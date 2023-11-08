https://ria.ru/20231108/kultura-1908273952.html
Путин призвал повысить инвестпривлекательность объектов культуры
Путин призвал повысить инвестпривлекательность объектов культуры - РИА Новости, 08.11.2023
Путин призвал повысить инвестпривлекательность объектов культуры
Президент России Владимир Путин поручил министру культуры РФ Ольге Любимовой проработать вопросы с проектом, в котором объекты культурного наследия с низкой... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T21:59
2023-11-08T21:59
2023-11-08T21:59
культура
россия
забайкальский край
ольга любимова
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министру культуры РФ Ольге Любимовой проработать вопросы с проектом, в котором объекты культурного наследия с низкой инвестиционной привлекательностью могут включить в хозяйственный оборот, и посмотреть, как он будет реализовываться в регионах страны. "Нужно посмотреть, как это произойдет в регионах, потому что в Москве-то понятно, эти вложения достаточно быстро окупаются, как в регионах — надо смотреть. По ходу дела, по ходу реализации этого проекта прошу через полгодика доложить, что там происходит, чтобы если что, внести какие-то коррективы. К концу года, чтобы динамика была заметна и положительна", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в среду. Минкультуры России совместно с Дом.РФ прорабатывает проект, в котором объекты культурного наследия с низкой инвестиционной привлекательностью смогут включить в хозяйственный оборот. "Для участия в пилотном проекте определены пять регионов: Забайкальский край, Новгородская, Рязанская, Смоленская и Тверская области", – отметила Любимова. Предполагается, что согласно проекту, банки будут выдавать кредит на восстановление объектов культурного наследия по льготной ставке 4%.
https://ria.ru/20231108/muzey-1908261953.html
https://ria.ru/20231104/lyubimova-1907441300.html
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россия, забайкальский край, ольга любимова, владимир путин
Культура, Россия, Забайкальский край, Ольга Любимова, Владимир Путин
Путин призвал повысить инвестпривлекательность объектов культуры
Путин обсудил с Любимовой повышение инвестпривлекательности объектов культуры
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министру культуры РФ Ольге Любимовой проработать вопросы с проектом, в котором объекты культурного наследия с низкой инвестиционной привлекательностью могут включить в хозяйственный оборот, и посмотреть, как он будет реализовываться в регионах страны.
"Нужно посмотреть, как это произойдет в регионах, потому что в Москве-то понятно, эти вложения достаточно быстро окупаются, как в регионах — надо смотреть. По ходу дела, по ходу реализации этого проекта прошу через полгодика доложить, что там происходит, чтобы если что, внести какие-то коррективы. К концу года, чтобы динамика была заметна и положительна", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в среду.
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Минкультуры России совместно с Дом.РФ прорабатывает проект, в котором объекты культурного наследия с низкой инвестиционной привлекательностью смогут включить в хозяйственный оборот.
"Для участия в пилотном проекте определены пять регионов: Забайкальский край
, Новгородская, Рязанская, Смоленская и Тверская области", – отметила Любимова.
Предполагается, что согласно проекту, банки будут выдавать кредит на восстановление объектов культурного наследия по льготной ставке 4%.
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