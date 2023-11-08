https://ria.ru/20231108/vozobnovlenie-1908270206.html

СМИ: Байден и Си Цзиньпин объявят о возобновлении связи по военной линии

СМИ: Байден и Си Цзиньпин объявят о возобновлении связи по военной линии - РИА Новости, 08.11.2023

СМИ: Байден и Си Цзиньпин объявят о возобновлении связи по военной линии

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящей встречи на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско намерены объявить о восстановлении... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T21:34

2023-11-08T21:34

2023-11-08T21:34

в мире

сша

китай

пекин

джо байден

си цзиньпин

энтони блинкен

саммит атэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831342263_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_455eeb57373baa58c0dc2170003fe7cb.jpg

ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящей встречи на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско намерены объявить о восстановлении работы каналов связи между военными ведомствами двух стран, сообщает в среду портал Axios со ссылкой на осведомленные источники. Как следует из публикации, в ходе июньского визита в Пекин госсекретарю США Энтони Блинкену не удалось добиться согласия правительства КНР на возобновление такого рода контактов. Однако посетивший спустя несколько месяцев Вашингтон глава китайского МИД Ван И заявил, что теперь Пекин готов к такому шагу. По информации Axios, 3 ноября представители властей США и КНР встретились в Пекине для проведения консультаций по вопросам безопасности в морском пространстве, о которых не сообщалось публично. Помимо этого, чиновники двух стран провели на текущей неделе в Вашингтоне первую за многие годы встречу, посвященную проблеме контроля над вооружениями.

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

сша

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, китай, пекин, джо байден, си цзиньпин, энтони блинкен, саммит атэс