https://ria.ru/20231107/ukraina-1907954801.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.11.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T16:47

2023-11-07T16:47

2023-11-07T16:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

кировоградская область

днепропетровская область

николаевская область

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в регионах практически одновременно – в 16.30 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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кировоградская область

днепропетровская область

николаевская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, кировоградская область, днепропетровская область, николаевская область