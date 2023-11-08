https://ria.ru/20231108/onkologiya-1908258615.html
Мурашко рассказал о позитивных трендах в онкологии
Мурашко рассказал о позитивных трендах в онкологии - РИА Новости, 08.11.2023
Мурашко рассказал о позитивных трендах в онкологии
За четыре года реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" удалось обеспечить прорывные результаты в борьбе с этими заболеваниями и РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:25
2023-11-08T20:25
2023-11-08T20:25
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. За четыре года реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" удалось обеспечить прорывные результаты в борьбе с этими заболеваниями и закрепить положительные тренды в онкологии: заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. "По вашему поручению в 2019 году стартовал федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями", который является одним из самых глобальных проектов, поскольку включает в себя не только изменения инфраструктуры, но и совершенствование процессов, технологий, научные разработки. Сегодня, говоря о промежуточных итогах, нам удалось обеспечить прорывные результаты в борьбе с этим непростым недугом и закрепить положительные тренды в области онкологии", - сказал Мурашко в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами кабмина.
https://ria.ru/20231108/onkologiya-1908253868.html
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин
Мурашко рассказал о позитивных трендах в онкологии
Мурашко заявил о позитивных трендах в борьбе с онкологическими заболеваниями