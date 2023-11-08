https://ria.ru/20231108/elbrus-1908111001.html

На Эльбрусе вновь полностью открыли канатную дорогу

На Эльбрусе вновь полностью открыли канатную дорогу - РИА Новости, 08.11.2023

На Эльбрусе вновь полностью открыли канатную дорогу

Верхняя очередь канатной дороги на Эльбрусе возобновила работу после того, как она была остановлена из-за сильного ветра, сообщает администрация курорта... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:02

2023-11-08T12:02

2023-11-08T12:02

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НАЛЬЧИК, 8 ноя – РИА Новости. Верхняя очередь канатной дороги на Эльбрусе возобновила работу после того, как она была остановлена из-за сильного ветра, сообщает администрация курорта "Эльбрус". Ранее сообщалось, что утром в среду канатная дорога Мир – Гарабаши была закрыта из-за сильного ветра. "Канатная дорога Мир – Гарабаши работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231108/elbrus-1908081985.html

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