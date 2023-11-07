https://ria.ru/20231107/ubiystvo-1907936513.html

Морпех ВСУ получил пожизненный срок за убийство четверых жителей Мариуполя

Морпех ВСУ получил пожизненный срок за убийство четверых жителей Мариуполя - РИА Новости, 07.11.2023

Морпех ВСУ получил пожизненный срок за убийство четверых жителей Мариуполя

Верховный суд ДНР приговорил украинского снайпера, застрелившего четырех жителей Мариуполя, к пожизненному лишению свободы, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:58

2023-11-07T15:58

2023-11-07T16:05

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

донецкая народная республика

мариуполь

следственный комитет россии (ск рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил украинского снайпера, застрелившего четырех жителей Мариуполя, к пожизненному лишению свободы, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ. По данным следствия, снайпер 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Игорь Клещунов 14 марта 2022 года с сослуживцами заметили у боевых позиций троих невооруженных мужчин. По приказу командира Клещунов не менее 20 раз выстрелил в них из автомата, все трое скончались на месте. Спустя две недели Клещунов расстрелял еще одного мирного жителя. "Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - сказали в СК. Фигурант признан виновным в "жестком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов" и "убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды". В СК РФ также подчеркнули, что Клещунов признал вину и раскаялся в содеянном.

https://ria.ru/20231101/rasstrely-1906709765.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, донецкая народная республика, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр