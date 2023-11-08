https://ria.ru/20231108/sotrudnichestvo-1908046784.html
Путин рассказал о сотрудничестве энергокомпаний России и Казахстана
Путин рассказал о сотрудничестве энергокомпаний России и Казахстана - РИА Новости, 08.11.2023
Путин рассказал о сотрудничестве энергокомпаний России и Казахстана
Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что российские и казахстанские энергокомпании планируют наращивать взаимовыгодное сотрудничество. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:21
2023-11-08T00:21
2023-11-08T00:21
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россия
казахстан
владимир путин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что российские и казахстанские энергокомпании планируют наращивать взаимовыгодное сотрудничество. Текст интервью Владимира Путина газете "Казахстанская правда" опубликован на сайте Кремля. "Ведущие российские компании: "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть" – вместе с партнерами из Казахстана осваивают месторождения, строят совместные предприятия по переработке энергоресурсов и планируют наращивать взаимовыгодное сотрудничество", - сказал он.
https://ria.ru/20231108/neft-1908046010.html
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в мире, россия, казахстан, владимир путин
В мире, Россия, Казахстан, Владимир Путин
Путин рассказал о сотрудничестве энергокомпаний России и Казахстана
Путин: энергокомпании России и Казахстана будут расширять сотрудничество