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В Приморье впервые зафиксировали повторное цветение краснокнижного растения - РИА Новости, 07.11.2023
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09:42 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/tsvetenie-1907823431.html
В Приморье впервые зафиксировали повторное цветение краснокнижного растения
В Приморье впервые зафиксировали повторное цветение краснокнижного растения - РИА Новости, 07.11.2023
В Приморье впервые зафиксировали повторное цветение краснокнижного растения
Ученые Ботанического сада ДВО РАН во Владивостоке впервые зафиксировали осеннее цветение редкого растения - краснокнижного рододендрона Шлиппенбаха. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T09:42
2023-11-07T09:42
россия
владивосток
хасанский район
российская академия наук
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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя - РИА Новости. Ученые Ботанического сада ДВО РАН во Владивостоке впервые зафиксировали осеннее цветение редкого растения - краснокнижного рододендрона Шлиппенбаха. "В отличие от рододендрона остроконечного, для которого почти каждый год наблюдается осеннее цветение, у рододендрона Шлиппенбаха такое цветение мы отметили впервые. И даже сегодня, несмотря на похолодание, единичные цветки украшают этот редкий краснокнижный кустарник, растущий возле главного лабораторного корпуса Сада", - сообщается в Telegram-канале Ботанического сада ДВО РАН. Ученые также отметили более массовое и длительное повторное цветение растений этой осенью. Ранее дирекция заповедников "Земля леопарда" сообщала, что в Приморье из-за необычно теплой погоды впервые зафиксировали осеннее цветение вейгелы ранней. Рододендрон Шлиппенбаха - редкое кустарниковое растение из семейства Вересковые. Цветет со второй половины мая до середины июня. В Приморье в естественных условиях встречается только на крайнем юго-западе края, в Хасанском районе. За пределами России встречается в КНДР и северо-восточных провинциях КНР. Внесен в Красную книгу РФ и Красную книгу Приморского края.
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россия, владивосток, хасанский район, российская академия наук
Россия, Владивосток, Хасанский район, Российская академия наук
В Приморье впервые зафиксировали повторное цветение краснокнижного растения

В Приморье впервые зафиксировали повторное цветение рододендрона Шлиппенбаха

© Pixabay / stuxРододендрон
Рододендрон - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Pixabay / stux
Рододендрон. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя - РИА Новости. Ученые Ботанического сада ДВО РАН во Владивостоке впервые зафиксировали осеннее цветение редкого растения - краснокнижного рододендрона Шлиппенбаха.
«
"В отличие от рододендрона остроконечного, для которого почти каждый год наблюдается осеннее цветение, у рододендрона Шлиппенбаха такое цветение мы отметили впервые. И даже сегодня, несмотря на похолодание, единичные цветки украшают этот редкий краснокнижный кустарник, растущий возле главного лабораторного корпуса Сада", - сообщается в Telegram-канале Ботанического сада ДВО РАН.
Ученые также отметили более массовое и длительное повторное цветение растений этой осенью.
Ранее дирекция заповедников "Земля леопарда" сообщала, что в Приморье из-за необычно теплой погоды впервые зафиксировали осеннее цветение вейгелы ранней.
Рододендрон Шлиппенбаха - редкое кустарниковое растение из семейства Вересковые. Цветет со второй половины мая до середины июня. В Приморье в естественных условиях встречается только на крайнем юго-западе края, в Хасанском районе. За пределами России встречается в КНДР и северо-восточных провинциях КНР. Внесен в Красную книгу РФ и Красную книгу Приморского края.
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