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Израиль нанес удар по "Хезболле" в ответ на обстрел с территории Ливана
Израиль нанес удар по "Хезболле" в ответ на обстрел с территории Ливана - РИА Новости, 08.11.2023
Израиль нанес удар по "Хезболле" в ответ на обстрел с территории Ливана
Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по целям ливанского движения "Хезболла", сообщается в Telegram-канале военных. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:29
2023-11-08T00:29
2023-11-08T00:57
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по целям ливанского движения "Хезболла", сообщается в Telegram-канале военных."В ответ на обстрел с территории Ливана ранее сегодня, истребители ЦАХАЛ нанесли удар по террористическим целям "Хезболлах", — говорится в публикации.Отмечается, что армия также атаковала "террористическую ячейку", пытавшуюся выпустить противотанковые ракеты из Ливана по территории еврейского государства.Обострение конфликта в секторе ГазаПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило десять тысяч, свыше 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль нанес удар по "Хезболле" в ответ на обстрел с территории Ливана
Израиль нанес удар по "Хезболле" в ответ на обстрел с территории Ливана
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по целям ливанского движения "Хезболла", сообщается в Telegram-канале
военных.
«
"В ответ на обстрел с территории Ливана ранее сегодня, истребители ЦАХАЛ нанесли удар по террористическим целям "Хезболлах", — говорится в публикации.
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
Отмечается, что армия также атаковала "террористическую ячейку", пытавшуюся выпустить противотанковые ракеты из Ливана по территории еврейского государства.
Обострение конфликта в секторе Газа
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке
. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины
и Израиля, но создано было только последнее.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило десять тысяч, свыше 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.