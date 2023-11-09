https://ria.ru/20231109/abkhaziya-1908326533.html

В горах Абхазии продолжают искать вооруженных людей

В горах Абхазии продолжают искать вооруженных людей - РИА Новости, 09.11.2023

В горах Абхазии продолжают искать вооруженных людей

Поиски вооруженных людей в горах Абхазии продолжаются, сообщил РИА Новости секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T10:08

2023-11-09T10:08

2023-11-09T10:19

абхазия

гулрыпшский район

в мире

сергей шамба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764930618_0:0:1336:752_1920x0_80_0_0_08408b18cf41990a77fd4344c4728885.jpg

СУХУМ, 9 ноя - РИА Новости. Поиски вооруженных людей в горах Абхазии продолжаются, сообщил РИА Новости секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба. "Поиски продолжаются. Силовики координируют свои действия, проверяют информацию", - сказал он. В среду глава МВД Абхазии Роберт Киут рассказал РИА Новости, что силовые структуры республики занимаются поисками вооруженных людей в горах в Гулрыпшском районе. Район граничит с Грузией в горной части местности по Главному Кавказскому хребту. Расстояние от прибрежной части до границы составляет более 200 километров. Также в Гулрыпшском районе находится сухумский аэропорт. Позднее МВД республики сообщало, что информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии пока не подтвердилась.

https://ria.ru/20231019/kavkaz-1903807181.html

абхазия

гулрыпшский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

абхазия, гулрыпшский район, в мире, сергей шамба