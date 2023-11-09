https://ria.ru/20231109/bolshaya_peremena-1908423031.html

Сто финалистов конкурса "Большая перемена" отправятся в путешествие на Ямал

Сто финалистов конкурса "Большая перемена" отправятся в путешествие на Ямал - РИА Новости, 09.11.2023

Сто финалистов конкурса "Большая перемена" отправятся в путешествие на Ямал

Сто молодых людей, ставших финалистами конкурса "Большая перемена", смогут посетить Ямал, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:16

2023-11-09T15:16

2023-11-09T15:16

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

конкурсы

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САЛЕХАРД, 9 ноя — РИА Новости. Сто молодых людей, ставших финалистами конкурса "Большая перемена", смогут посетить Ямал, сообщает пресс-служба правительства региона. "В международном центре "Артек" состоялась торжественная церемония закрытия Всероссийского форума "Будь в движении". В ней приняли участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Росмолодежи Ксения Разуваева", — говорится в сообщении. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов пригласил молодежь побывать в ЯНАО. "Поставьте перед собой цель — как можно больше путешествовать по нашей стране. У нас 89 уникальных регионов. И когда вы побываете в каждом, то полюбите нашу страну еще больше. Чтобы помочь вам в этом деле, я начну с близкого и дорогого для меня Ямала. Приглашаю вас к нам в Арктику. Мы покажем, где добывается газ, где ледоколы ломают льды Северного Ледовитого океана, где бьется энергетическое сердце нашей страны", — приводятся в сообщении слова Артюхова. Школьники отправятся в большое путешествие на Ямал весной. Они посетят окружной центр – город Салехард, а также побывают в поселке Горнокнязевск, где познакомятся с традициями и укладом жизни коренных народов Севера. Для того, чтобы попасть в сотню, которая отправится в путешествие, нужно будет пройти дополнительный конкурсный отбор, уточняют власти. Показывать финалистам "Большой перемены" крайний Север стало традицией: в этом году ребята побывали на Ямбургском месторождении, в прошлом – на заводе "Ямал СПГ" в Сабетте, в 2021 – на ледоколе "Андрей Вилькицкий". Все экскурсионные поездки сопровождались познавательными лекциями от главы региона. Конкурс "Большая перемена" – один из флагманских проектов платформы "Россия – страна возможностей", его организуют Росмолодежь, АНО "Большая Перемена" и российское движение детей и молодежи "Движение первых". Конкурс проходит при поддержке Минпросвещения РФ, министерства науки и высшего образования РФ. Проект реализуется в рамках национального проекта "Образование", отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20231106/poruchenie-1907747740.html

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ямало-ненецкий автономный округ (янао), конкурсы, ямал, дети, школы