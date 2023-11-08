https://ria.ru/20231108/tovarooborot-1908050046.html

Путин рассказал, как растет товарооборот между Россией и Казахстаном

Путин рассказал, как растет товарооборот между Россией и Казахстаном - РИА Новости, 08.11.2023

Путин рассказал, как растет товарооборот между Россией и Казахстаном

Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что взаимный товарооборот между РФ и Казахстаном растет в хорошем темпе. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T00:59

2023-11-08T00:59

2023-11-08T00:59

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что взаимный товарооборот между РФ и Казахстаном растет в хорошем темпе. Текст интервью Путина газете "Казахстанская правда" опубликован на сайте Кремля. "Особо отмечу, что в хорошем темпе растёт взаимный товарооборот. В прошлом году он увеличился на 10,2 процента, до рекордных 28,2 миллиарда долларов, а в январе – августе этого года прибавил ещё 7,6 процента и составил 18,9 миллиарда долларов", - сказал президент. Российский лидер добавил, что РФ является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Накопленные российские инвестиции в Казахстане составляют порядка 17 миллиардов долларов. В республике действуют около 6 тысяч предприятий с российским участием.

https://ria.ru/20231108/kazakhstan-1908048690.html

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в мире, россия, казахстан, владимир путин