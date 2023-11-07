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Пользователи ВКонтакте рассказали, как они относятся к начинающим водителям

Пользователи ВКонтакте рассказали, как они относятся к начинающим водителям - РИА Новости, 07.11.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, как они относятся к начинающим водителям

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T11:13

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2023-11-07T11:13

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они относятся к начинающим водителям. Варианты ответа были: проявляю терпение и стараюсь не мешать; они вызывают у меня негатив; равнодушен и не обращаю внимания; я сам недавно получил права; у меня нет прав; стараюсь держаться подальше.В итоге большинство подписчиков ответили, что проявляют терпение к начинающим водителям. Так проголосовали почти 46%. Около 17% пользователей признались, что стараются держаться подальше от новичков, а 13%, что они равнодушны и не обращают на них внимания. При этом у 13% проголосовавших в опросе нет прав, а 5% только недавно получили их.Лишь 3% подписчиков сказали, что начинающие водители вызывают у них негатив.В комментариях пользователи отметили, что все когда-то были новичками на дороге, поэтому нужно относиться с уважением друг к другу.Ранее исследование "СберАвто" и Rambler&Co показало, что абсолютное большинство автомобилистов в России не имеют негативного отношения к начинающим водителям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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