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Путин рассказал о пользе от сотрудничества стран Центральной Азии - РИА Новости, 08.11.2023
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00:27 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/sotrudnichestvo-1908047242.html
Путин рассказал о пользе от сотрудничества стран Центральной Азии
Путин рассказал о пользе от сотрудничества стран Центральной Азии - РИА Новости, 08.11.2023
Путин рассказал о пользе от сотрудничества стран Центральной Азии
Взаимодействие стран Центральной Азии могло бы еще больше выиграть от объединения усилий всех заинтересованных сторон, заявил президент России Владимир Путин в... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:27
2023-11-08T00:27
в мире
центральная азия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Взаимодействие стран Центральной Азии могло бы еще больше выиграть от объединения усилий всех заинтересованных сторон, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", опубликованном на сайте Кремля.По словам российского лидера, объединительные тенденции в регионе Центральной Азии набирают обороты. "Это подтвердили итоги состоявшейся 14 сентября этого года в Душанбе очередной консультативной встречи лидеров центральноазиатских государств. На этом фоне формат "Центральная Азия плюс Россия" становится еще более востребованным. Очевидно, что наше взаимодействие, в том числе в транспортно-логистической, энергетической и гуманитарной сферах, переросло рамки двустороннего сотрудничества и могло бы еще больше выиграть, обогатиться от объединения усилий всех заинтересованных сторон", - сказал он.
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в мире, центральная азия, россия, владимир путин
В мире, Центральная Азия, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о пользе от сотрудничества стран Центральной Азии

Путин заявил о пользе от сотрудничества стран Центральной Азии

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Взаимодействие стран Центральной Азии могло бы еще больше выиграть от объединения усилий всех заинтересованных сторон, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", опубликованном на сайте Кремля.
По словам российского лидера, объединительные тенденции в регионе Центральной Азии набирают обороты.
"Это подтвердили итоги состоявшейся 14 сентября этого года в Душанбе очередной консультативной встречи лидеров центральноазиатских государств. На этом фоне формат "Центральная Азия плюс Россия" становится еще более востребованным. Очевидно, что наше взаимодействие, в том числе в транспортно-логистической, энергетической и гуманитарной сферах, переросло рамки двустороннего сотрудничества и могло бы еще больше выиграть, обогатиться от объединения усилий всех заинтересованных сторон", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Путин заявил, что его контакты с Токаевым отражают высокий уровень связей
00:16
 
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