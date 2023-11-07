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Морпех ВСУ получил пожизненный срок за убийство четверых жителей Мариуполя - РИА Новости, 07.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:58 07.11.2023 (обновлено: 16:05 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/ubiystvo-1907936513.html
Морпех ВСУ получил пожизненный срок за убийство четверых жителей Мариуполя
Морпех ВСУ получил пожизненный срок за убийство четверых жителей Мариуполя - РИА Новости, 07.11.2023
Морпех ВСУ получил пожизненный срок за убийство четверых жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил украинского снайпера, застрелившего четырех жителей Мариуполя, к пожизненному лишению свободы, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:58
2023-11-07T16:05
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
мариуполь
следственный комитет россии (ск рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил украинского снайпера, застрелившего четырех жителей Мариуполя, к пожизненному лишению свободы, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ. По данным следствия, снайпер 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Игорь Клещунов 14 марта 2022 года с сослуживцами заметили у боевых позиций троих невооруженных мужчин. По приказу командира Клещунов не менее 20 раз выстрелил в них из автомата, все трое скончались на месте. Спустя две недели Клещунов расстрелял еще одного мирного жителя. "Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - сказали в СК. Фигурант признан виновным в "жестком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов" и "убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды". В СК РФ также подчеркнули, что Клещунов признал вину и раскаялся в содеянном.
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происшествия, россия, донецкая народная республика, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Морпех ВСУ получил пожизненный срок за убийство четверых жителей Мариуполя

Суд приговорил морпеха ВСУ Клещунова к пожизненному сроку за четверное убийство

© Фото : СК РФУкраинский снайпер Игорь Клещунов, застреливший четырех жителей Мариуполя
Украинский снайпер Игорь Клещунов, застреливший четырех жителей Мариуполя - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : СК РФ
Украинский снайпер Игорь Клещунов, застреливший четырех жителей Мариуполя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил украинского снайпера, застрелившего четырех жителей Мариуполя, к пожизненному лишению свободы, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.
По данным следствия, снайпер 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Игорь Клещунов 14 марта 2022 года с сослуживцами заметили у боевых позиций троих невооруженных мужчин. По приказу командира Клещунов не менее 20 раз выстрелил в них из автомата, все трое скончались на месте. Спустя две недели Клещунов расстрелял еще одного мирного жителя.
"Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - сказали в СК. Фигурант признан виновным в "жестком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов" и "убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды".
В СК РФ также подчеркнули, что Клещунов признал вину и раскаялся в содеянном.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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