https://ria.ru/20231107/ukraina-1907897366.html

На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры вблизи Кривого Рога

На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры вблизи Кривого Рога - РИА Новости, 07.11.2023

На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры вблизи Кривого Рога

Инфраструктурный объект поврежден вблизи Кривого Рога Днепропетровской области Украины после серии взрывов, сообщил глава областной военной администрации Сергей РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:14

2023-11-07T14:14

2023-11-07T14:14

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден вблизи Кривого Рога Днепропетровской области Украины после серии взрывов, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. Ранее во вторник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги. "Ударили по инфраструктурному объекту вблизи Кривого Рога", - написал Лысак, отметив, что более подробная информация о повреждениях уточняется. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

кривой рог

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кривой рог, украина