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Решетников оценил механизм внесудебной процедуры банкротства - РИА Новости, 08.11.2023
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21:51 08.11.2023 (обновлено: 21:56 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/zakon-1908272107.html
Решетников оценил механизм внесудебной процедуры банкротства
Решетников оценил механизм внесудебной процедуры банкротства - РИА Новости, 08.11.2023
Решетников оценил механизм внесудебной процедуры банкротства
Закон о внесудебной процедуре банкротства реализуется в России успешно: за три последних года россияне списали благодаря ему долги на общую сумму 5,7 миллиарда... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T21:51
2023-11-08T21:56
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Закон о внесудебной процедуре банкротства реализуется в России успешно: за три последних года россияне списали благодаря ему долги на общую сумму 5,7 миллиарда рублей, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании президента с правительством. "По вашему поручению три года назад был запущен механизм банкротства за счет запуска внесудебной процедуры. Это максимально простой механизм списания долгов", - сообщил Решетников. Он напомнил, что эта процедура бесплатна для граждан, она происходит без участия финансового управляющего и без суда. Для использования этой процедуры был установлен лимит долга: от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. "Механизм в целом оказался востребован: у нас за три года в 480 многофункциональных центров по всей стране внесли хотя бы одно заявление о внесудебном банкротстве, а всего у нас запущено 22,5 тысячи внесудебных процедур, из них более чем по 70% все уже завершено и списано 5,7 миллиарда рублей долгов", - сообщил министр. Примерно треть всех заявителей, по его словам, просили списать долги в диапазоне от 250 тысяч до 400 тысяч рублей. Глава Минэкономразвития также напомнил, что с 3 ноября текущего года заработали новые правила внесудебного банкротства. В частности, был расширен лимит долга для этой процедуры - теперь он составляет от 25 тысяч до одного миллиона рублей. А право воспользоваться процедурой получили пенсионеры и семьи с детьми, с которых взыскиваются долги более года, а также остальные граждане, которые не могут расплатиться с долгами более семи лет. &quot;С начала действия нового закона - с 3 ноября, то есть, за несколько дней у нас в МФЦ уже поступило 30 обращений по банкротству с долгами свыше 500 тысяч рублей&quot;, - сообщил Решетников. Из них, по его словам, четыре обращения поступили от пенсионеров."Мы понимаем, что это только начало", - добавил он. Министр признал также, что пока сложно оценивать эффективность обновленной процедуры, исходя только из количественных показателей. "Наша главная задача - сделать процедуры максимально комфортными для людей, без волокиты и нервов", - заявил он. Министр обещал внимательно следить за исполнением закона и в начале следующего года представить первые качественные итоги реализации новых норм.
https://ria.ru/20231024/puteshestviya-1904920942.html
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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Решетников оценил механизм внесудебной процедуры банкротства

Решетников: закон о внесудебной процедуре банкротства успешно реализуется

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития России Максим Решетников
Министр экономического развития России Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр экономического развития России Максим Решетников. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Закон о внесудебной процедуре банкротства реализуется в России успешно: за три последних года россияне списали благодаря ему долги на общую сумму 5,7 миллиарда рублей, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании президента с правительством.
"По вашему поручению три года назад был запущен механизм банкротства за счет запуска внесудебной процедуры. Это максимально простой механизм списания долгов", - сообщил Решетников.
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Он напомнил, что эта процедура бесплатна для граждан, она происходит без участия финансового управляющего и без суда. Для использования этой процедуры был установлен лимит долга: от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
"Механизм в целом оказался востребован: у нас за три года в 480 многофункциональных центров по всей стране внесли хотя бы одно заявление о внесудебном банкротстве, а всего у нас запущено 22,5 тысячи внесудебных процедур, из них более чем по 70% все уже завершено и списано 5,7 миллиарда рублей долгов", - сообщил министр.
Примерно треть всех заявителей, по его словам, просили списать долги в диапазоне от 250 тысяч до 400 тысяч рублей.
Глава Минэкономразвития также напомнил, что с 3 ноября текущего года заработали новые правила внесудебного банкротства. В частности, был расширен лимит долга для этой процедуры - теперь он составляет от 25 тысяч до одного миллиона рублей. А право воспользоваться процедурой получили пенсионеры и семьи с детьми, с которых взыскиваются долги более года, а также остальные граждане, которые не могут расплатиться с долгами более семи лет.
«

"С начала действия нового закона - с 3 ноября, то есть, за несколько дней у нас в МФЦ уже поступило 30 обращений по банкротству с долгами свыше 500 тысяч рублей", - сообщил Решетников. Из них, по его словам, четыре обращения поступили от пенсионеров.

"Мы понимаем, что это только начало", - добавил он. Министр признал также, что пока сложно оценивать эффективность обновленной процедуры, исходя только из количественных показателей. "Наша главная задача - сделать процедуры максимально комфортными для людей, без волокиты и нервов", - заявил он.
Министр обещал внимательно следить за исполнением закона и в начале следующего года представить первые качественные итоги реализации новых норм.
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ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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