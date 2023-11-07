https://ria.ru/20231107/zaderzhanie-1907803357.html

ФСБ задержала жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Киеву

ФСБ задержала жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Киеву - РИА Новости, 07.11.2023

ФСБ задержала жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Киеву

Жителя ДНР задержали по подозрению в передаче секретных данных Украине, сообщило управление ФСБ России по региону. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T04:08

2023-11-07T04:08

2023-11-07T04:19

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донецкая народная республика

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служба безопасности украины

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происшествия

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ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Жителя ДНР задержали по подозрению в передаче секретных данных Украине, сообщило управление ФСБ России по региону."УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан житель ДНР, подозреваемый в передаче секретных сведений украинской стороне. Задержанный предпринимал попытки для поступления на военную службу по контракту в добровольческие подразделения с целью получения сведений, составляющих государственную тайну, и иной чувствительной информации. Для поддержании связи с противником использовались тайниковые закладки и закрытые сообщества в мессенджерах и социальных сетях", — заявили в УФСБ.На предоставленных ведомством оперативных кадрах задержания и допроса подозреваемый сказал, что цель службы безопасности Украины — "давить людей". По его словам, в работе сотрудников СБУ "все поставлено на точки обмана"."Этим людям верить нельзя, никаких с ними контактов иметь нельзя, потому что, во-первых, то, что обманывают — одно, унижают — это второе, угрожают постоянно — это третье. Это подонки, это не люди, они не из людского теста сделанные. Они через любого переступят, не глядя ни на что, ни на детей, ни на что", — признал задержанный. УФСБ подчеркнуло, что оперативные мероприятия позволили предотвратить ущерб безопасности государства и потери среди российских военных. Силовики возбудили уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса "Государственная измена".

https://ria.ru/20231026/vsu-1905420668.html

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россия, донецкая народная республика, украина, служба безопасности украины, фсб, происшествия