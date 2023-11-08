https://ria.ru/20231108/onkologiya-1908258615.html

Мурашко рассказал о позитивных трендах в онкологии

Мурашко рассказал о позитивных трендах в онкологии - РИА Новости, 08.11.2023

Мурашко рассказал о позитивных трендах в онкологии

За четыре года реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" удалось обеспечить прорывные результаты в борьбе с этими заболеваниями и РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T20:25

2023-11-08T20:25

2023-11-08T20:25

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. За четыре года реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" удалось обеспечить прорывные результаты в борьбе с этими заболеваниями и закрепить положительные тренды в онкологии: заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. "По вашему поручению в 2019 году стартовал федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями", который является одним из самых глобальных проектов, поскольку включает в себя не только изменения инфраструктуры, но и совершенствование процессов, технологий, научные разработки. Сегодня, говоря о промежуточных итогах, нам удалось обеспечить прорывные результаты в борьбе с этим непростым недугом и закрепить положительные тренды в области онкологии", - сказал Мурашко в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами кабмина.

https://ria.ru/20231108/onkologiya-1908253868.html

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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, владимир путин