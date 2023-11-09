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В горах Абхазии продолжают искать вооруженных людей - РИА Новости, 09.11.2023
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10:08 09.11.2023 (обновлено: 10:19 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/abkhaziya-1908326533.html
В горах Абхазии продолжают искать вооруженных людей
В горах Абхазии продолжают искать вооруженных людей - РИА Новости, 09.11.2023
В горах Абхазии продолжают искать вооруженных людей
Поиски вооруженных людей в горах Абхазии продолжаются, сообщил РИА Новости секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:08
2023-11-09T10:19
абхазия
гулрыпшский район
в мире
сергей шамба
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СУХУМ, 9 ноя - РИА Новости. Поиски вооруженных людей в горах Абхазии продолжаются, сообщил РИА Новости секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба. "Поиски продолжаются. Силовики координируют свои действия, проверяют информацию", - сказал он. В среду глава МВД Абхазии Роберт Киут рассказал РИА Новости, что силовые структуры республики занимаются поисками вооруженных людей в горах в Гулрыпшском районе. Район граничит с Грузией в горной части местности по Главному Кавказскому хребту. Расстояние от прибрежной части до границы составляет более 200 километров. Также в Гулрыпшском районе находится сухумский аэропорт. Позднее МВД республики сообщало, что информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии пока не подтвердилась.
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абхазия
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абхазия, гулрыпшский район, в мире, сергей шамба
Абхазия, Гулрыпшский район, В мире, Сергей Шамба
В горах Абхазии продолжают искать вооруженных людей

Совбез Абхазии: силовики продолжают поиски вооруженных людей в горах

© Sputnik / Томас ТхайцукАвтомобили МВД Абхазии
Автомобили МВД Абхазии - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Автомобили МВД Абхазии. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 9 ноя - РИА Новости. Поиски вооруженных людей в горах Абхазии продолжаются, сообщил РИА Новости секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба.
"Поиски продолжаются. Силовики координируют свои действия, проверяют информацию", - сказал он.
В среду глава МВД Абхазии Роберт Киут рассказал РИА Новости, что силовые структуры республики занимаются поисками вооруженных людей в горах в Гулрыпшском районе. Район граничит с Грузией в горной части местности по Главному Кавказскому хребту. Расстояние от прибрежной части до границы составляет более 200 километров. Также в Гулрыпшском районе находится сухумский аэропорт. Позднее МВД республики сообщало, что информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии пока не подтвердилась.
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