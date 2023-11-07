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На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры в двух областях - РИА Новости, 07.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:55 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/ukraina-1907889729.html
На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры в двух областях
На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры в двух областях - РИА Новости, 07.11.2023
На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры в двух областях
Газовая инфраструктура повреждена в Сумской и Днепропетровской областях Украины, сообщили во вторник в Telegram-канале министерства энергетики страны. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:55
2023-11-07T13:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
сумская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Газовая инфраструктура повреждена в Сумской и Днепропетровской областях Украины, сообщили во вторник в Telegram-канале министерства энергетики страны. "Газовая инфраструктура в Днепропетровской и Сумской областях получила повреждения из-за вражеских артобстрелов. Есть отключенные абоненты, продолжаются работы по восстановлению", - говорится в сообщении министерства энергетики. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
украина
днепропетровская область
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в мире, украина, днепропетровская область, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Сумская область, Вооруженные силы РФ
На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры в двух областях

Газовая инфраструктура повреждена в Сумской и Днепропетровской областях

© iStock.com / 3sbworldВид на Сумы
Вид на Сумы - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© iStock.com / 3sbworld
Вид на Сумы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Газовая инфраструктура повреждена в Сумской и Днепропетровской областях Украины, сообщили во вторник в Telegram-канале министерства энергетики страны.
"Газовая инфраструктура в Днепропетровской и Сумской областях получила повреждения из-за вражеских артобстрелов. Есть отключенные абоненты, продолжаются работы по восстановлению", - говорится в сообщении министерства энергетики.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская областьСумская областьВооруженные силы РФ
 
 
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