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Следствие просит суд арестовать замглавы МВД Дагестана Исмаилова
Следствие просит суд арестовать замглавы МВД Дагестана Исмаилова - РИА Новости, 08.11.2023
Следствие просит суд арестовать замглавы МВД Дагестана Исмаилова
Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя об аресте замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова по делу о взяточничестве в особо крупном РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:26
2023-11-08T13:26
2023-11-08T14:47
происшествия
москва
республика дагестан
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя об аресте замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова по делу о взяточничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Руфата Исмаилова", - сказала собеседница агентства. Накануне региональное управление ФСБ России сообщило, что против Исмаилова и его подчиненного, замначальника следственного управления МВД по Дагестану Далгата Абдулгапурова, возбуждено уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере. Следствие также просит арестовать Абдулгапурова, добавили в суде.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, республика дагестан
Происшествия, Москва, Республика Дагестан
Следствие просит суд арестовать замглавы МВД Дагестана Исмаилова
Следствие просит суд об аресте замглавы МВД Дагестана Исмаилова по делу о взятке
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя об аресте замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова по делу о взяточничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Руфата Исмаилова", - сказала собеседница агентства.
Накануне региональное управление ФСБ России сообщило, что против Исмаилова и его подчиненного, замначальника следственного управления МВД по Дагестану Далгата Абдулгапурова, возбуждено уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере.
Следствие также просит арестовать Абдулгапурова, добавили в суде.