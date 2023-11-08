https://ria.ru/20231108/moldavia-1908277714.html

Эксперт напомнил о возможности остановить процесс вступления Молдавии в ЕС

Эксперт напомнил о возможности остановить процесс вступления Молдавии в ЕС - РИА Новости, 08.11.2023

Эксперт напомнил о возможности остановить процесс вступления Молдавии в ЕС

Евросоюз приоткрывает дверь Молдавии, давая статус кандидата на вступление, рекомендуя начать переговоры по этому вопросу, но делая все так, чтобы всегда была... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T22:26

2023-11-08T22:26

2023-11-08T22:32

молдавия

майя санду

евросоюз

еврокомиссия

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украина

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КИШИНЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Евросоюз приоткрывает дверь Молдавии, давая статус кандидата на вступление, рекомендуя начать переговоры по этому вопросу, но делая все так, чтобы всегда была возможность в любой момент эту дверь закрыть, заявил РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря. В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. "Думаю, что ЕС будет сейчас нас приглашать и открывать возможность для начала переговоров, но чисто формально. ЕС в виду региональной ситуации не может сказать Молдове твердое нет. Это политически вытекает из того, что Евросоюз сделал на протяжении последнего времени. Но само приглашение мало что будет означать. Потому что в дальнейшем неизвестно, насколько Молдова будет соответствовать этому процессу, насколько Евросоюз дальше захочет вести обсуждение. То есть Евросоюз без особого риска для себя может приоткрыть дверь, но не очень сильно, чтобы всегда была возможность ее закрыть. Я думаю в этом и состоит сейчас логика игры. Приоткрыть дверь в ЕС, но оставить возможность в любой момент ее закрыть", - сказал Чуря. По его словам, в следующем году будут выборы в Европарламент, в связи с этим еврочиновники не могут резко критиковать Молдавию, Украину и Грузию. "Сейчас Еврокомиссия находится на последней стометровке перед выборами. Они выстроили отношения с Молдовой и Украиной на протяжении всего своего мандата, и в конце этого мандата журить их, сказать нет, даже если в Молдове все кругом плохо и устанавливается диктатура, будет означать, что это их провал. Поэтому они не хотят брать на себя эту ответственность", - пояснил эксперт. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20230903/evrosoyuz-1893841777.html

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

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молдавия, майя санду, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, украина, в мире