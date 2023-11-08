https://ria.ru/20231108/gosuslugi-1908276978.html

Минкультуры рассказало о преимуществах электронных госуслуг

Минкультуры рассказало о преимуществах электронных госуслуг - РИА Новости, 08.11.2023

Минкультуры рассказало о преимуществах электронных госуслуг

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что перевод госуслуг по сохранению объектов культурного наследия в электронный вид увеличил количество... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T22:19

2023-11-08T22:19

2023-11-08T22:19

россия

владимир путин

ольга любимова

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что перевод госуслуг по сохранению объектов культурного наследия в электронный вид увеличил количество подаваемых документов в три раза, а время подачи сократилось вдвое. "Отдельно хочется обратить внимание на результаты работы по снижению административных барьеров реставрационной деятельности. Все государственные услуги, связанные с сохранением объектов культурного наследия переведены в электронный вид… В результате сроки оказания услуг сокращены в два раза, а количество подаваемых документов - в три", - сказала глава ведомства президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания. По ее словам, это сделано совместными усилиями Минкультуры, Минэкономразвития и Минцифры.

https://ria.ru/20231108/kultura-1908273952.html

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россия, владимир путин, ольга любимова, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)