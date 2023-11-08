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Путин призвал "Сбербанк" открыть отделения "Школы 21" в Магадане и Анадыре

Путин призвал "Сбербанк" открыть отделения "Школы 21" в Магадане и Анадыре - РИА Новости, 08.11.2023

Путин призвал "Сбербанк" открыть отделения "Школы 21" в Магадане и Анадыре

Президент России Владимир Путин рекомендовал "Сбербанку" открыть отделение "Школы 21" в Магадане и Анадыре, доклад необходимо подготовить до 15 декабря,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T22:11

2023-11-08T22:11

2023-11-08T22:11

магадан

анадырь

магаданская область

владимир путин

сбер

герман греф

владислав кузнецов

сбербанк россии

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал "Сбербанку" открыть отделение "Школы 21" в Магадане и Анадыре, доклад необходимо подготовить до 15 декабря, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Рекомендовать публичному акционерному обществу "Сбербанк России" совместно с органами исполнительной власти Магаданской области и Чукотского автономного округа рассмотреть возможность открытия отделений "Школы 21" в г. Магадане и г. Анадыре", - говорится в поручении. Доклад следует подготовить до 15 декабря 2023 года. Ответственные: глава "Сбербанка" Герман Греф, губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, губернатор Магаданской области Сергей Носов. "Школа 21" - проект "Сбера", который дает возможность бесплатно получить образование мирового уровня в сфере IT.

https://ria.ru/20230921/gref-1897886377.html

магадан

анадырь

магаданская область

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магадан, анадырь, магаданская область, владимир путин, сбер, герман греф, владислав кузнецов, сбербанк россии