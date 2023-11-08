https://ria.ru/20231108/vozobnovlenie-1908270206.html
СМИ: Байден и Си Цзиньпин объявят о возобновлении связи по военной линии
СМИ: Байден и Си Цзиньпин объявят о возобновлении связи по военной линии - РИА Новости, 08.11.2023
СМИ: Байден и Си Цзиньпин объявят о возобновлении связи по военной линии
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящей встречи на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско намерены объявить о восстановлении... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T21:34
2023-11-08T21:34
2023-11-08T21:34
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящей встречи на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско намерены объявить о восстановлении работы каналов связи между военными ведомствами двух стран, сообщает в среду портал Axios со ссылкой на осведомленные источники. Как следует из публикации, в ходе июньского визита в Пекин госсекретарю США Энтони Блинкену не удалось добиться согласия правительства КНР на возобновление такого рода контактов. Однако посетивший спустя несколько месяцев Вашингтон глава китайского МИД Ван И заявил, что теперь Пекин готов к такому шагу. По информации Axios, 3 ноября представители властей США и КНР встретились в Пекине для проведения консультаций по вопросам безопасности в морском пространстве, о которых не сообщалось публично. Помимо этого, чиновники двух стран провели на текущей неделе в Вашингтоне первую за многие годы встречу, посвященную проблеме контроля над вооружениями.
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
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в мире, сша, китай, пекин, джо байден, си цзиньпин, энтони блинкен, саммит атэс
В мире, США, Китай, Пекин, Джо Байден, Си Цзиньпин, Энтони Блинкен, Саммит АТЭС
СМИ: Байден и Си Цзиньпин объявят о возобновлении связи по военной линии
Axios: лидеры США и КНР на АТЭС объявят о возобновлении связи по военной линии