https://ria.ru/20231109/abkhaziya-1908326533.html
В горах Абхазии продолжают искать вооруженных людей
В горах Абхазии продолжают искать вооруженных людей - РИА Новости, 09.11.2023
В горах Абхазии продолжают искать вооруженных людей
Поиски вооруженных людей в горах Абхазии продолжаются, сообщил РИА Новости секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:08
2023-11-09T10:08
2023-11-09T10:19
абхазия
гулрыпшский район
в мире
сергей шамба
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СУХУМ, 9 ноя - РИА Новости. Поиски вооруженных людей в горах Абхазии продолжаются, сообщил РИА Новости секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба. "Поиски продолжаются. Силовики координируют свои действия, проверяют информацию", - сказал он. В среду глава МВД Абхазии Роберт Киут рассказал РИА Новости, что силовые структуры республики занимаются поисками вооруженных людей в горах в Гулрыпшском районе. Район граничит с Грузией в горной части местности по Главному Кавказскому хребту. Расстояние от прибрежной части до границы составляет более 200 километров. Также в Гулрыпшском районе находится сухумский аэропорт. Позднее МВД республики сообщало, что информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии пока не подтвердилась.
https://ria.ru/20231019/kavkaz-1903807181.html
абхазия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, гулрыпшский район, в мире, сергей шамба
Абхазия, Гулрыпшский район, В мире, Сергей Шамба
В горах Абхазии продолжают искать вооруженных людей
Совбез Абхазии: силовики продолжают поиски вооруженных людей в горах