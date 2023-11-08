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Косачев прокомментировал возможную конфискацию российских активов в США
Косачев прокомментировал возможную конфискацию российских активов в США - РИА Новости, 08.11.2023
Косачев прокомментировал возможную конфискацию российских активов в США
Если США пойдут на конфискацию российских активов и передачу их Украине, то это станет очередным ярким подтверждением провала внешней политики США, заявил... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T10:20
2023-11-08T10:20
2023-11-08T10:20
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Если США пойдут на конфискацию российских активов и передачу их Украине, то это станет очередным ярким подтверждением провала внешней политики США, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале. Комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект, который дает президенту США право конфисковывать суверенные российские активы, а государственному секретарю - передавать их в пользу Украины и международных организаций, свидетельствуют данные итогов голосования. "Но если США пойдут на конфискацию, это будет еще одним ярким подтверждением полного провала американской внешней политики, который, наряду с не менее громким провалом на Ближнем Востоке, нанесет сокрушительный удар по репутации претендента на мировую гегемонию", - написал Косачев. Он отметил, что это является переходом черты между "цивилизованным поведением и откровенным воровством". "Речь идет исключительно о третьих сторонах и о внутренних решениях США: они сами себе разрешают брать чужие средства. Разумеется, никакая аргументация в пользу таких решений не может восприниматься всерьез на межгосударственном уровне: не нравится вам, как поступает какая-то страна в ее отношениях с еще какой-то страной - это ваши личные проблемы, но, разумеется, не право посягать на чужую собственность. Коллективный Запад обрел свою мощь, прежде всего, на неприкосновенности собственности. И все эти конфискационные игры – удар по самим устоям той системы, которую изо всех сил пытаются сохранить в мире США и их союзники", - подчеркнул Косачев.
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сша, константин косачев, совет федерации рф, в мире, украина, россия, экономика
США, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, В мире, Украина, Россия, Экономика
Косачев прокомментировал возможную конфискацию российских активов в США
Косачев назвал возможную конфискацию активов РФ провалом внешней политики США
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости.
Если США пойдут на конфискацию российских активов и передачу их Украине, то это станет очередным ярким подтверждением провала внешней политики США, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале
.
Комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект, который дает президенту США право конфисковывать суверенные российские активы, а государственному секретарю - передавать их в пользу Украины и международных организаций, свидетельствуют данные итогов голосования.
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"Но если США пойдут на конфискацию, это будет еще одним ярким подтверждением полного провала американской внешней политики, который, наряду с не менее громким провалом на Ближнем Востоке
, нанесет сокрушительный удар по репутации претендента на мировую гегемонию", - написал Косачев.
Он отметил, что это является переходом черты между "цивилизованным поведением и откровенным воровством".
"Речь идет исключительно о третьих сторонах и о внутренних решениях США: они сами себе разрешают брать чужие средства. Разумеется, никакая аргументация в пользу таких решений не может восприниматься всерьез на межгосударственном уровне: не нравится вам, как поступает какая-то страна в ее отношениях с еще какой-то страной - это ваши личные проблемы, но, разумеется, не право посягать на чужую собственность. Коллективный Запад обрел свою мощь, прежде всего, на неприкосновенности собственности. И все эти конфискационные игры – удар по самим устоям той системы, которую изо всех сил пытаются сохранить в мире США и их союзники", - подчеркнул Косачев.
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