https://ria.ru/20231108/kosovo-1908272895.html

Вучич намерен обсудить ситуацию в Косово с Макроном

Вучич намерен обсудить ситуацию в Косово с Макроном - РИА Новости, 08.11.2023

Вучич намерен обсудить ситуацию в Косово с Макроном

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что надеется обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном проблему Косово на полях Форума мира в Париже, и... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T21:54

2023-11-08T21:54

2023-11-08T21:55

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БЕЛГРАД, 8 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что надеется обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном проблему Косово на полях Форума мира в Париже, и отметил, что ситуации в крае посвящено особое внимание в ежегодном докладе Еврокомиссии (ЕК). ЕК в среду обнародовала ежегодный доклад о прогрессе стран региона Западных Балкан на пути евроинтеграции, включая Сербию. В документе отмечается, что в вопросе добрососедских отношений и регионального сотрудничества Белград привержен установлению хороших отношений с соседями. В документе руководство Сербии призывается к новым компромиссам в рамках переговоров с Приштиной под эгидой ЕС и к поддержке санкций против России. По словам Вучича, в докладе ЕК отмечен прогресс по 31 из всего 34 глав переговорной платформы Белграда о вступлении в ЕС, а "препятствия и трудности в основном связаны с Косово". "Завтра я лечу в Париж, там ежегодно проводится Форум мира к 11 ноября, дню перемирия в Первой мировой войне. Президент Макрон это организует, и уверен, что у меня состоится встреча с президентом Макроном. Знаю, что там были еще некоторые идеи в связи с Приштиной. Но у меня нет подтверждения до сих пор или чего-то подобного. Также намечена двусторонняя встреча с бельгийским премьером Александром Де Кро и другие важные встречи в Париже", - заявил президент Сербии в эфире TV Prva. "Хочу напомнить, что всего 20 дней назад проведена жесткая (информационная - ред.) кампания о том, как нам угрожают санкции, как наверняка будут приняты меры. Помните, я тогда сказал: будьте спокойны, граждане Сербии, у вас серьезное и ответственное руководство, ничего такого не произойдет. Захотят ли они (политические оппоненты - ред.) теперь извиниться за то, что лгали? Нет ни санкций, ни мер. Не извинятся, продолжат лгать", - подчеркнул сербский лидер. Вучич в ходе визита главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Белград 31 октября сообщил, что главными препятствиями для вступления Сербии в ЕС являются отказ от введения санкций в отношении России и признания независимости Косово.

https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

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