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СМИ: Байден и Си Цзиньпин объявят о возобновлении связи по военной линии - РИА Новости, 08.11.2023
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21:34 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/vozobnovlenie-1908270206.html
СМИ: Байден и Си Цзиньпин объявят о возобновлении связи по военной линии
СМИ: Байден и Си Цзиньпин объявят о возобновлении связи по военной линии - РИА Новости, 08.11.2023
СМИ: Байден и Си Цзиньпин объявят о возобновлении связи по военной линии
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящей встречи на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско намерены объявить о восстановлении... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T21:34
2023-11-08T21:34
в мире
сша
китай
пекин
джо байден
си цзиньпин
энтони блинкен
саммит атэс
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящей встречи на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско намерены объявить о восстановлении работы каналов связи между военными ведомствами двух стран, сообщает в среду портал Axios со ссылкой на осведомленные источники. Как следует из публикации, в ходе июньского визита в Пекин госсекретарю США Энтони Блинкену не удалось добиться согласия правительства КНР на возобновление такого рода контактов. Однако посетивший спустя несколько месяцев Вашингтон глава китайского МИД Ван И заявил, что теперь Пекин готов к такому шагу. По информации Axios, 3 ноября представители властей США и КНР встретились в Пекине для проведения консультаций по вопросам безопасности в морском пространстве, о которых не сообщалось публично. Помимо этого, чиновники двух стран провели на текущей неделе в Вашингтоне первую за многие годы встречу, посвященную проблеме контроля над вооружениями.
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в мире, сша, китай, пекин, джо байден, си цзиньпин, энтони блинкен, саммит атэс
В мире, США, Китай, Пекин, Джо Байден, Си Цзиньпин, Энтони Блинкен, Саммит АТЭС
СМИ: Байден и Си Цзиньпин объявят о возобновлении связи по военной линии

Axios: лидеры США и КНР на АТЭС объявят о возобновлении связи по военной линии

© AP Photo / Alex BrandonСи Цзиньпин и Джо Байден
Си Цзиньпин и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Си Цзиньпин и Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящей встречи на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско намерены объявить о восстановлении работы каналов связи между военными ведомствами двух стран, сообщает в среду портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.
Как следует из публикации, в ходе июньского визита в Пекин госсекретарю США Энтони Блинкену не удалось добиться согласия правительства КНР на возобновление такого рода контактов. Однако посетивший спустя несколько месяцев Вашингтон глава китайского МИД Ван И заявил, что теперь Пекин готов к такому шагу.
По информации Axios, 3 ноября представители властей США и КНР встретились в Пекине для проведения консультаций по вопросам безопасности в морском пространстве, о которых не сообщалось публично. Помимо этого, чиновники двух стран провели на текущей неделе в Вашингтоне первую за многие годы встречу, посвященную проблеме контроля над вооружениями.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром
31 октября, 08:00
 
В миреСШАКитайПекинДжо БайденСи ЦзиньпинЭнтони БлинкенСаммит АТЭС
 
 
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