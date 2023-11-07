https://ria.ru/20231107/voda-1907989449.html
В Архангельской области на проект "Чистая вода" направят 490 млн рублей
В Архангельской области на проект "Чистая вода" направят 490 млн рублей - РИА Новости, 07.11.2023
В Архангельской области на проект "Чистая вода" направят 490 млн рублей
В Архангельской области в 2024 году на реализацию федерального проекта "Чистая вода" будет направлено 490 миллионов рублей, что позволит реконструировать... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T18:26
2023-11-07T18:26
2023-11-07T18:26
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АРХАНГЕЛЬСК, 7 ноя – РИА Новости. В Архангельской области в 2024 году на реализацию федерального проекта "Чистая вода" будет направлено 490 миллионов рублей, что позволит реконструировать водопроводные очистные сооружения, отремонтировать системы водоснабжения и провести ряд других работ, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что в следующем году Архангельская область продолжит активно участвовать в федеральном проекте "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. "При поддержке министерства строительства России в 2024 году продолжим работу по восьми проектам: сделаем качественные системы централизованного водоснабжения в Каргопольском и Верхнетоемском округах, Коношском районе и Плесецке", - написал Цыбульский. Кроме того, он сообщил, что будут реконструированы водопроводные очистные сооружения в Вельске и Котласском округе. В активную фазу выйдут и работы в Холмогорском округе. "На реализацию этих проектов получим порядка 479,3 миллиона рублей из федерального бюджета. Наша задача - это провести качественную питьевую воду в каждый дом", - подчеркнул губернатор. Как отметили в региональном правительстве, в свою очередь, в рамках софинансирования Архангельская область из региональной казны направит 9,7 миллиона рублей, а муниципалитеты выделят около 500 тысяч рублей. Федеральный проект "Чистая вода" стартовал в стране в 2019 году. К непосредственному строительству объектов питьевого водоснабжения в Архангельской области приступили в 2020 году. За это время уже введено в эксплуатацию 16 объектов. Реализация мероприятий позволила обеспечить качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения свыше 29 тысяч северян.
https://ria.ru/20231103/dorogi-1907239175.html
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архангельская область, россия, александр цыбульский
Архангельская область, Архангельская область, Россия, Александр Цыбульский
АРХАНГЕЛЬСК, 7 ноя – РИА Новости. В Архангельской области в 2024 году на реализацию федерального проекта "Чистая вода" будет направлено 490 миллионов рублей, что позволит реконструировать водопроводные очистные сооружения, отремонтировать системы водоснабжения и провести ряд других работ, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что в следующем году Архангельская область продолжит активно участвовать в федеральном проекте "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина
.
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"При поддержке министерства строительства России в 2024 году продолжим работу по восьми проектам: сделаем качественные системы централизованного водоснабжения в Каргопольском и Верхнетоемском округах, Коношском районе и Плесецке", - написал Цыбульский.
Кроме того, он сообщил, что будут реконструированы водопроводные очистные сооружения в Вельске
и Котласском округе. В активную фазу выйдут и работы в Холмогорском округе.
"На реализацию этих проектов получим порядка 479,3 миллиона рублей из федерального бюджета. Наша задача - это провести качественную питьевую воду в каждый дом", - подчеркнул губернатор.
Как отметили в региональном правительстве, в свою очередь, в рамках софинансирования Архангельская область из региональной казны направит 9,7 миллиона рублей, а муниципалитеты выделят около 500 тысяч рублей.
Федеральный проект "Чистая вода" стартовал в стране в 2019 году. К непосредственному строительству объектов питьевого водоснабжения в Архангельской области приступили в 2020 году. За это время уже введено в эксплуатацию 16 объектов. Реализация мероприятий позволила обеспечить качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения свыше 29 тысяч северян.
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