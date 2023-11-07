https://ria.ru/20231107/ukraina-1907889729.html

На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры в двух областях

На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры в двух областях - РИА Новости, 07.11.2023

На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры в двух областях

Газовая инфраструктура повреждена в Сумской и Днепропетровской областях Украины, сообщили во вторник в Telegram-канале министерства энергетики страны. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T13:55

2023-11-07T13:55

2023-11-07T13:55

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Газовая инфраструктура повреждена в Сумской и Днепропетровской областях Украины, сообщили во вторник в Telegram-канале министерства энергетики страны. "Газовая инфраструктура в Днепропетровской и Сумской областях получила повреждения из-за вражеских артобстрелов. Есть отключенные абоненты, продолжаются работы по восстановлению", - говорится в сообщении министерства энергетики. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, днепропетровская область, сумская область, вооруженные силы рф