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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:47 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/ukraina-1907954801.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.11.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T16:47
2023-11-07T16:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кировоградская область
днепропетровская область
николаевская область
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в регионах практически одновременно – в 16.30 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
украина
кировоградская область
днепропетровская область
николаевская область
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в мире, украина, кировоградская область, днепропетровская область, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область, Днепропетровская область, Николаевская область
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях

© iStock.com / AlleksanderГород Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© iStock.com / Alleksander
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в регионах практически одновременно – в 16.30 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКировоградская областьДнепропетровская областьНиколаевская область
 
 
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