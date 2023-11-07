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ФСБ задержала жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Киеву - РИА Новости, 07.11.2023
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04:08 07.11.2023 (обновлено: 04:19 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/zaderzhanie-1907803357.html
ФСБ задержала жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Киеву
ФСБ задержала жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Киеву - РИА Новости, 07.11.2023
ФСБ задержала жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Киеву
Жителя ДНР задержали по подозрению в передаче секретных данных Украине, сообщило управление ФСБ России по региону. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T04:08
2023-11-07T04:19
россия
донецкая народная республика
украина
служба безопасности украины
фсб
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Жителя ДНР задержали по подозрению в передаче секретных данных Украине, сообщило управление ФСБ России по региону.&quot;УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан житель ДНР, подозреваемый в передаче секретных сведений украинской стороне. Задержанный предпринимал попытки для поступления на военную службу по контракту в добровольческие подразделения с целью получения сведений, составляющих государственную тайну, и иной чувствительной информации. Для поддержании связи с противником использовались тайниковые закладки и закрытые сообщества в мессенджерах и социальных сетях&quot;, — заявили в УФСБ.На предоставленных ведомством оперативных кадрах задержания и допроса подозреваемый сказал, что цель службы безопасности Украины — "давить людей". По его словам, в работе сотрудников СБУ "все поставлено на точки обмана"."Этим людям верить нельзя, никаких с ними контактов иметь нельзя, потому что, во-первых, то, что обманывают — одно, унижают — это второе, угрожают постоянно — это третье. Это подонки, это не люди, они не из людского теста сделанные. Они через любого переступят, не глядя ни на что, ни на детей, ни на что", — признал задержанный. УФСБ подчеркнуло, что оперативные мероприятия позволили предотвратить ущерб безопасности государства и потери среди российских военных. Силовики возбудили уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса "Государственная измена".
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россия, донецкая народная республика, украина, служба безопасности украины, фсб, происшествия
Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Служба безопасности Украины, ФСБ, Происшествия
ФСБ задержала жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Киеву

ФСБ: в ДНР задержали местного жителя, подозреваемого в передаче секретных данных

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Жителя ДНР задержали по подозрению в передаче секретных данных Украине, сообщило управление ФСБ России по региону.
«

"УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан житель ДНР, подозреваемый в передаче секретных сведений украинской стороне. Задержанный предпринимал попытки для поступления на военную службу по контракту в добровольческие подразделения с целью получения сведений, составляющих государственную тайну, и иной чувствительной информации. Для поддержании связи с противником использовались тайниковые закладки и закрытые сообщества в мессенджерах и социальных сетях", — заявили в УФСБ.

На предоставленных ведомством оперативных кадрах задержания и допроса подозреваемый сказал, что цель службы безопасности Украины — "давить людей". По его словам, в работе сотрудников СБУ "все поставлено на точки обмана".
"Этим людям верить нельзя, никаких с ними контактов иметь нельзя, потому что, во-первых, то, что обманывают — одно, унижают — это второе, угрожают постоянно — это третье. Это подонки, это не люди, они не из людского теста сделанные. Они через любого переступят, не глядя ни на что, ни на детей, ни на что", — признал задержанный.
УФСБ подчеркнуло, что оперативные мероприятия позволили предотвратить ущерб безопасности государства и потери среди российских военных. Силовики возбудили уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса "Государственная измена".
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСлужба безопасности УкраиныФСБПроисшествия
 
 
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