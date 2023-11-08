https://ria.ru/20231108/zakon-1908272107.html

Решетников оценил механизм внесудебной процедуры банкротства

Решетников оценил механизм внесудебной процедуры банкротства - РИА Новости, 08.11.2023

Решетников оценил механизм внесудебной процедуры банкротства

Закон о внесудебной процедуре банкротства реализуется в России успешно: за три последних года россияне списали благодаря ему долги на общую сумму 5,7 миллиарда... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T21:51

2023-11-08T21:51

2023-11-08T21:56

экономика

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Закон о внесудебной процедуре банкротства реализуется в России успешно: за три последних года россияне списали благодаря ему долги на общую сумму 5,7 миллиарда рублей, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании президента с правительством. "По вашему поручению три года назад был запущен механизм банкротства за счет запуска внесудебной процедуры. Это максимально простой механизм списания долгов", - сообщил Решетников. Он напомнил, что эта процедура бесплатна для граждан, она происходит без участия финансового управляющего и без суда. Для использования этой процедуры был установлен лимит долга: от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. "Механизм в целом оказался востребован: у нас за три года в 480 многофункциональных центров по всей стране внесли хотя бы одно заявление о внесудебном банкротстве, а всего у нас запущено 22,5 тысячи внесудебных процедур, из них более чем по 70% все уже завершено и списано 5,7 миллиарда рублей долгов", - сообщил министр. Примерно треть всех заявителей, по его словам, просили списать долги в диапазоне от 250 тысяч до 400 тысяч рублей. Глава Минэкономразвития также напомнил, что с 3 ноября текущего года заработали новые правила внесудебного банкротства. В частности, был расширен лимит долга для этой процедуры - теперь он составляет от 25 тысяч до одного миллиона рублей. А право воспользоваться процедурой получили пенсионеры и семьи с детьми, с которых взыскиваются долги более года, а также остальные граждане, которые не могут расплатиться с долгами более семи лет. "С начала действия нового закона - с 3 ноября, то есть, за несколько дней у нас в МФЦ уже поступило 30 обращений по банкротству с долгами свыше 500 тысяч рублей", - сообщил Решетников. Из них, по его словам, четыре обращения поступили от пенсионеров."Мы понимаем, что это только начало", - добавил он. Министр признал также, что пока сложно оценивать эффективность обновленной процедуры, исходя только из количественных показателей. "Наша главная задача - сделать процедуры максимально комфортными для людей, без волокиты и нервов", - заявил он. Министр обещал внимательно следить за исполнением закона и в начале следующего года представить первые качественные итоги реализации новых норм.

https://ria.ru/20231024/puteshestviya-1904920942.html

https://ria.ru/20231011/karta-1901988080.html

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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)