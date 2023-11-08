https://ria.ru/20231108/tendentsii-1908047130.html

Путин рассказал об объединительных тенденциях в Центральной Азии

Путин рассказал об объединительных тенденциях в Центральной Азии - РИА Новости, 08.11.2023

Путин рассказал об объединительных тенденциях в Центральной Азии

Президент России Владимир Путин заявил, что объединительные тенденции в Центрально-Азиатском регионе набирают обороты, текст интервью Путина газете... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T00:25

2023-11-08T00:25

2023-11-08T00:25

в мире

центральная азия

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что объединительные тенденции в Центрально-Азиатском регионе набирают обороты, текст интервью Путина газете "Казахстанская правда" опубликован на сайте Кремля. "Объединительные тенденции в Центрально-Азиатском регионе набирают обороты. Это подтвердили итоги состоявшейся 14 сентября этого года в Душанбе очередной Консультативной встречи лидеров центральноазиатских государств. На этом фоне формат "Центральная Азия плюс Россия" становится еще более востребованным", - сказал президент.

https://ria.ru/20231108/neft-1908046010.html

центральная азия

россия

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в мире, центральная азия, россия, владимир путин