https://ria.ru/20231107/ukraina-1907841876.html

На руку Путину. Во Франции пришли в ужас от ситуации с Украиной

На руку Путину. Во Франции пришли в ужас от ситуации с Украиной - РИА Новости, 07.11.2023

На руку Путину. Во Франции пришли в ужас от ситуации с Украиной

Нынешняя ситуация в конфликте на Украине играет на руку президенту России Владимиру Путину, пишет французский журнал L'Express. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T11:06

2023-11-07T11:06

2023-11-07T13:41

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Нынешняя ситуация в конфликте на Украине играет на руку президенту России Владимиру Путину, пишет французский журнал L'Express."Угрозы для украинцев нарастают как на международной арене, так и на линии фронта. Киеву стоит готовиться к "особенно тяжелой зиме" в условиях ослабевающей поддержки США и смене настроений в Европе. Любая возможность увидеть раскол среди европейцев — это просто благодать для Путина", — говорится в публикации. Автор отмечает, что украинские власти все больше опасаются того, что внимание западных союзников во главе с США переключается на Израиль."Есть риск того, что американские ресурсы теперь будут распределяться в ущерб Украине", — пишет он. Кроме того, страны Европы не справляются со взятым весной прошлого года обязательством о поставках оружия, напоминает журналист."На данный момент отправлено лишь 30 процентов обещанных боеприпасов. Более того, по новым подсчетам, заказы, размещенные у производителей, оказываются недостаточными для выполнения поставленной Украиной задачи", — заключается в статье. ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.

https://ria.ru/20231107/zelenskiy-1907823775.html

https://ria.ru/20231107/zelenskiy-1907818779.html

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в мире, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, киев