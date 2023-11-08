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Путин призвал "Сбербанк" открыть отделения "Школы 21" в Магадане и Анадыре
Путин призвал "Сбербанк" открыть отделения "Школы 21" в Магадане и Анадыре - РИА Новости, 08.11.2023
Путин призвал "Сбербанк" открыть отделения "Школы 21" в Магадане и Анадыре
Президент России Владимир Путин рекомендовал "Сбербанку" открыть отделение "Школы 21" в Магадане и Анадыре, доклад необходимо подготовить до 15 декабря,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T22:11
2023-11-08T22:11
2023-11-08T22:11
магадан
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал "Сбербанку" открыть отделение "Школы 21" в Магадане и Анадыре, доклад необходимо подготовить до 15 декабря, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Рекомендовать публичному акционерному обществу "Сбербанк России" совместно с органами исполнительной власти Магаданской области и Чукотского автономного округа рассмотреть возможность открытия отделений "Школы 21" в г. Магадане и г. Анадыре", - говорится в поручении. Доклад следует подготовить до 15 декабря 2023 года. Ответственные: глава "Сбербанка" Герман Греф, губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, губернатор Магаданской области Сергей Носов. "Школа 21" - проект "Сбера", который дает возможность бесплатно получить образование мирового уровня в сфере IT.
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магадан, анадырь, магаданская область, владимир путин, сбер, герман греф, владислав кузнецов, сбербанк россии
Магадан, Анадырь, Магаданская область, Владимир Путин, Сбер, Герман Греф, Владислав Кузнецов, Сбербанк России
Путин призвал "Сбербанк" открыть отделения "Школы 21" в Магадане и Анадыре
Путин призвал "Сбербанк" открыть отделения "Школы 21" в Магадане и Анадыре