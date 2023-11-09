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В Сирии вновь обстреляли базу США на месторождении газа, сообщили СМИ
В Сирии вновь обстреляли базу США на месторождении газа, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.11.2023
В Сирии вновь обстреляли базу США на месторождении газа, сообщили СМИ
База США на месторождении газа "Конико" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась обстрелу, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T01:57
2023-11-09T01:57
2023-11-09T02:44
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КАИР, 9 ноя — РИА Новости. База США на месторождении газа "Конико" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась обстрелу, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.В последние дни этот объект несколько раз становился целью нападений."Американская база на месторождении газа "Конико" на востоке Дейр-эз-Зора на востоке Сирии подверглась обстрелу ракетами и беспилотниками", — заявил собеседник телеканала.Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что с 17 октября американские военные базы в Ираке и САР по меньшей мере 41 раз подверглись обстрелам с применением ракет и ударных беспилотников.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие в арабской республике месторождения нефти и газа. Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи ресурсов.
https://ria.ru/20231109/khusity-1908291908.html
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в мире, сирия, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дейр-эз-зор (мухафаза), министерство обороны сша
В мире, Сирия, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Министерство обороны США
В Сирии вновь обстреляли базу США на месторождении газа, сообщили СМИ
Al Mayadeen: базу США в Сирии на месторождении газа "Конико" вновь обстреляли