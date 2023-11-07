https://ria.ru/20231107/tsvetenie-1907823431.html

В Приморье впервые зафиксировали повторное цветение краснокнижного растения

В Приморье впервые зафиксировали повторное цветение краснокнижного растения - РИА Новости, 07.11.2023

В Приморье впервые зафиксировали повторное цветение краснокнижного растения

Ученые Ботанического сада ДВО РАН во Владивостоке впервые зафиксировали осеннее цветение редкого растения - краснокнижного рододендрона Шлиппенбаха. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T09:42

2023-11-07T09:42

2023-11-07T09:42

россия

владивосток

хасанский район

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151578/87/1515788734_0:48:1920:1128_1920x0_80_0_0_e1ffde501a6e4ca42339ccb7039970e9.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя - РИА Новости. Ученые Ботанического сада ДВО РАН во Владивостоке впервые зафиксировали осеннее цветение редкого растения - краснокнижного рододендрона Шлиппенбаха. "В отличие от рододендрона остроконечного, для которого почти каждый год наблюдается осеннее цветение, у рододендрона Шлиппенбаха такое цветение мы отметили впервые. И даже сегодня, несмотря на похолодание, единичные цветки украшают этот редкий краснокнижный кустарник, растущий возле главного лабораторного корпуса Сада", - сообщается в Telegram-канале Ботанического сада ДВО РАН. Ученые также отметили более массовое и длительное повторное цветение растений этой осенью. Ранее дирекция заповедников "Земля леопарда" сообщала, что в Приморье из-за необычно теплой погоды впервые зафиксировали осеннее цветение вейгелы ранней. Рододендрон Шлиппенбаха - редкое кустарниковое растение из семейства Вересковые. Цветет со второй половины мая до середины июня. В Приморье в естественных условиях встречается только на крайнем юго-западе края, в Хасанском районе. За пределами России встречается в КНДР и северо-восточных провинциях КНР. Внесен в Красную книгу РФ и Красную книгу Приморского края.

https://ria.ru/20221115/sochi-1831452311.html

россия

владивосток

хасанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владивосток, хасанский район, российская академия наук