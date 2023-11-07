https://ria.ru/20231107/voda-1907989449.html

В Архангельской области на проект "Чистая вода" направят 490 млн рублей

В Архангельской области на проект "Чистая вода" направят 490 млн рублей - РИА Новости, 07.11.2023

В Архангельской области на проект "Чистая вода" направят 490 млн рублей

В Архангельской области в 2024 году на реализацию федерального проекта "Чистая вода" будет направлено 490 миллионов рублей, что позволит реконструировать... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T18:26

2023-11-07T18:26

2023-11-07T18:26

архангельская область

архангельская область

россия

александр цыбульский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25c326dd01bc072a559b79bdf5fa518f.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 7 ноя – РИА Новости. В Архангельской области в 2024 году на реализацию федерального проекта "Чистая вода" будет направлено 490 миллионов рублей, что позволит реконструировать водопроводные очистные сооружения, отремонтировать системы водоснабжения и провести ряд других работ, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что в следующем году Архангельская область продолжит активно участвовать в федеральном проекте "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. "При поддержке министерства строительства России в 2024 году продолжим работу по восьми проектам: сделаем качественные системы централизованного водоснабжения в Каргопольском и Верхнетоемском округах, Коношском районе и Плесецке", - написал Цыбульский. Кроме того, он сообщил, что будут реконструированы водопроводные очистные сооружения в Вельске и Котласском округе. В активную фазу выйдут и работы в Холмогорском округе. "На реализацию этих проектов получим порядка 479,3 миллиона рублей из федерального бюджета. Наша задача - это провести качественную питьевую воду в каждый дом", - подчеркнул губернатор. Как отметили в региональном правительстве, в свою очередь, в рамках софинансирования Архангельская область из региональной казны направит 9,7 миллиона рублей, а муниципалитеты выделят около 500 тысяч рублей. Федеральный проект "Чистая вода" стартовал в стране в 2019 году. К непосредственному строительству объектов питьевого водоснабжения в Архангельской области приступили в 2020 году. За это время уже введено в эксплуатацию 16 объектов. Реализация мероприятий позволила обеспечить качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения свыше 29 тысяч северян.

https://ria.ru/20231103/dorogi-1907239175.html

https://ria.ru/20231102/kotelnye-1907028560.html

архангельская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

архангельская область, россия, александр цыбульский