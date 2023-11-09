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Сто финалистов конкурса "Большая перемена" отправятся в путешествие на Ямал - РИА Новости, 09.11.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:16 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/bolshaya_peremena-1908423031.html
Сто финалистов конкурса "Большая перемена" отправятся в путешествие на Ямал
Сто финалистов конкурса "Большая перемена" отправятся в путешествие на Ямал - РИА Новости, 09.11.2023
Сто финалистов конкурса "Большая перемена" отправятся в путешествие на Ямал
Сто молодых людей, ставших финалистами конкурса "Большая перемена", смогут посетить Ямал, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:16
2023-11-09T15:16
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САЛЕХАРД, 9 ноя — РИА Новости. Сто молодых людей, ставших финалистами конкурса "Большая перемена", смогут посетить Ямал, сообщает пресс-служба правительства региона. "В международном центре "Артек" состоялась торжественная церемония закрытия Всероссийского форума "Будь в движении". В ней приняли участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Росмолодежи Ксения Разуваева", — говорится в сообщении. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов пригласил молодежь побывать в ЯНАО. "Поставьте перед собой цель — как можно больше путешествовать по нашей стране. У нас 89 уникальных регионов. И когда вы побываете в каждом, то полюбите нашу страну еще больше. Чтобы помочь вам в этом деле, я начну с близкого и дорогого для меня Ямала. Приглашаю вас к нам в Арктику. Мы покажем, где добывается газ, где ледоколы ломают льды Северного Ледовитого океана, где бьется энергетическое сердце нашей страны", — приводятся в сообщении слова Артюхова. Школьники отправятся в большое путешествие на Ямал весной. Они посетят окружной центр – город Салехард, а также побывают в поселке Горнокнязевск, где познакомятся с традициями и укладом жизни коренных народов Севера. Для того, чтобы попасть в сотню, которая отправится в путешествие, нужно будет пройти дополнительный конкурсный отбор, уточняют власти. Показывать финалистам "Большой перемены" крайний Север стало традицией: в этом году ребята побывали на Ямбургском месторождении, в прошлом – на заводе "Ямал СПГ" в Сабетте, в 2021 – на ледоколе "Андрей Вилькицкий". Все экскурсионные поездки сопровождались познавательными лекциями от главы региона. Конкурс "Большая перемена" – один из флагманских проектов платформы "Россия – страна возможностей", его организуют Росмолодежь, АНО "Большая Перемена" и российское движение детей и молодежи "Движение первых". Конкурс проходит при поддержке Минпросвещения РФ, министерства науки и высшего образования РФ. Проект реализуется в рамках национального проекта "Образование", отмечает пресс-служба.
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), конкурсы, ямал, дети, школы
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Конкурсы, Ямал, Дети, Школы

Сто финалистов конкурса "Большая перемена" отправятся в путешествие на Ямал

© Фото : правительство ЯНАОСто финалистов конкурса "Большая перемена" отправятся в путешествие на Ямал
Сто финалистов конкурса Большая перемена отправятся в путешествие на Ямал - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : правительство ЯНАО
Сто финалистов конкурса "Большая перемена" отправятся в путешествие на Ямал
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САЛЕХАРД, 9 ноя — РИА Новости. Сто молодых людей, ставших финалистами конкурса "Большая перемена", смогут посетить Ямал, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В международном центре "Артек" состоялась торжественная церемония закрытия Всероссийского форума "Будь в движении". В ней приняли участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Росмолодежи Ксения Разуваева", — говорится в сообщении.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов пригласил молодежь побывать в ЯНАО.
"Поставьте перед собой цель — как можно больше путешествовать по нашей стране. У нас 89 уникальных регионов. И когда вы побываете в каждом, то полюбите нашу страну еще больше. Чтобы помочь вам в этом деле, я начну с близкого и дорогого для меня Ямала. Приглашаю вас к нам в Арктику. Мы покажем, где добывается газ, где ледоколы ломают льды Северного Ледовитого океана, где бьется энергетическое сердце нашей страны", — приводятся в сообщении слова Артюхова.
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Школьники отправятся в большое путешествие на Ямал весной. Они посетят окружной центр – город Салехард, а также побывают в поселке Горнокнязевск, где познакомятся с традициями и укладом жизни коренных народов Севера.
Для того, чтобы попасть в сотню, которая отправится в путешествие, нужно будет пройти дополнительный конкурсный отбор, уточняют власти.
Показывать финалистам "Большой перемены" крайний Север стало традицией: в этом году ребята побывали на Ямбургском месторождении, в прошлом – на заводе "Ямал СПГ" в Сабетте, в 2021 – на ледоколе "Андрей Вилькицкий". Все экскурсионные поездки сопровождались познавательными лекциями от главы региона.
Конкурс "Большая перемена" – один из флагманских проектов платформы "Россия – страна возможностей", его организуют Росмолодежь, АНО "Большая Перемена" и российское движение детей и молодежи "Движение первых". Конкурс проходит при поддержке Минпросвещения РФ, министерства науки и высшего образования РФ. Проект реализуется в рамках национального проекта "Образование", отмечает пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)КонкурсыЯмалДетиШколы
 
 
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