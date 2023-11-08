https://ria.ru/20231108/nesterovskiy-1908217209.html

Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" оставили под арестом

Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" оставили под арестом - РИА Новости, 08.11.2023

Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" оставили под арестом

Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Александра Нестеровского оставили под стражей в СИЗО, суд отклонил запрос адвокатов о его освобождении,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:37

2023-11-08T17:37

2023-11-08T19:07

молдавия

в мире

возрождение

майя санду

евросоюз

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg

КИШИНЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Александра Нестеровского оставили под стражей в СИЗО, суд отклонил запрос адвокатов о его освобождении, сообщил РИА Новости член политбюро политсилы Юрий Витнянский. "Сегодняшнее решение Апелляционной палаты, в результате которого Нестеровский продолжает быть изолированным от общества, в очередной раз подтверждает, что судебная система полностью подконтрольна нынешней системе власти, в том числе лично президенту страны Майе Санду. Мы не согласны с этим решением, потому что мы понимаем, что оно является политическим", — сказал собеседник агентства.Как отметил Витнянский, партия продолжит борьбу за справедливость."В любом случае выборы скоро закончатся, и все попытки власти уничтожить оппозицию, лишить избирателя права голоса напрасны. Мы будем продолжать бороться ровно до тех пор, пока нынешний властный режим не уйдет в историю", — заявил член политбюро политсилы.Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями, обвиняя их лидеров и членов в финансовых преступлениях. Местные выборы состоялись 5 ноября. Второй тур пройдет 19 ноября в 265 населенных пунктах республики, а в еще восьми проведут повторное голосование.Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам в Молдавии. В июле она запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) неконституционной. В конце августа политсила также объявила о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

https://ria.ru/20231106/moldavia-1907782906.html

https://ria.ru/20231108/diktatura-1908115824.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, в мире, возрождение, майя санду, евросоюз, евразийский экономический союз