона. На грантовый конкурс инновационных научных проектов было представлено 45 заявок по таким направлениям, как инновационные производства, компоненты и материалы, интеллектуальные транспортные системы, высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение, передовые цифровые технологии, а также экология и развитие агропромышленного комплекса. "Нижегородский научно-образовательный центр подвел итоги грантового конкурса научно-технологических проектов. Поддержку получат авторы 12 проектов на сумму более 71 миллиона рублей. При конкурсном отборе оценивались инновационность проектов, их актуальность, опыт команды. Важным критерием стала степень влияния проектов на социально-экономическое развитие региона", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди победителей есть проекты, в которых активно участвовали университетские команды. Таким образом формируется вектор развития отрасли инноваций в Нижегородской области в рамках Десятилетия науки и технологий. Также в число победителей вошли проекты, представленные бизнесом. "Нижегородский НОЦ проводит конкурс уже в третий раз, и на него поступает много качественных и серьезных заявок, что говорит о востребованности этой меры поддержки и высоком потенциале инновационных разработок и технологий нижегородских организаций. Наш центр стал одним из первых, созданных в рамках национального проекта "Наука и университеты", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. Сегодня НОЦ продолжает свое развитие, дает возможности для взаимодействия науки, образования и бизнеса", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Ежегодно Нижегородский НОЦ проводит конкурс на финансирование научных проектов своих участников. Так, в 2022 году Нижегородский НОЦ профинансировал проекты победителей конкурса на сумму более 65 миллионов рублей. В общей сложности за время работы НОЦ поддержал научные проекты на сумму более 280 миллионов рублей.

https://ria.ru/20231109/spiker-1908406806.html

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нижегородская область, россия, владимир путин, глеб никитин