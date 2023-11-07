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На руку Путину. Во Франции пришли в ужас от ситуации с Украиной - РИА Новости, 07.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:06 07.11.2023 (обновлено: 13:41 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/ukraina-1907841876.html
На руку Путину. Во Франции пришли в ужас от ситуации с Украиной
На руку Путину. Во Франции пришли в ужас от ситуации с Украиной - РИА Новости, 07.11.2023
На руку Путину. Во Франции пришли в ужас от ситуации с Украиной
Нынешняя ситуация в конфликте на Украине играет на руку президенту России Владимиру Путину, пишет французский журнал L'Express. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T11:06
2023-11-07T13:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Нынешняя ситуация в конфликте на Украине играет на руку президенту России Владимиру Путину, пишет французский журнал L'Express."Угрозы для украинцев нарастают как на международной арене, так и на линии фронта. Киеву стоит готовиться к "особенно тяжелой зиме" в условиях ослабевающей поддержки США и смене настроений в Европе. Любая возможность увидеть раскол среди европейцев — это просто благодать для Путина", — говорится в публикации. Автор отмечает, что украинские власти все больше опасаются того, что внимание западных союзников во главе с США переключается на Израиль."Есть риск того, что американские ресурсы теперь будут распределяться в ущерб Украине", — пишет он. Кроме того, страны Европы не справляются со взятым весной прошлого года обязательством о поставках оружия, напоминает журналист."На данный момент отправлено лишь 30 процентов обещанных боеприпасов. Более того, по новым подсчетам, заказы, размещенные у производителей, оказываются недостаточными для выполнения поставленной Украиной задачи", — заключается в статье. ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.
https://ria.ru/20231107/zelenskiy-1907823775.html
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в мире, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Киев
На руку Путину. Во Франции пришли в ужас от ситуации с Украиной

L’Express: нынешняя ситуация в конфликте на Украине стала благодатью для Путина

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Нынешняя ситуация в конфликте на Украине играет на руку президенту России Владимиру Путину, пишет французский журнал L'Express.
"Угрозы для украинцев нарастают как на международной арене, так и на линии фронта. Киеву стоит готовиться к "особенно тяжелой зиме" в условиях ослабевающей поддержки США и смене настроений в Европе. Любая возможность увидеть раскол среди европейцев — это просто благодать для Путина", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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Автор отмечает, что украинские власти все больше опасаются того, что внимание западных союзников во главе с США переключается на Израиль.
"Есть риск того, что американские ресурсы теперь будут распределяться в ущерб Украине", — пишет он.
Кроме того, страны Европы не справляются со взятым весной прошлого года обязательством о поставках оружия, напоминает журналист.
"На данный момент отправлено лишь 30 процентов обещанных боеприпасов. Более того, по новым подсчетам, заказы, размещенные у производителей, оказываются недостаточными для выполнения поставленной Украиной задачи", — заключается в статье.

ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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