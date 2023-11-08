Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал о позитивных трендах в онкологии - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:25 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/onkologiya-1908258615.html
Мурашко рассказал о позитивных трендах в онкологии
Мурашко рассказал о позитивных трендах в онкологии - РИА Новости, 08.11.2023
Мурашко рассказал о позитивных трендах в онкологии
За четыре года реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" удалось обеспечить прорывные результаты в борьбе с этими заболеваниями и РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:25
2023-11-08T20:25
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838116747_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_1993ead9928363e5b635654ed341d888.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. За четыре года реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" удалось обеспечить прорывные результаты в борьбе с этими заболеваниями и закрепить положительные тренды в онкологии: заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. "По вашему поручению в 2019 году стартовал федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями", который является одним из самых глобальных проектов, поскольку включает в себя не только изменения инфраструктуры, но и совершенствование процессов, технологий, научные разработки. Сегодня, говоря о промежуточных итогах, нам удалось обеспечить прорывные результаты в борьбе с этим непростым недугом и закрепить положительные тренды в области онкологии", - сказал Мурашко в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами кабмина.
https://ria.ru/20231108/onkologiya-1908253868.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838116747_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_ce14a4b0d3e480a235f5fcf919e0d71c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин
Мурашко рассказал о позитивных трендах в онкологии

Мурашко заявил о позитивных трендах в борьбе с онкологическими заболеваниями

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкДиагностический медицинский прибор
Диагностический медицинский прибор - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в медиабанк
Диагностический медицинский прибор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. За четыре года реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" удалось обеспечить прорывные результаты в борьбе с этими заболеваниями и закрепить положительные тренды в онкологии: заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
"По вашему поручению в 2019 году стартовал федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями", который является одним из самых глобальных проектов, поскольку включает в себя не только изменения инфраструктуры, но и совершенствование процессов, технологий, научные разработки. Сегодня, говоря о промежуточных итогах, нам удалось обеспечить прорывные результаты в борьбе с этим непростым недугом и закрепить положительные тренды в области онкологии", - сказал Мурашко в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами кабмина.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Путин обсудил с правительством меры по борьбе с онкозаболеваниями
Вчера, 20:01
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала