https://ria.ru/20231107/vsu-1907842875.html

ВСУ выпустили по Белгородской области более 60 снарядов за прошедшие сутки

ВСУ выпустили по Белгородской области более 60 снарядов за прошедшие сутки - РИА Новости, 07.11.2023

ВСУ выпустили по Белгородской области более 60 снарядов за прошедшие сутки

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по четырем приграничным районам Белгородской области более 60 снарядов, сообщил губернатор области Вячеслав... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T11:12

2023-11-07T11:12

2023-11-07T11:12

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по четырем приграничным районам Белгородской области более 60 снарядов, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram. Во вторник в своем Telegram-канале губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 6 ноября. За прошедшие сутки украинские военные обстреляли четыре приграничных муниципалитета 66 снарядами, включая пять взрывных устройств, сброшенных с трех дронов. Также в селе Новая Таволжанка был уничтожен украинский квадрокоптер. За отчетный день, по данным главы области, пострадавших и разрушений нет. "В Белгородском районе по селам Красный Хутор и Журавлевка выпущено по 4 артиллерийских снаряда. В селе Солнцевка с БПЛА сброшено 3 взрывных устройства", - написал Гладков. Он добавил, что в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 14 минометных снарядов и один снаряд из гранатомета СПГ-9. Также на окраине хутора с дрона сброшено одно взрывное устройство. В Грайворонском округе по окраине села Дроновка выпущено 2 минометных снаряда, по окраине села Замостье – 5 артиллерийских снарядов, уточнил глава области. "В Шебекинском городском округе из гранатомета обстреляли село Середа – зафиксировано 15 гранатометных выстрелов. Также в Середе противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас. Под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – установлено 4 прилета. Также в селе посажен и после уничтожен на месте квадрокоптер противника. По хутору Марьино выпущено 7 минометных снарядов, по хутору Панков и МАПП "Шебекино" – 3 и 2 минометных снаряда соответственно", - подчеркнул губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

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россия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины