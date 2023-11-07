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На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры вблизи Кривого Рога
На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры вблизи Кривого Рога - РИА Новости, 07.11.2023
На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры вблизи Кривого Рога
Инфраструктурный объект поврежден вблизи Кривого Рога Днепропетровской области Украины после серии взрывов, сообщил глава областной военной администрации Сергей РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:14
2023-11-07T14:14
2023-11-07T14:14
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден вблизи Кривого Рога Днепропетровской области Украины после серии взрывов, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. Ранее во вторник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги. "Ударили по инфраструктурному объекту вблизи Кривого Рога", - написал Лысак, отметив, что более подробная информация о повреждениях уточняется. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина
На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры вблизи Кривого Рога
Глава ОВА Лысак: инфраструктурный объект вблизи Кривого Рога получил повреждения