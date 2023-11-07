На руку Путину. Во Франции пришли в ужас от ситуации с Украиной
L’Express: нынешняя ситуация в конфликте на Украине стала благодатью для Путина
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Нынешняя ситуация в конфликте на Украине играет на руку президенту России Владимиру Путину, пишет французский журнал L'Express.
"Угрозы для украинцев нарастают как на международной арене, так и на линии фронта. Киеву стоит готовиться к "особенно тяжелой зиме" в условиях ослабевающей поддержки США и смене настроений в Европе. Любая возможность увидеть раскол среди европейцев — это просто благодать для Путина", — говорится в публикации.
Автор отмечает, что украинские власти все больше опасаются того, что внимание западных союзников во главе с США переключается на Израиль.
"Есть риск того, что американские ресурсы теперь будут распределяться в ущерб Украине", — пишет он.
Кроме того, страны Европы не справляются со взятым весной прошлого года обязательством о поставках оружия, напоминает журналист.
"На данный момент отправлено лишь 30 процентов обещанных боеприпасов. Более того, по новым подсчетам, заказы, размещенные у производителей, оказываются недостаточными для выполнения поставленной Украиной задачи", — заключается в статье.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.