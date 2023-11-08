https://ria.ru/20231108/nesterovskiy-1908217209.html
Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" оставили под арестом
Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" оставили под арестом - РИА Новости, 08.11.2023
Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" оставили под арестом
Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Александра Нестеровского оставили под стражей в СИЗО, суд отклонил запрос адвокатов о его освобождении,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:37
2023-11-08T17:37
2023-11-08T19:07
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КИШИНЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Александра Нестеровского оставили под стражей в СИЗО, суд отклонил запрос адвокатов о его освобождении, сообщил РИА Новости член политбюро политсилы Юрий Витнянский. "Сегодняшнее решение Апелляционной палаты, в результате которого Нестеровский продолжает быть изолированным от общества, в очередной раз подтверждает, что судебная система полностью подконтрольна нынешней системе власти, в том числе лично президенту страны Майе Санду. Мы не согласны с этим решением, потому что мы понимаем, что оно является политическим", — сказал собеседник агентства.Как отметил Витнянский, партия продолжит борьбу за справедливость."В любом случае выборы скоро закончатся, и все попытки власти уничтожить оппозицию, лишить избирателя права голоса напрасны. Мы будем продолжать бороться ровно до тех пор, пока нынешний властный режим не уйдет в историю", — заявил член политбюро политсилы.Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями, обвиняя их лидеров и членов в финансовых преступлениях. Местные выборы состоялись 5 ноября. Второй тур пройдет 19 ноября в 265 населенных пунктах республики, а в еще восьми проведут повторное голосование.Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам в Молдавии. В июле она запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) неконституционной. В конце августа политсила также объявила о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
https://ria.ru/20231106/moldavia-1907782906.html
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молдавия, в мире, возрождение, майя санду, евросоюз, евразийский экономический союз
Молдавия, В мире, Возрождение, Майя Санду, Евросоюз, Евразийский экономический союз
Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" оставили под арестом
Лидера молдавской партии "Возрождение" Нестеровского оставили в СИЗО
КИШИНЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Александра Нестеровского оставили под стражей в СИЗО, суд отклонил запрос адвокатов о его освобождении, сообщил РИА Новости член политбюро политсилы Юрий Витнянский.
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"Сегодняшнее решение Апелляционной палаты, в результате которого Нестеровский продолжает быть изолированным от общества, в очередной раз подтверждает, что судебная система полностью подконтрольна нынешней системе власти, в том числе лично президенту страны Майе Санду. Мы не согласны с этим решением, потому что мы понимаем, что оно является политическим", — сказал собеседник агентства.
Нестеровский — один из лидеров партии, которая выступает в том числе за сотрудничество с Россией. В сентябре парламент по запросу прокуратуры лишил его депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение об аресте политика и помещении в СИЗО на 30 суток. Сам Нестеровский заявлял, что не согласен с обвинением. Партия "Возрождение" выдвинула его кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы. Восемнадцатого октября суд Кишинева продлил срок ареста Нестеровского еще на 30 суток, это решение оспорили в Апелляционной палате.
Как отметил Витнянский, партия продолжит борьбу за справедливость.
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"В любом случае выборы скоро закончатся, и все попытки власти уничтожить оппозицию, лишить избирателя права голоса напрасны. Мы будем продолжать бороться ровно до тех пор, пока нынешний властный режим не уйдет в историю", — заявил член политбюро политсилы.
Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями, обвиняя их лидеров и членов в финансовых преступлениях. Местные выборы состоялись 5 ноября. Второй тур пройдет 19 ноября в 265 населенных пунктах республики, а в еще восьми проведут повторное голосование.
Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС
, чтобы привлечь внимание к проблемам в Молдавии. В июле она запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) неконституционной. В конце августа политсила также объявила о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
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