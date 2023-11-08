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Путину представят идеи о передаче акций АО "Жатайская судоверфь" - РИА Новости, 08.11.2023
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21:09 08.11.2023 (обновлено: 21:27 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/aktsii-1908266376.html
Путину представят идеи о передаче акций АО "Жатайская судоверфь"
Путину представят идеи о передаче акций АО "Жатайская судоверфь" - РИА Новости, 08.11.2023
Путину представят идеи о передаче акций АО "Жатайская судоверфь"
Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о передаче в собственность Якутии находящихся в федеральной собственности акций АО "Жатайская... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T21:09
2023-11-08T21:27
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
айсен николаев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о передаче в собственность Якутии находящихся в федеральной собственности акций АО "Жатайская судоверфь", сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Республики Саха (Якутия): ... принять меры, направленные на завершение в 2024 году первого этапа реализации инвестиционного проекта по созданию высокотехнологичной Жатайской судостроительной верфи за счет средств бюджета Республики Саха (Якутия) и внебюджетных источников, в том числе представить предложения о передаче в собственность Республики Саха (Якутия) находящихся в федеральной собственности акций акционерного общества "Жатайская судоверфь", - говорится в перечне поручений. Срок – 31 декабря 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Якутии Айсен Николаев.
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, айсен николаев
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Айсен Николаев
Путину представят идеи о передаче акций АО "Жатайская судоверфь"

Путину поручил принять меры о передаче акций АО "Жатайская судоверфь"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о передаче в собственность Якутии находящихся в федеральной собственности акций АО "Жатайская судоверфь", сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Республики Саха (Якутия): ... принять меры, направленные на завершение в 2024 году первого этапа реализации инвестиционного проекта по созданию высокотехнологичной Жатайской судостроительной верфи за счет средств бюджета Республики Саха (Якутия) и внебюджетных источников, в том числе представить предложения о передаче в собственность Республики Саха (Якутия) находящихся в федеральной собственности акций акционерного общества "Жатайская судоверфь", - говорится в перечне поручений.
Срок – 31 декабря 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Якутии Айсен Николаев.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинАйсен Николаев
 
 
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