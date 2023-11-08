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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на границе с Ираном
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на границе с Ираном - РИА Новости, 08.11.2023
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на границе с Ираном
На азербайджано-иранской границе этим утром произошло землетрясение магнитудой 5,1, говорится в сообщении Бюро по изучению землетрясений при Национальной... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T09:46
2023-11-08T09:46
2023-11-08T09:46
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иран
землетрясение
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БАКУ, 8 ноя - РИА Новости. На азербайджано-иранской границе этим утром произошло землетрясение магнитудой 5,1, говорится в сообщении Бюро по изучению землетрясений при Национальной академии наук Азербайджана. "Сегодня в 09:18 (10:18 мск) на азербайджано-иранской границе произошло землетрясение магнитудой 5,1. Толчки силой от 5 до 3 баллов ощущалось в Ярдымлинском, Лерикском, Саатлинском, Агдамском районах", - говорится в сообщении. Информации о разрушений на данный момент не поступало. Во вторник на территории Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,1.
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в мире, азербайджан, иран, землетрясение
В мире, Азербайджан, Иран, Землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на границе с Ираном
На азербайджано-иранской границе произошло землетрясение магнитудой 5,1