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Израиль нанес удар по "Хезболле" в ответ на обстрел с территории Ливана - РИА Новости, 08.11.2023
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00:29 08.11.2023 (обновлено: 00:57 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/izrail-1908047410.html
Израиль нанес удар по "Хезболле" в ответ на обстрел с территории Ливана
Израиль нанес удар по "Хезболле" в ответ на обстрел с территории Ливана - РИА Новости, 08.11.2023
Израиль нанес удар по "Хезболле" в ответ на обстрел с территории Ливана
Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по целям ливанского движения "Хезболла", сообщается в Telegram-канале военных. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:29
2023-11-08T00:57
в мире
израиль
ливан
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по целям ливанского движения "Хезболла", сообщается в Telegram-канале военных.&quot;В ответ на обстрел с территории Ливана ранее сегодня, истребители ЦАХАЛ нанесли удар по террористическим целям &quot;Хезболлах&quot;, — говорится в публикации.Отмечается, что армия также атаковала "террористическую ячейку", пытавшуюся выпустить противотанковые ракеты из Ливана по территории еврейского государства.Обострение конфликта в секторе ГазаПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило десять тысяч, свыше 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль нанес удар по "Хезболле" в ответ на обстрел с территории Ливана

Израиль нанес удар по "Хезболле" в ответ на обстрел с территории Ливана

© AP Photo / Mohammad ZaatariДым от израильского обстрела в Ливане
Дым от израильского обстрела в Ливане - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Дым от израильского обстрела в Ливане. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по целям ливанского движения "Хезболла", сообщается в Telegram-канале военных.
«

"В ответ на обстрел с территории Ливана ранее сегодня, истребители ЦАХАЛ нанесли удар по террористическим целям "Хезболлах", — говорится в публикации.

Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
2 ноября, 08:00
Отмечается, что армия также атаковала "террористическую ячейку", пытавшуюся выпустить противотанковые ракеты из Ливана по территории еврейского государства.

Обострение конфликта в секторе Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило десять тысяч, свыше 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
 
В миреИзраильЛиванХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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