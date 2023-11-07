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На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры в двух областях
На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры в двух областях - РИА Новости, 07.11.2023
На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры в двух областях
Газовая инфраструктура повреждена в Сумской и Днепропетровской областях Украины, сообщили во вторник в Telegram-канале министерства энергетики страны. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:55
2023-11-07T13:55
2023-11-07T13:55
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Газовая инфраструктура повреждена в Сумской и Днепропетровской областях Украины, сообщили во вторник в Telegram-канале министерства энергетики страны. "Газовая инфраструктура в Днепропетровской и Сумской областях получила повреждения из-за вражеских артобстрелов. Есть отключенные абоненты, продолжаются работы по восстановлению", - говорится в сообщении министерства энергетики. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Сумская область, Вооруженные силы РФ
На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры в двух областях
Газовая инфраструктура повреждена в Сумской и Днепропетровской областях