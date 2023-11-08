https://ria.ru/20231108/sotrudnichestvo-1908200166.html

Мордовия расширит сотрудничество с Китаем

Мордовия расширит сотрудничество с Китаем - РИА Новости, 08.11.2023

Мордовия расширит сотрудничество с Китаем

Мордовия укрепляет партнерские связи с Китаем и готова сотрудничать в сфере сельского хозяйства, фармацевтики и промышленности, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T16:55

2023-11-08T16:55

2023-11-08T16:55

республика мордовия

россия

артем здунов

игорь комаров

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя — РИА Новости. Мордовия укрепляет партнерские связи с Китаем и готова сотрудничать в сфере сельского хозяйства, фармацевтики и промышленности, сообщает пресс-служба главы региона. Глава Мордовии Артем Здунов в среду принял участие в заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга – Янцзы" в городе Наньчан Китайской Народной Республики, делегацию Приволжского федерального округа возглавил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. "Благодаря усилиям руководителей России и Китая укрепляется стратегическое партнёрство двух государств. Для Мордовии важно быть участником этого взаимодействия. Китайская Народная Республика – давний друг и один из основных деловых партнеров Мордовии. Объемы торговли в текущем году демонстрируют положительную динамику – прирост почти 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на треть выросли закупки продукции, произведенной в Китае, наш экспорт увеличился более чем в 4 раза. У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами", - цитирует пресс-служба слова Здунова. В сфере сельского хозяйства Мордовия готова предложить Китаю рапсовое масло, мясную и молочную продукцию, яичные продукты. Республиканский производитель лекарственных препаратов готов выйти на китайский рынок со своей фармацевтической продукцией. Кроме того, предприятия Мордовии заинтересованы в сотрудничестве с потребителями грузовых вагонов и контейнеров из Китая, с литейными заводами, выпускающими комплектующие для грузовых вагонов, в увеличении поставок полупроводниковой продукции. Здунов отметил, что в Мордовии созданы все условия для реализации инвестиционных проектов. Создана территория опережающего социально-экономического развития, завершается создание особой экономической зоны. "Мы хотим предложить нашим друзьям рассмотреть возможность создания совместных предприятий на территории преференциальных режимов по производству светотехнических изделий и по глубокой переработке пеньковолокна. Также мы заинтересованы в совместной добыче и переработке диатомитов", - сказал Здунов. Он подчеркнул, что еще одна стратегическая задача - развитие партнерских отношений с Китаем в сфере науки и образования. Мордовский университет имени Огарева более 10 лет сотрудничает с вузами КНР. Делегация Мордовии посетила Цзянсуский университет науки и технологий в китайском городе Чжэньцзян, который вместе с Мордовским госуниверситетом уже несколько лет успешно реализует образовательную программу двух дипломов по направлению подготовки "Теплоэнергетика и теплотехника" на английском языке – состоялось уже шесть выпусков. Делегаты из Мордовии осмотрели созданную в рамках совместного проекта международную лабораторию по использованию водородной энергии, энергетических систем судостроения и эффективности теплообменников. В январе этого года в Саранске открылось мордовское региональное отделение Общества российско-китайской дружбы. Уже в ходе этого визита достигнута договоренность с Университетом науки и технологий Цзянсу о проведении в 2025 году первого набора студентов в Российско-Китайский международный институт. Также республика подготовила предложения по сотрудничеству в области спорта и туризма. Делегация Мордовии получила приглашение посетить провинцию Сычуань, где проживают 92 миллиона человек. Туда будет направлена бизнес-миссия республики. Кроме того, в ходе визита состоялась встреча делегации Мордовии с секретарем горкома города Чжэньцзян Ма Минлун. На встрече обсудили дальнейшее сотрудничество между регионами, а также возможность установления побратимских связей между городами Саранск и Чжэньцзян.

https://ria.ru/20231104/stend-1907474121.html

https://ria.ru/20231102/gaz-1906943290.html

https://ria.ru/20231102/mordoviya-1906932686.html

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россия, артем здунов, игорь комаров, республика мордовия