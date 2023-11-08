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Минкультуры рассказало о преимуществах электронных госуслуг - РИА Новости, 08.11.2023
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22:19 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/gosuslugi-1908276978.html
Минкультуры рассказало о преимуществах электронных госуслуг
Минкультуры рассказало о преимуществах электронных госуслуг - РИА Новости, 08.11.2023
Минкультуры рассказало о преимуществах электронных госуслуг
Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что перевод госуслуг по сохранению объектов культурного наследия в электронный вид увеличил количество... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T22:19
2023-11-08T22:19
россия
владимир путин
ольга любимова
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что перевод госуслуг по сохранению объектов культурного наследия в электронный вид увеличил количество подаваемых документов в три раза, а время подачи сократилось вдвое. "Отдельно хочется обратить внимание на результаты работы по снижению административных барьеров реставрационной деятельности. Все государственные услуги, связанные с сохранением объектов культурного наследия переведены в электронный вид… В результате сроки оказания услуг сокращены в два раза, а количество подаваемых документов - в три", - сказала глава ведомства президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания. По ее словам, это сделано совместными усилиями Минкультуры, Минэкономразвития и Минцифры.
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россия, владимир путин, ольга любимова, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Владимир Путин, Ольга Любимова, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минкультуры рассказало о преимуществах электронных госуслуг

Любимова: электронные госуслуги увеличил число заявок в области культуры

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что перевод госуслуг по сохранению объектов культурного наследия в электронный вид увеличил количество подаваемых документов в три раза, а время подачи сократилось вдвое.
«
"Отдельно хочется обратить внимание на результаты работы по снижению административных барьеров реставрационной деятельности. Все государственные услуги, связанные с сохранением объектов культурного наследия переведены в электронный вид… В результате сроки оказания услуг сокращены в два раза, а количество подаваемых документов - в три", - сказала глава ведомства президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания.
По ее словам, это сделано совместными усилиями Минкультуры, Минэкономразвития и Минцифры.
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