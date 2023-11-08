https://ria.ru/20231108/ismailov-1908132477.html

Следствие просит суд арестовать замглавы МВД Дагестана Исмаилова

Следствие просит суд арестовать замглавы МВД Дагестана Исмаилова - РИА Новости, 08.11.2023

Следствие просит суд арестовать замглавы МВД Дагестана Исмаилова

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя об аресте замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова по делу о взяточничестве в особо крупном РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T13:26

2023-11-08T13:26

2023-11-08T14:47

происшествия

москва

республика дагестан

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя об аресте замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова по делу о взяточничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Руфата Исмаилова", - сказала собеседница агентства. Накануне региональное управление ФСБ России сообщило, что против Исмаилова и его подчиненного, замначальника следственного управления МВД по Дагестану Далгата Абдулгапурова, возбуждено уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере. Следствие также просит арестовать Абдулгапурова, добавили в суде.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, республика дагестан