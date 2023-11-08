https://ria.ru/20231108/elbrus-1908111001.html
На Эльбрусе вновь полностью открыли канатную дорогу
На Эльбрусе вновь полностью открыли канатную дорогу - РИА Новости, 08.11.2023
На Эльбрусе вновь полностью открыли канатную дорогу
Верхняя очередь канатной дороги на Эльбрусе возобновила работу после того, как она была остановлена из-за сильного ветра, сообщает администрация курорта... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:02
2023-11-08T12:02
2023-11-08T12:02
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НАЛЬЧИК, 8 ноя – РИА Новости. Верхняя очередь канатной дороги на Эльбрусе возобновила работу после того, как она была остановлена из-за сильного ветра, сообщает администрация курорта "Эльбрус". Ранее сообщалось, что утром в среду канатная дорога Мир – Гарабаши была закрыта из-за сильного ветра. "Канатная дорога Мир – Гарабаши работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Эльбрус
На Эльбрусе вновь полностью открыли канатную дорогу
На Эльбрусе возобновила работу верхняя очередь канатной дороги
НАЛЬЧИК, 8 ноя – РИА Новости. Верхняя очередь канатной дороги на Эльбрусе возобновила работу после того, как она была остановлена из-за сильного ветра, сообщает администрация курорта "Эльбрус".
Ранее сообщалось, что утром в среду канатная дорога Мир – Гарабаши была закрыта из-за сильного ветра.
"Канатная дорога Мир – Гарабаши работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.
На Эльбрусе закрыли верхнюю очередь канатной дороги