https://ria.ru/20231108/sotrudnichestvo-1908046784.html

Путин рассказал о сотрудничестве энергокомпаний России и Казахстана

Путин рассказал о сотрудничестве энергокомпаний России и Казахстана - РИА Новости, 08.11.2023

Путин рассказал о сотрудничестве энергокомпаний России и Казахстана

Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что российские и казахстанские энергокомпании планируют наращивать взаимовыгодное сотрудничество. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T00:21

2023-11-08T00:21

2023-11-08T00:21

в мире

россия

казахстан

владимир путин

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что российские и казахстанские энергокомпании планируют наращивать взаимовыгодное сотрудничество. Текст интервью Владимира Путина газете "Казахстанская правда" опубликован на сайте Кремля. "Ведущие российские компании: "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть" – вместе с партнерами из Казахстана осваивают месторождения, строят совместные предприятия по переработке энергоресурсов и планируют наращивать взаимовыгодное сотрудничество", - сказал он.

https://ria.ru/20231108/neft-1908046010.html

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в мире, россия, казахстан, владимир путин