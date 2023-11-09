https://ria.ru/20231109/baza-1908294555.html

В Сирии вновь обстреляли базу США на месторождении газа, сообщили СМИ

В Сирии вновь обстреляли базу США на месторождении газа, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.11.2023

В Сирии вновь обстреляли базу США на месторождении газа, сообщили СМИ

База США на месторождении газа "Конико" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась обстрелу, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T01:57

2023-11-09T01:57

2023-11-09T02:44

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дейр-эз-зор (мухафаза)

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КАИР, 9 ноя — РИА Новости. База США на месторождении газа "Конико" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась обстрелу, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.В последние дни этот объект несколько раз становился целью нападений."Американская база на месторождении газа "Конико" на востоке Дейр-эз-Зора на востоке Сирии подверглась обстрелу ракетами и беспилотниками", — заявил собеседник телеканала.Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что с 17 октября американские военные базы в Ираке и САР по меньшей мере 41 раз подверглись обстрелам с применением ракет и ударных беспилотников.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие в арабской республике месторождения нефти и газа. Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи ресурсов.

https://ria.ru/20231109/khusity-1908291908.html

https://ria.ru/20231109/pentagon-1908293263.html

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в мире, сирия, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дейр-эз-зор (мухафаза), министерство обороны сша