https://ria.ru/20231108/tendentsii-1908047130.html
Путин рассказал об объединительных тенденциях в Центральной Азии
Путин рассказал об объединительных тенденциях в Центральной Азии - РИА Новости, 08.11.2023
Путин рассказал об объединительных тенденциях в Центральной Азии
Президент России Владимир Путин заявил, что объединительные тенденции в Центрально-Азиатском регионе набирают обороты, текст интервью Путина газете... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:25
2023-11-08T00:25
2023-11-08T00:25
в мире
центральная азия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что объединительные тенденции в Центрально-Азиатском регионе набирают обороты, текст интервью Путина газете "Казахстанская правда" опубликован на сайте Кремля. "Объединительные тенденции в Центрально-Азиатском регионе набирают обороты. Это подтвердили итоги состоявшейся 14 сентября этого года в Душанбе очередной Консультативной встречи лидеров центральноазиатских государств. На этом фоне формат "Центральная Азия плюс Россия" становится еще более востребованным", - сказал президент.
https://ria.ru/20231108/neft-1908046010.html
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в мире, центральная азия, россия, владимир путин
В мире, Центральная Азия, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал об объединительных тенденциях в Центральной Азии
Путин: объединительные тенденции в Центрально-Азиатском регионе набирают обороты